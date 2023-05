ปิดโรงหนังฉายโฆษณา BAMBAM x RENATAR ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำความปัง “แบมแบม GOT7” พรีเซนเตอร์คนแรก

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ บริษัท เรนาต้า อินโนเวชั่น กรุ๊ป จํากัด ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารและควบคุมน้ำหนัก แบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปิดโรงภาพยนตร์สยามภวลัย ชั้น 6 สยามพารากอน ฉายภาพยนตร์โฆษณาครั้งแรก BAMBAM x RENATAR สู่สายตาแฟนคลับกว่า 1,000 คนที่มาร่วมงาน ในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ที่อยากชวนคุณเป็นเว่อร์ชั่นที่ดีที่สุด “Best of Me” ในงาน “The Brand New Renatar – Commercial Launch A Magical Experience” นอกจากนี้บริเวณหน้างานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ถ่ายภาพ Photobooth การสุ่มรับหมวกพร้อมลายเซ็นแบมแบม และอื่นๆอีกเพียบ เรียกว่าแฟนๆที่รักน้องแบมฟินกันไปถ้วนหน้าภายในงานยังได้รับเกียรติจากนางแบบและนางงามสายสปีชอย่าง “เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์” ที่มาพร้อมบทบาท Face of Renatar ตัวแทนสาวรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพผ่านการบริโภค RENATAR ULTRA ME (เรนาต้า อัลตร้า มี) ในรูปแบบชีวิตประจำวันจริงๆ ทั้งเพื่อให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลกับสาวๆในยุคปัจจุบันถึงการดูแลตัวเองทั้งภายในภายนอกอย่างถูกวิธี เพื่อให้มีสุขภาพและรูปร่างที่ดีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ซึ่งกิจกรรมของเรนาต้ายังไม่หมดแค่นี้ เตรียมพบกับกิจกรรมแฟนมีตของมิวส์คนสำคัญอย่างน้อง ‘ยอร์ช ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์’ แฟนๆจะได้ใกล้ชิดกับน้องยอร์ชแบบสุดเอ็กคลูซีฟต้นเดือนสิงหาคมนี้ รอฟังเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียของทางแบรนด์กันไว้เลย