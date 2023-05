Beauty Roar คอลเลคชั่นล่าสุดจาก KIKO MILANO

เผยโฉมคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด

ที่ออกแบบมาเพื่อเฉลิมฉลองและเติมแต่งความสวยงามที่ไม่เหมือนใครเพื่อแสดงตัวตนของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครบครันทุกเนื้อสัมผัสและเฉดสีที่สามารถปรับเข้ากับทุกสีผิวได้อย่างแนบเนียนลงตัว ให้คุณพร้อมเปิดเผยตัวตนอันโดดเด่นของคุณให้ยิ่งสะดุดตา มีชีวิตชีวากว่าใคร

เริ่มเตรียมผิวด้วย Radiant Face Serum (ราคา 799 บาท) เซรั่มที่อุดมด้วยวิตามินซีเพื่อผิวดูโกลว์สวย ทรงพลัง แล้วตามด้วย Refreshing Face Cream (ราคา 799 บาท) ครีมที่อุดมไปด้วยส่วนผสมของวิตามินซี เชียบัตเตอร์ และอาร์แกนออยล์ เพื่อมอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิว พร้อมเนื้อสัมผัสแบบเจลลี่ให้ผิวรู้สึกสดชื่นสุดๆ ไปเลย!

เพิ่มประกายความโกลว์อวดผิวสวยได้ง่ายๆ ด้วย Soft Face Primer (ราคา 849 บาท) ไพรเมอร์ที่เปี่ยมด้วย Hyaluronic Acid เพื่อผิวเปล่งประกายชุ่มชื้นอิ่มน้ำพร้อมทั้งช่วยให้ผิวเรียบเนียน ปรับผิวให้ดูสม่ำเสมอ เนื้อสัมผัสบางเบา เหมาะสำหรับเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นมอบความเรียบเนียนให้ผิวเป็นพิเศษด้วย Match With You Tinted Face Base (ราคา 999 บาท) ในหลากเฉดสีให้เลือก ได้แก่ สี Porcelain และ สี Almond ที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้น พร้อมพิกเมนต์สีอย่างละเอีดดที่สามารถเบลนด์เข้ากับผิวได้อย่างเนียนสวยอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วก็ถึงเวลาอวดผิวสวยโกลว์กันต่อด้วย 3-in-1 All Over Luminizer Gel (ราคา 649 บาท) กลอสเจลสูตรบางเบา มอบความเปล่งปลั่งและฉ่ำวาวให้ผิวดูอิ่มน้ำ แวววาว สามารถใช้ได้ทั้งกับผิวหน้า ดวงตา และเรียวปาก แตะเพื่อเติมมิติให้กับผิวหน้าด้วย 2-in-1 Cushion

Bronzer & Contour (ราคา 799 บาท) ในเฉดสี Hazelnut ใช้แต้มลงบนขมับ โหนกคิ้ว หรือช่วงกราม เพื่อเสริมโครงหน้าให้สวยเป๊ะด้วยเนื้อสัมผัสเบาสบายผิว ด้วยหัวแอพพลิเคเตอร์ฟองน้ำค่อยๆ แต้ม และเกลี่ยให้เข้ากับผิวได้อย่างแนบเนียน หรือจะใช้ปลายนิ้วแต้มเป็นบางจุดเพื่อความเนียนเป๊ะไม่มีโป๊ะ มอบมิติให้โครงหน้าดูสวย ชัด ยกกระชับในทันที จากนั้นก็หยิบ Flawless Look Face Palette (ราคา 999 บาท) มาเล่นกันให้เพลิน มีทั้งบลัชออน ไฮไลท์ และบรอนเซอร์ก็มาครบในตลับเดียว เนื้อสีสดชัด มีให้เลือก 2 เฉดสีคือ Beauty Statement และ My Lovely Features เกลี่ยง่าย มอบผิวเนียนสวย เปล่งประกาย จะเลือกเฉดสีไหนแต่งยังไงก็สวยเป๊ะ

เลือกแต่งดวงตาให้สวยเป๊ะในแบบของคุณ โดยเริ่มที่การขับเน้นสีตาของคุณให้โดดเด่นด้วย Multi Finish Eyeshadow Palette (ราคา 999 บาท) ประกอบด้วยอายแชโดว์เนื้อแมทท์และเมทัลลิค เม็ดสีแน่นให้สีสดชัดทรงพลัง เลือกแต่งได้ตามสไตล์ของคุณ มีทั้งเฉดสี So Happy ที่ผสานโทนสีชมพูเข้ากับโทนสีเทาควันบุหรี่ลุ่มลึก หรือจะ All My Colours จัดไปเต็มๆ ตั้งแต่โทนนู้ด โทนสีชมพู ไปจนถึงโทนสีน้ำเงิน หรือ Simply Me เป็นการผสมผสานระหว่างสีโทนน้ำตาลและเหลืองทอง

