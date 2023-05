“แมทธิว” เป็นเจ้าบ้านต้อนรับ “ไป่ ทาคน” หวนคืนไทยรอบ 3 ปี พร้อมแพลนชีวิตในอนาคต!!!

เซอร์ไพรส์ชาวไทยไม่น้อย สำหรับการกลับมาในรอบ 3 ปี ของนายแบบนักแสดงชาวพม่าสุดฮอต ไป่ ทาคน (Paing Takhon) ที่ขอกลับมาพักผ่อนพักใจชาร์จพลัง ณ ประเทศไทย รวมถึงเคลียร์งานต่าง ๆ ที่เคยค้างไว้ให้เสร็จสิ้น พร้อมพบปะแฟนคลับที่ให้การต้อนรับกลับมาเมืองไทยอย่างอบอุ่น ล่าสุดพิธีกร แมทธิว ดีน จากรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” วันศุกร์นี้ 19 พ.ค. เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29 ขอต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน “ค่ายมวยคงสิทธา” พาไปฝึกวิชาป้องกันตัวสุดมัน และสอนการร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ซึ่ง ไป่ แชร์ความรู้สึกการมาไทยในครั้งนี้ให้ฟังว่า“ถูกใจประเทศไทยครับ โดยเฉพาะอาหารไทย ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยว และแฟนคลับชาวไทยทุกคน เป็นทริปแรกในรอบ 3 ปีที่ประทับใจมาก ๆ หลังจากเคลียร์งานเสร็จแล้ว จะพักผ่อนและเที่ยวต่ออีกสักพัก แล้วก็อยากเรียนรู้ภาษาไทยให้มากขึ้นด้วย ทั้งเรื่องการฝึกพูดไทย เพื่อที่จะได้สื่อสารกับแฟน ๆ ได้มากกว่านี้ นอกจากงานของประเทศไทยแล้ว ยังได้ร่วมงานในประเทศกัมพูชาด้วย และก็กำลังเจรจาผลงานภาพยนตร์กับบริษัทจีนในเร็ว ๆ นี้ครับ”จากนั้นเจ้าตัวเผยถึงแพลนชีวิตในอนาคตให้ฟังเพิ่มด้วยว่า “อยากมีชีวิตที่สงบสุขครับ มีสันติ อยากให้บ้านเมืองของผมเจริญเติบโตก้าวหน้า อยากกลับไปพัฒนาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือผู้คนในประเทศของผม” เส้นทางจุดเปลี่ยนของ ไป่ ทาคน ต้องผ่านอะไรมาบ้าง และการฝึกวิชาป้องกันตัวแบบมวยไทยครั้งแรกของเขาจะเป็นยังไง ติดตามได้ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคมนี้ เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29