หล่อทุกองศา! “เซียวจ้าน” NARS Global Brand Spokesperson คนแรกของนาร์ส พร้อมร่วมด้วยเกรทคนพิเศษ “โฟร์ท ณัฐวรรธน์” ใน NARS Foundation Your Way

สร้างปรากฏการณ์เขย่าวงการความงามทั่วโลกอีกครั้ง! เมื่อ NARS Cosmetics จัดงานอีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ NARS Foundation Your Way ให้คุณได้ร่วมค้นหารองพื้นและแป้งในแบบที่ใช่สำหรับคุณ ผ่านคอลเลคชั่นรองพื้นยอดนิยมอย่าง Soft Matte Complete Foundation และ Light Reflecting Foundation พร้อมการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ #แป้งนางฟ้า Light Reflecting Prismatic Powder (Limited Edition) กับ เฉดสีใหม่ล่าสุด STARDUST และเฉดสีที่ทุกคนเรียกร้อง MOONWAVE รวมถึงไฮไลท์สุดพิเศษกับการเฉลิมฉลองให้กับ คุณเซียวจ้าน ในฐานะ NARS Global Brand Spokesperson คนแรกของแบรนด์นาร์สอย่างเป็นทางการ โดยนาร์สได้รวบรวมความพิเศษเหล่านี้ เพื่อต้อนรับและเปิดประสบการณ์ใหม่ท้าทายทุกการคอมพลีทเมคอัพลุคที่ใช่สำหรับคุณ สามารถร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 พ.ค. 2566 ณ ชั้น 1 Fashion Hall ศูนย์การค้าสยาม พารากอนภายในงานเต็มไปด้วยสาวกของแบรนด์ NARS ทั้งลูกค้า อินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนต่างจัดเต็ม ขนเอาความโดดเด่นในสไตล์ตามแบบฉบับของตนเองในธีม Limited Black ทุกคนที่ได้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ไอคอนนิคจากนาร์สพร้อมเรียนรู้เทคนิคการใช้ และเลือกเฉดสีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวของคุณและก้าวข้ามทุกข้อจำกัดความงามของคุณจาก NARS Makeup Artist อย่างใกล้ชิด อีกทั้งจัดเต็มมุมถ่ายภาพสไตล์แฟชั่นเอาใจสายคอนเท้นต์ได้เช็กอินกันอย่างเพลิดเพลิน ฟรี! รวมถึงโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟขนขบวนมาให้ช้อปกันอย่างจุใจ นอกจากนี้ #ชี้เป้า คอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์ไอคอนนิคที่ทุกคนต่างให้ความสนใจอย่างล้นหลามต้องยกให้•Soft Matte Complete Foundation รองพื้นเนื้อแมตต์ ช่วยควบคุมความมัน พร้อมปกปิดแบบ Full-coverage ติดทนนาน สีไม่ดรอประหว่างวัน ให้ฟินิชผิวแบบซอฟแมตต์ดูสวยเป็นธรรมชาติ•Light Reflecting Foundation รองพื้นที่มีส่วนผสมสกินแคร์ 70% ให้ฟินิชลุคผิวสวยทุกสภาพแสง ด้วยเทคโนโลยีปรับค่าแสงแต่งผิว Photochromic Technology และมีส่วนผสมอ่อนโยน ปราศจากซิลิโคน แอลกอฮอลและพาราเบน•การกลับมาอีกครั้ง #แป้งนางฟ้า หรือ แป้งอัดแข็งอันโด่ง Light Reflecting Prismatic Powder (Limited Edition) เฉดสีใหม่ STARDUST (Pastel pink, Yellow และ White Marble) และเฉดสีเดิมที่ทุกคนต่างเรียกร้อง MOONWAVE (Pastel Pink, Blue, และ Yellow Marble) ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Color Correcting Pearls ช่วยปรับให้ผิวดูกระจ่างใสและเรียบเนียนสม่ำเสมออย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ทำให้รองพื้นดรอปหรือเปลี่ยนสี ล็อคเมคอัพติดทนยาวนาน พร้อมช่วยเบลอผิว รูขุมขนและริ้วรอย รวมถึงมีคุณสมบัติวิทยาการเมคอัพปรับแสงตามสภาพแวดล้อม