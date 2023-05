“ชมพู่ อารยา” พา “พีพี-ณิชา” เปิดตัวสมาชิกใหม่ครอบครัวลอรีอัล ปารีส ตอกย้ำจุดยืนคุณค่าที่คุณคู่ควร

ลอรีอัล ปารีส จัดงานสุดยิ่งใหญ่ ตอกย้ำจุดยืนที่มีมายาวนานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองและชวนทุกคนมาฉลอง “คุณค่าที่เราทุกคนคู่ควร” ไปด้วยกัน โดยมีพร้อมสมาชิกใหม่ของครอบครัว L’Oreal Paris ได้แก่และพร้อมด้วย Friend of L’Oreal Paris “เอิร์ท พิรพัฒน์” และ “มิกซ์ สหภาพ” ณ River Park ห้างสรรพสินค้า ICONSIAMกว่า 50 ปี กับประโยคคุ้นหูอย่าง “คุณค่าที่คุณคู่ควร” หรือ “เพราะเราคู่ควร” สโลแกนที่ ลอรีอัล ปารีส เริ่มใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 และยังคงได้รับการใช้จนถึงทุกวันนี้ สโลแกนที่โด่งดังไปทั่วโลกของแบรนด์คือข้อความอันทรงพลังที่กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส่งเสริมผู้หญิงทุกวัยและทุกภูมิหลังให้เชื่อมั่นในคุณค่าและความงามในแบบของตัวเองภายในงานร่วมพูดคุยกับตัวแทนแบรนด์ทั้ง 3 ท่าน ถึงจุดที่ยอมรับและเป็นตัวของตัวเองในทุกวันนี้ ผ่านการแชร์ประสบการณ์ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนให้ทั้งสามท่านได้ก้าวข้ามผ่านความไม่มั่นใจในตัวเอง และสุดท้ายเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร ด้าน ณิชา ได้กล่าวว่า “ณิชาเข้าวงการมาตั้งแต่ช่วงมัธยมปลาย ก็ยอมรับว่าช่วงนั้นค่อนข้างเด็กเลย และบทบาทที่ได้รับตอนนั้นคือมีความท้าทายมาก มีช่วงนึงที่เจอคำวิพากย์วิจารณ์จนขาดความมั่นใจ บอกว่าผอมเกินไป จนบางครั้งทำให้คนรู้สึกว่าเราดูอ่อนแอจนคนคิดว่าเราอาจจะไม่สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้หลายคนมองว่าลุคดูเป็นคนเรียบร้อย ถ้าทำอะไรที่ดูผิดจากคาแรคเตอร์ที่คนคาดหวังไว้ก็โดนตัดสิน ถ้าณิชาไม่เชื่อมั่นตัวเองในวันนั้น วันนี้ณิชาก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้ เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเคารพตัวเอง ทำสิ่งที่เป็นเราให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นกับมันพอ เราต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง อย่าให้คำพูดใครมาเปลี่ยนตัวตนของเรา เพราะมีแค่ตัวเราเท่านั้นที่รู้ในคุณค่าของเรามากที่สุด สุดท้ายณิชารู้สึกภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวลอรีอัล ปารีส ทำให้ได้มีพื้นที่ในการที่จะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของในแบบของตัวเอง”ในส่วนของ พีพี กฤษณ์ หนึ่งในคนที่มีความเป็นตัวเองสูงและเชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายคน กล่าวว่า “พีเชื่อในความแตกต่างของสังคม เพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง เพราะถ้าวันนี้พีทำเหมือนคนอื่น พีก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็ได้ แค่พีเชื่อในตัวเองโดยที่พีไม่ได้คิดว่าเราต้องดังหรือต้องเก่งเหมือนใคร แค่ทำในแบบที่พีมั่นใจแค่ก็ดีที่สุดแล้ว ถ้าทุกคนจำได้พีก็เข้าวงการมาในฐานะนักแสดงวัยรุ่นคนนึง จนตอนนี้พีก็ยังเป็นพีคนเดิมอยู่ แต่กล้าที่จะแสดงออกในความเป็นตัวเองมากขึ้นอย่างการแต่งตัวของพีเอง เราก็เลือกจากสิ่งที่มันสามารถแสดงความเป็นตัวเราได้มากที่สุดก็แค่นั้น เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่กลัวว่าคนจะมองว่าเราเป็นยังไง ถ้าคนอื่นจะคิดยังไง มันก็เป็นความคิดเห็นของเค้าที่เราควบคุมไม่ได้ พีรู้ในคุณค่าของตัวเอง จนวันนี้ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกับ ลอรีอัล ปารีส และนี่แหละคือคุณค่าที่พีคู่ควร”และสุดท้ายนี้ “ชมพู่ อารยา” ในฐานะ Worth It Icon ผู้เป็นต้นแบบของใครหลายๆ คน กล่าวว่า “หลายคนมองว่าชมมีทุกวันนี้ได้ ก็แน่นอนสิชมเป็นดารา อะไรก็ง่ายไปหมด แต่แน่นอนว่ามันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ ชมเองก็ต้องต่อสู้เหมือนกับทุกคนที่ประสบความสำเร็จจากวันแรกที่เข้ามาในวงการชมทำมาหลายอย่างมาก ทั้งประกวด ทั้งแสดง เล่นละครมาหลายเรื่องมาก ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะกว่าที่ทุกคนจะรู้จักว่านี่แหละคือ ชมพู่ อารยา การยอมรับตัวตน หาให้เจอว่าอะไรคือคุณค่าของเรา แล้วเชื่อมั่นกับมันให้เต็มที่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเราคู่ควรโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใคร ให้พูดกับตัวเองได้อย่างมั่นใจว่า We’re worth it เพราะเราคู่ควร”เป็นเวลากว่าศตวรรษที่ลอรีอัล ปารีส ได้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ความงามที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา อีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงหลักที่สนับสนุนคุณค่าในตัวเองของทุกคน การฉลอง Worth It Event ในครั้งนี้ จึงเป็นการก้าวไปอีกขั้นลอรีอัล ปารีส ในการแสดงจุดยืนที่ชัดเจน และร่วมเป็นตัวแทนของการขับเคลื่อนให้ทุกคนกล้าที่จะมั่นใจ ภูมิใจในตัวเอง และเป็นตัวเองในแบบที่ทุกคนเป็นติดตามข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ของลอรีอัล ปารีสได้ที่ www.loreal-paris.co.th#LOrealParisTH #WorthIt