“แมทธิว” ล้วงใจ “ปูเป้-จิรดาภา” อดีตไอดอลโลกส่วนตัวสูงที่ยอมปรับเพื่อสำเร็จ

น่ารักสวยใสตกหัวใจแฟนคลับไปทั่วประเทศ สำหรับอดีตไอดอลมากฝีมือ ปูเป้-จิรดาภา อินทจักร หรือ บอสเป้ สุดน่ารักของเหล่าโอตะ หลังจบการศึกษาเป็นอิสระในวงการ มีจังหวะให้พิธีกร แมทธิว ดีน จากรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” วันศุกร์นี้ 12 พ.ค. ทางช่อง MONO29 พาไปตีซี้ทัวร์คาเฟ่สวนสัตว์ไซส์มินิ ณ ร้านกาแฟขี้ชะมด BlueGold Coffee ย่านเรียบด่วนรามอินทรา โดย บอสเป้ เผยถึงเบื้องลึกจากเคยเป็นคนโลกส่วนตัวสูง แต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับจุดเปลี่ยนชีวิตคือการเป็นไอดอล“การเป็นไอดอลช่วงแรก ๆ มีความกดดันอยู่ค่ะ หนูเป็นคนโลกส่วนตัวสูง ขี้อายด้วยประมาณนึง ยิ่งงานจับมือที่ต้องพูดคุยกับแฟนคลับทำให้เรารู้สึกว่า หนูคุยกับคนที่ไม่รู้จักได้ไม่เก่ง พอหนูโต้ตอบน้อยก็จะมีคำติมาบ้าง หยิ่งรึเปล่า ซึ่งความจริงเราแค่เป็นคนพูดน้อยค่ะ หลังจากนั้นก็มีการปรับตัวโดยการเริ่มพูดไปเรื่อย ๆ ชิงพูดไปก่อนพูดอะไรก็ได้พูดเยอะไว้ก่อน ปัจจุบันนี้หนูบอกใครต่อใครว่าเป็นคนขี้อายก็แทบจะไม่มีใครเชื่อแล้ว (หัวเราะ) ก็ถือว่าหนูได้พยายามแล้วล่ะ เวลากลับไปอยู่ที่บ้านเราก็นิ่ง ๆ เงียบ ๆ เหมือนเดิม เพราะการเข้ามาอยู่ในวงไอดอลอันดับหนึ่งตอนนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนจุดใหญ่ของชีวิต หลังจบการศึกษาชีวิตก็ไม่มีอะไรเจี๊ยวจ๊าวเลย กลับมาสู่โลกส่วนตัวซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราชอบค่ะด้วยความที่เราอยู่มาแล้ว 6 ปี รู้สึกว่าไม่มีอะไรให้ทำต่อเพราะทำมาหมดแล้วทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังให้กับวง เลยอยากออกมาหาอะไรใหม่ ๆ ในวงการที่ยังไม่ได้ทำ อาจจะเป็นการเล่นเอ็มวีให้คนอื่น อยากเล่นบทเด็กมัธยมเพราะหนูค่อนข้างชอบชีวิตช่วงมัธยมมาก แต่ตอนนี้ทำช่องยูทูปกับโมบายล์ น้ำหนึ่ง พี่แก้ว ก็เลยทำช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ หากิจกรรมที่ยังไม่เคยทำมาทำด้วยกัน ชื่อว่า Sertist Channel ลองมาติดตามดูพวกเรากันนะคะ”จากชีวิตของเด็กโลกส่วนตัวสูง ต้องเปลี่ยนไปเป็นโลกของไอดอลอันดับหนึ่ง จะสนุกแค่ไหนติดตามเรื่องราวของ บอสเป้ ได้ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคมนี้ เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29