Photochromic Technology ดุจ #ใส่ฟิลเตอร์ผิวจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาเปิดงาน คุณพนิดา ไพโรจน์กิจจา ผู้จัดการแบรนด์อาวุโส แบรนด์นาร์ส ไทยแลนด์ ให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ เมื่อถึงไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนต่างตั้งตารอกับซีนเฉลิมฉลอง คุณเซียวจ้าน นักร้องและนักแสดงระดับโลก ในฐานะ NARS Global Brand Spokesperson คนแรกของแบรนด์นาร์สอย่างเป็นทางการ* ที่ครั้งนี้แม้เจ้าตัวจะไม่ได้มาร่วมงาน แต่ในวินาทีที่ VDO Campaign On-Air Screen เป็นครั้งแรกในประเทศไทยให้ได้รับชมพร้อมกัน!! ต่างเรียกเสียงกรี๊ดแฟนๆ ได้อย่างกึกก้องทั่วทั้งฟลอร์ จนหลายคนต่างหยิบกล้องขึ้นมาแคปเจอร์โมเม้นต์ครั้งนี้“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ NARS ในครั้งนี้ ซึ่ง คุณฟอรงซัวส์ นาร์ส , ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวนการสร้างสรรค์ของแบรนด์ NARS ถือได้ว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมเป็นอย่างมาก ด้วยวิสัยทัศในการก่อตั้งแบรนด์ ของคุณฟรองซัวส์ นาร์ส ที่มีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นให้กับทุกคนทั่วโลกในการก้าวข้ามทุกข้อจำกัดของตัวเอง ผมเชื่อว่าการร่วมงานในการครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันในการครีเอทความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความงามในแบบที่ทุกคนเป็นได้อย่างมั่นใจและเป็นตัวเองที่สุดครับ” คุณเซียวจ้าน NARS Global Brand Spokesperson กล่าวนอกจากนี้ NARS Cosmetics ได้รับเกียรติจาก คุณโฟร์ท - ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล นักแสดงหนุ่มชื่อดัง ร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษสร้างเซอร์ไพรส์แชร์ประสบการณ์หลังใช้ผลิตภัณฑ์จากนาร์ส พร้อมร่วมสาธิตการเลือกเฉดสี ทดลองใช้รองพื้นและแป้งที่เหมาะสมกับผิวร่วมกับ NARS Makeup Artist ให้แขกผู้มาร่วมงานได้เข้าใจถึงเทคนิคการใช้และเห็นถึงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์จากนาร์สที่พร้อมจะพาคุณก้าวข้ามทุกข้อจำกัดความงามNARS Foundation Your Way อีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ที่ให้คุณได้ร่วมค้นหารองพื้นและแป้งในแบบที่ใช่สำหรับคุณ เปิดให้เข้าร่วมงานได้ ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ – 7 พ.ค. 2566 ณ ชั้น 1 Fashion Hall ศูนย์การค้าสยาม พารากอน สามารถรับชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่ Hashtag @NARSISSIT #NARSThailand #NARSXiaoZhan #FoundationYourWay และช้อปผลิตภัณฑ์ NARS Cosmetics ได้ที่เคาน์เตอร์ในห้างชั้นนำทุกสาขา หรือ ช้อปออนไลน์ที่ www.nars.co.th* เซียวจ้าน ถือเป็นนักร้องและนักแสดงมากความสามารถระดับโลก ที่มาพร้อมกับภาพลักษณ์ อันสดใสผิวพรรณอังเปล่งปลั่ง ตอบโจทย์ความเป็น Skin’s Beauty และความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามขีดความสามารถการทำงานของทุกงานให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงกับวิสัยทัศของแบรนด์นาร์ส