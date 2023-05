ลอรีอัล ปารีส เนรมิต “ชมพู่ อารยา” กับลุคพรมแดงในวันที่ 2 จากเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลก ณ เมืองคานส์

Infallible 32H Matte Cover Foundation เฉด 95 รองพื้นบำรุงผิว พลัง 4% ไนอาซินาไมด์ กันน้ำ กันเหงื่อ คุมมัน ติดทนถึง 32 ชม.

Infallible 24H Oil Killer Powder แป้งเนื้อแมท คุมมันนาน 24 ชม. พร้อมกันแดด SPF32 PA+++ ฟินิชผิวแมทสวยตลอดวัน

Color Riche Intense Volume Matte เฉด 339 ลิปแมทพร้อมบำรุง ชุ่มชื้น ติดทน 16 ชม.

ดึงทุกสายตาบนพรมแดงในวันที่สองของการเดินพรมแดง ในที่ประเทศฝรั่งเศส สวยแบบมั่นใจได้ทุกวันกับลุค Yes I Cannes มาพร้อมความยิ่งใหญ่กับชุดเกาะอกกระโปรงยาวประดับคริสตัลสุดอลังการ พร้อมดีเทลชายระบายอันฟู่ฟองยิ่งใหญ่โทนสีอ่อนสบายตา โดยดีไซเนอร์ชาวเลบานอลอย่าง Nicolas Jebran เผยผิวธรรมชาติที่มีกิมมิคด้วยการเมคอัพสุดอินเทรนด์กับ Second line หรือเล่นกับอายอายไลเนอร์ทั้งตาบนตาล่าง และขนตาอันเป็นช่อที่ทำให้ลุควันนี้ของ “แม่ชม” มีกลิ่นอายน่ารักแบบตุ๊กตาเบาๆ เพิ่มเสน่ห์ด้วยริมฝีปากอันอวบอิ่มในโทนชมพูอมแดง Color Riche Intense Volume Matte สี 339 จาก L'Oréal Paris ที่ติดทนนานแบบไม่หวั่น ในส่วนทรงผมวันนี้เธอเลือกที่จะมัดผมเผยให้เห็นเครื่องประดับชั้นสูงสร้อยคอและแหวนตัวเรือนแพลทินัมประดับเพชร คอลเลกชั่น Le Magnifiche ทั้งหมดจาก Bulgariเติมเต็มความมั่นใจในทุกสเต็ปด้วยเมคอัพ Cannes Special Set จากลอรีอัล ปารีส ด้วย 4 ไอเทม ในลุค Yes I CannesLash Paradise มาสคาร่าเนื้อวิป เพิ่มมิติให้ขนตาหนาฟู เรียงเส้น ไม่เยิ้มระหว่างวันร่วมส่งกำลังใจและติดตามอัพเดทติดของพรมแดง และอัพเดทเทรนด์เมคอัพล่าสุดจาก ลอรีอัล ปารีส ได้ที่ Facebook @LOrealParisThailand https://www.facebook.com/lorealparisthailand & TikTok @LOrealParisTH_store https://www.tiktok.com/@lorealparisth_store ติดตามเรื่องราวและข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ของลอรีอัล ปารีสได้ที่ www.loreal-paris.co.th#LOrealParisTH #LOrealParisCannes #WalkYourWorth #WorthIt #LOrealMakeupTH