“ศรีจันทร์” สร้างปรากฎการณ์ใหม่! เปิดตัวพรีเซนเตอร์ชายคู่แรก “มาย-อาโป” สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ที่ไม่จำกัดเฉพาะเพศหญิง

ศรีจันทร์ (SRICHAND) แบรนด์เครื่องสำอางที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนานและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้จริงในเรื่องของคุณภาพมานานกว่า 70 ปี นำโดย คุณรวิศ หาญอุตสาหะ จัดงาน “Better Than Ever ดีกว่าที่เคย” สร้างปรากฎการณ์ใหม่ ยกระดับแป้งสร้างผิว, รองพื้นสร้างผิว ที่มีส่วนผสมของ skincare benefit ช่วยปกป้องผิวหน้าและปกปิดขั้นสุด เครื่องสำอางคุณภาพ ที่คุณใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก เป็นพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ชายคู่แรก คุณมาย-ภาคภูมิ และคุณอาโป-ณัฐวิญญ์ สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ที่ไม่จำกัดเฉพาะเพศหญิง โดยงานจัดขึ้น ณ แฟชั่นฮออล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2566คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด กล่าวว่า ศรีจันทร์ เป็น แบรนด์เครื่องสำอางคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้จริงมายาวนานกว่า 74 ปี ด้วยธรรมชาติของเราที่ไม่หยุดอยู่กับที่ เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ดีอยู่แล้ว สามารถดีขึ้นได้อีก จึงเป็นที่มาของแคมเปญ SRICHAND Better Than Ever ดีกว่าที่เคย เปิดตัวสูตรใหม่ของ SRICHAND Super Coverage หรือที่รู้จักกันในชื่อแป้งสร้างผิว, รองพื้นสร้างผิว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรดักส์ขายดีของทางแบรนด์ แต่ในขณะเดียวกันเรามองว่าอยากพัฒนาตัวโปรดักส์ให้ดีกว่าที่เคย จึงปรับสูตรให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มส่วนผสมในกลุ่ม skincare benefit และยังช่วยปกป้องรังสี UV และแสงสีฟ้าจากมือถือ พร้อมปรับโทนสีใหม่ให้ครอบคลุมกับสีผิวของผู้ใช้“ในขณะเดียวกัน เรายังเลือกคุณใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก รับหน้าที่พรีเซนเตอร์เข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งเป็นการตอกย้ำคุณภาพของแบรนด์ศรีจันทร์ที่คุณใบเฟิร์นมั่นใจ นอกจากนี้ เรายังเปิดตัวพรีเซนเตอร์ชายคู่แรก คุณมาย-ภาคภูมิ และคุณอาโป-ณัฐวิญญ์ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถและความมั่นใจ มีมุมมองทางความคิดที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะดูดีในแบบผู้ชาย ซึ่งสะท้อนผ่านภาพลักษณ์ของแบรนด์ศรีจันทร์ ที่ไม่จำกัดเฉพาะเพศหญิงอีกต่อไป และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งวงการเครื่องสำอางไทย” คุณรวิศ กล่าวด้านคุณใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ พรีเซนเตอร์แบรนด์ศรีจันทร์ กล่าวว่า ใบเฟิร์นเป็นพรีเซนเตอร์ของ แบรนด์ศรีจันทร์เข้าสู่ปีที่ 4 สิ่งที่เราเห็นและเชื่อมั่นมาตลอด คือคุณภาพของเครื่องสำอางไทย ว่าพัฒนาไปไกลมาก สามารถเติบโตและแข่งขันกับแบรนด์ชั้นนำได้ไม่ยาก และด้วยความที่ศรีจันทร์เอง เค้าพัฒนาไม่หยุดนิ่ง ทำให้เรามีสินค้าคุณภาพดี ที่เข้าใจความต้องการของคนไทยด้วยกัน อย่างล่าสุดสินค้าในกลุ่ม Super Coverage Always Matte Series จากเดิมที่ปกปิดดีอยู่แล้ว ก็เรียกว่าเนียนสุด ปกปิดสุด กันน้ำ กันเหงื่อ พร้อมสารบำรุงและปกป้องผิว