ตัวช่วยที่ดีเมื่อลิควิดอายแชโดว์เกิดแห้งขึ้นมา ลองใช้ Stunning Eyes Marker (ราคา 599 บาท) กับหลากหลายเฉดสีให้เลือกได้แก่ Resolute Brown, Unique in Black และ Attractive Blue เพื่อสร้างเส้นไลเนอร์คมสวย แม่นยำ ตามรูปตาเพื่อลุคตาคม สวยแซ่บ

เมื่อแต่งทุกส่วนครบแล้ว อย่าลืมเพิ่มความคมเข้มให้กับดวงตาด้วยมาสคาร่าสีดำสนิทอย่าง Volumizing & Curling Effects Mascara (ราคา 799 บาท) ในเฉดสี Elegance in Black เพื่อขนตาแผ่เป็นแพหนา พร้อมทั้งบำรุงจากเชียบัตเตอร์ เนื้อมาสคาร่าเบาสบาย เคลือบเส้นขนตาได้อย่างง่ายดาย

และก็ถึงเวลาจัดทรงคิ้วให้สวยเด่นเพื่อสร้างกรอบหน้าให้เป๊ะปัง เติมเส้นคิ้วให้เต็มสวยด้วย Eyebrow Pencil (ราคา 499 บาท) ในเฉดสี Auburn, Brunette หรือ Black เพื่อเส้นคิ้วเรียงตัวสวย ได้รูปเป็นธรรมชาติ จากนั้นใช้ Eyebrow Fixing Gel (ราคา 699 บาท) แว็กซ์ปัดเส้นคิ้วให้อยู่ทรงนาน เพื่อเส้นคิ้วเรียงตั้งสวยไร้ที่ติ

สนุกสนานไปกับการแต่งหน้าในทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นพัฒนามาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ลิปสติกเฉดสีที่เหมาะกับสีผิวคุณจริงๆ รวมทั้งผสมผสานกับเนื้อสัมผัสแบบที่ชอบ หากคุณชื่นชอบความเบาสบายและสัมผัสนุ่มเนียน พร้อมกลิ่นซีตรัส ให้สีระเรือเป็นธรรมชาติ ต้อง pH Colourful Lip Balm (ราคา 599 บาท) ด้วยเทคโนโลยีการปรับค่า pH ที่มอบเฉดสีที่เหมาะสมกับแต่ละคนช่วยขับสีเรียวปากตามธรรมชาติให้สวยเด่นกว่าที่เคย

หากคุณชอบฟินิชแบบแวววาว ฉ่ำน้ำ ต้องลอง 2-In-1 Creamy Stylo & Universal Lip Liner (ราคา 649 บาท) ที่เติมสีสันให้เรียวปากของคุณด้วยลิปสติกเนื้อครีมและสร้างขอบริมฝีปากให้ดูมีมิติและป้องกันการไหลของสีลิปออกนอกริมฝีปากด้วยดินสอเขียนขอบปาก จะเลือกเฉดสีธรรมชาติอย่าง Ethereal Beige, สีสันสดชัดอย่าง Enthusiastic Red, สีโทนชมพูที่สาวๆ ชื่นชอบ Glam Mauve หรือสีคมเข้มสุดคลาสสิคอย่าง Truly Burgundy หากอยากไปให้สุด เลือกความแน่นความแมทท์ ความสดชัด เม็ดสีมาเต็ม ต้องลอง pH Matte Liquid Lip Colour (ราคา 749 บาท) กับลิควิดลิปสติกที่พิกเมนต์สีแน่นแต่เบาสบายเรียวปาก มีถึง 6 เฉดสีให้เลือกเพื่อเสริมลุคและสีปากตามธรรมชาติของคุณให้ยิ่งสวยสะดุดตา

ร่วมเปิดเผยตัวตนภายในของคุณให้โลกได้รับรู้ด้วยผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นล่าสุด Beauty Roar วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2023 เป็นต้นไปที่ร้านของ KIKO MILANO สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 2, Siam Center ชั้น M และ centralwOrld ชั้น 1 หรือช้อปทางออนไลน์ที่ Lazada Flagship Store, Shopee และ Chat & Shop ที่ LINE @KIKOMilanoTH