ให้ผิวดูดีที่สุดได้ทั้งวันสำหรับสินค้าในกลุ่ม Super Coverage Always Matte Series ประกอบด้วย1. แป้งพัฟผสมรองพื้นปราศจากซิลิโคน เนื้อเนียนละเอียด ให้ผิวเนียนสุด ปกปิดขั้นสุด ช่วยควบคุมความมันได้ยาวนานถึง 14 ชั่วโมง ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน ปกป้องผิวจากแสงแดด (UVA&UVB) และแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (BLUE LIGHT) พร้อมผสานคุณค่าการบำรุงผิวด้วย CENTELLA ช่วยในการปลอบประโลมผิว ลดเลือนจุดด่างดำ, CERAMIDE ช่วยคงความชุ่มชื้น ปรับสมดุลให้แก่ผิว และ PEPTIDE ช่วยลดโอกาสการเกิดริ้วรอย มีเทคโนโลยี POWER SEALING SYSTEM ช่วยสร้างผิวให้ผิวเนียนสวยกระจ่างใสได้ตลอดวัน ขนาดปกติ 9 กรัม มีให้เลือก 4 เฉดสี ราคา 350 บาท และขนาดพกพา 4.5 กรัม มีให้เลือก 2 เฉดสี ราคา 79 บาท2. รองพื้น เนียนที่สุด ปกปิดขั้นสุด กลบมิดทุกปัญหาผิว ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอย, จุดด่างดำ, รอยดำ หรือรอยแดงต่างๆ เนื้อครีมเกลี่ยง่าย ได้ลุคงานผิวแมท กันน้ำ กันเหงื่อ ติดทน ไม่เป็นคราบระหว่างวัน ควบคุมความมันได้ยาวนานถึง 14 ชั่วโมง พร้อมปกป้องผิวจากรังสียูวีเอและยูวีบีสูงสุด ด้วยเอสพีเอฟ 50+ พีเอ ++++ ช่วยลดการเกิดริ้วรอยจากส่วนผสมของ Peptide, เติมและล็อคความชุ่มชื้นจากส่วนผสมของ Ceramide กลบผิวเก่า และสร้างผิวให้หน้าสวยเนียนกริบพร้อมโชว์ผิวสวยได้ตลอดทั้งวัน ขนาดปกติ 30 มล. มีให้เลือก 4 เฉดสี ราคา 350 บาท และขนาดพกพา 6 มล. มีให้เลือก 2 เฉดสี ราคา 49 บาทด้านคุณอาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ พรีเซนเตอร์แบรนด์ศรีจันทร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากกับการได้รับเลือกเป็นหนึ่งในพรีเซ็นเตอร์ของศรีจันทร์แบรนด์เครื่องสำอางที่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน จนเรียกได้ว่าเป็นตำนานของวงการเครื่องสำอางไทยได้เลย สำหรับผมคิดว่าการแต่งหน้าไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผู้ชายอีกต่อไป หลายคนเลือกใช้เครื่องสำอางเพื่อเสริมความมั่นใจ เช่น สินค้าในกลุ่มของ Translucent Powder ที่จัดว่าเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงตัวดังที่ทุกคนรู้จัก ซึ่งทางศรีจันทร์ก็ได้พัฒนาสูตรใหม่ เป็น Bare To Perfect Translucent Powder เนื้อบางเบาแต่ติดทน คุมมัน 12 ชั่วโมง พร้อมช่วยกันฝุ่น PM2.5 นอกจากนี้ยังมีแป้งโปร่งแสงให้เลือกอีกหลายสูตร ที่มาช่วยเซตผิวได้อย่างมั่นใจและดูเป็นธรรมชาติ และผมเองก็มั่นใจว่าสินค้าซีรีย์ส์นี้จะต้องถูกใจแฟน ๆ ของศรีจันทร์อย่างแน่นอนสินค้าในกลุ่ม Translucent Powder Series ประกอบด้วย1. SRICHAND Translucent Powder แป้งโปร่งแสงที่เป็นตำนาน แป้งฝุ่นโปร่งแสงเนื้อละเอียดและบางเบา ด้วยความโปร่งแสงของเนื้อแป้ง ทำให้ใช้ได้กับทุกโทนสีผิว ช่วยเซ็ตรองพื้นให้อยู่ตัวและไม่ทำให้สีรองพื้นเปลี่ยน พร้อมคุณสมบัติโดดเด่นในการควบคุมความมัน ขนาด 30 กรัม 590 บาท2. SRICHAND Bare To Perfect Translucent Powder แป้งม่วงเซ็ตหน้าเป๊ะ แป้งโปร่งแสงที่พัฒนาต่อยอดมาจากตัวแรก คุมมัน 12 ชั่วโมง พร้อมปกป้องผิวจาก PM2.5 ขนาดปกติ 10 กรัม 320 บาท และขนาดพกพา 4.5 กรัม 139 บาท3. SRICHAND Bare To Perfect Translucent Compact Powder แป้งม่วงอัดแข็งเซ็ตหน้าเป๊ะ คุมมัน 12 ชั่วโมง ช่วยให้ผิวหน้าเนียนได้ทั้งวัน พกพาสะดวก ขนาดปกติ 9 กรัม 350 บาท และขนาดพกพา 4.5 กรัม 79 บาท4. SRICHAND Bare To Perfect Glowing Translucent Powder แป้งม่วงเซ็ตหน้าโกลว์ ให้ลุคผิวฉํ่าวาว คุมมัน 12 ชั่วโมง ผสานคุณค่าการบำรุงให้ผิวแลดูสุขภาพดี ขนาด 10 กรัม 320 บาท5. SRICHAND Black Edition Oil Control Powder แป้งโปร่งแสงคุมมันที่ออกแบบมาเพื่อผิวที่มันมากเป็นพิเศษ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยปกป้องผิวและดูดซับความมันส่วนเกิน ขนาด 11 กรัม 350 บาทด้านคุณมาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง พรีเซนเตอร์แบรนด์ศรีจันทร์ กล่าวว่า ตัวผมเองก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับศรีจันทร์ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกของการเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์เครื่องสำอาง สำหรับผมเป็นตัวแทนของกลุ่มสินค้า Sunscreen Series ซึ่งถือว่าเป็นไอเทมดูแลผิวที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องหยิบครีมกันแดดออกมาใช้ก่อนออกจากบ้าน โดย Sunscreen Series สูตรใหม่ นอกจากจะช่วยบล็อคแดด คุมมัน สดสิว ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังได้เพิ่ม Skincare Benefit เพื่อดูแลผิวควบคู่ไปกับการปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยสินค้าในกลุ่ม Sunscreen Series ประกอบด้วย1. SRICHAND Luminescence Fabulous UV Shield SPF50+ PA++++ กันแดดคุมมัน เนื้อบางเบา ซึมซาบไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ขนาด 40 มล. 299/บาท และขนาด 15 มล. 159 บาท2. SRICHAND Sunlution Skin Whitening Sunscreen SPF50+ PA++++ กันแดดสกินแคร์ สูตรไวท์เทนนิ่ง เนื้อบางเบา ลดผิวหมอง คืนความกระจ่างใส พร้อมปกป้องผิวจาก UVA/UVB มลภาวะ และแสงสีฟ้า ขนาด 40 มล. 299/บาท ขนาด 15 มล. 159 บาท และแบบซอง 7 มล. 29 บาท3. SRICHAND Sunlution Acne Care Sunscreen SPF50+ PA++++ กันแดดสกินแคร์ สูตรลดการเกิดสิว ช่วยปกป้องผิวจาก UVA/UVB มลภาวะ และแสงสีฟ้า พร้อม Salicylic Acid จัดการสาเหตุของการเกิดสิวอย่างอ่อนโยน เนื้อบางเบาเกลี่ยง่าย ลดความมันอันก่อให้เกิดการอุดตัน ขนาด 40 มล. 299/บาท ขนาด 15 มล. 159 บาท และแบบซอง 7 มล. 29 บาท4. SRICHAND Sunlution Anti Aging Sunscreen SPF50+ PA++++ กันแดดสกินแคร์ สูตรลดเลือนริ้วรอย ช่วยปกป้องผิวจาก UVA/UVB มลภาวะ และแสงสีฟ้า พร้อมด้วย Double Peptide ช่วยฟื้นบำรุงให้ริ้วรอยแลดูจางลง และ Camu Camu ช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ ขนาด 40 มล. 299/บาท ขนาด 15 มล. 159 บาท และแบบซอง 7 มล. 29 บาทสำหรับผู้ที่สนใจสินค้าในกลุ่ม Super Coverage Always Matte Series และสินค้าในกลุ่มอื่นๆ ของแบรนด์ศรีจันทร์ วางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ), Watsons, Eveandboy, Beautrium, Konvy และร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วไป หรือช้อปออนไลน์ที่ 1948beauty.com คลิก https://www.1948beauty.com/brands/SRICHAND สินค้าที่จำหน่ายในแต่ละร้านค้าอาจแตกต่างกันออกไป และเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี สามารถกดติดตามได้ที่ social media ของแบรนด์ Srichand ศรีจันทร์ ทาง Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น ทริคการแต่งหน้า แต่งตัว และการดูแลตัวเองไว้ในที่เดียว