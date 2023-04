เซอร์ไพร์ส! “แบมแบม GOT7” โดดเป็นพรีเซ็นเตอร์ “เรนาต้า” ด้าน “ยอร์ช ยงศิลป์” ขึ้นแท่น MUSE คนไทย

​เป็นคนไทยที่ไปดังไกลถึงระดับโลก และยังสร้างความภาคภูมิใจให้เหล่าอากาเซ่ไทยสุดๆ สำหรับศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยสุดฮอตหรือที่ล่าสุดได้สร้างความเซอร์ไพร์ส ด้วยการเปิดตัวเป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกในรอบ 5 ปี ของแบรนด์ RENATAR (เรนาต้า) กับ Renatar Ultra Meผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหาร และ BB Plus ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจยกระดับสุขภาพของผู้บริโภคชาวไทยให้มีสุขภาพที่ดี ภายใต้แนวคิดการดูแลตัวเองทั้งภายใน ภายนอก ในแบบที่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ภายใต้สโลแกน Best of Me โดยได้เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับงาน BRAND NEW RENATAR ‘PRESS CONFERENCE’ A MAGICAL SHOWCASE เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ โซนเอเทรียม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นอกจากนี้ RENATAR (เรนาต้า) ยังได้เปิดตัวในฐานะ MUSE คนไทย ที่ได้มาร่วมรังสรรค์กิจกรรม YORCH FANMEET – A Magical Memories ยังได้นางเอกสาวสวยหุ่นเป๊ะที่มาเผยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของตัวเองในแบบฉบับสาวยุคใหม่ให้สาวๆ ได้สวยหุ่นเป๊ะปังตามกันอีกด้วยโดยเผยว่า “รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้เป็น MUSE คนแรกของแบรนด์ และรู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ครับ”ด้านสาวรักสุขภาพอย่างเผยว่า “ถือเป็นตัวแทนของคนที่รักษาสุขภาพ เพราะตัวแมทเองก็ดูแลเรื่องสุขภาพเยอะมากๆ แล้วก็อาหารเสริมก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับแมท ก็อยากแนะนำตัวนี้เลย เพราะรับรองว่าทดแทนมื้ออาหารได้ มีสารอาหารครบถ้วน 5 หมู่ แล้วก็ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัย มี อย. ด้วยค่ะ”ขณะที่และCEO of RENATAR INNOVATION GROUP เผยว่า “มีความตั้งใจมากๆ ที่อยากจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆ ซึ่ง Renatar Ultra Me ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก แต่เชื่อว่าในการร่วมงานกับน้องยอร์ชในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการพา Renatar Ultra Me ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และการที่ได้น้องแบมแบม มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ก็ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับพวกเรามากๆ เพราะน้องแบมแบมเป็นศิลปินระดับโลก วันนี้เขาให้เกียรติมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ Renatar Ultra Me เราก็จะไม่ทำให้โอกาสนี้สูญเปล่า และจะไม่ทำให้น้องผิดหวัง อยากที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์ Renatar Ultra Me ซึ่งเป็นแบรนด์คนไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เหมือนที่น้องแบมแบมเป็นศิลปินคนไทยที่ดังไปไกลระดับโลกครับ”RENATAR ได้เล็งเห็นถึงกระแสความนิยมของผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารในต่างประเทศ จึงได้จับมือกับนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญพัฒนาสินค้า มุ่งมั่นที่จะยกระดับสุขภาพของผู้บริโภคชาวไทยให้มีสุขภาพที่ดี เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด สอดคล้องกับสโลแกน Best of Me พร้อมเปิดตัวสินค้า Renatar Ultra Me ผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารแบรนด์ไทย แบรนด์แรกที่ผ่านมาตรฐาน ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหาร ภายใต้หมวดสินค้าประเภทอาหารควบคุมน้ำหนักอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกทั้งยังคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทุกมุมของโลก ไม่ว่าจะเป็น ไข่ขาวจากฝรั่งเศส ข้าวโอ๊ตจากสวีเดน เมล็ดเจีย เมล็ดแฟลกจากสหรัฐอเมริกา อันนับได้ว่าเป็นอาหาร โปรตีนสูง ไขมันต่ำ แคลอรีต่ำเพียง 224 กิโลแคลอรีเท่านั้น อันเป็นปริมาณอาหารที่จำเป็นและเหมาะสมต่ออัตราการบริโภคในแต่ละวัน โดยสามารถทานง่ายๆ เพียงฉีกซอง Renatar Ultra Me 2 ซอง ผสมน้ำดื่ม วันละ 1 -2 มื้อ เพื่อให้ได้สารอาหารครบ 5 หมู่ ควบคู่กับการทางอาหารอื่น สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ด้วยวิธีการขายที่โปร่งใส และแตกต่างด้วยช่องทางการขายแบบระบบขายส่ง ขายปลีก ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการยืนยันความสำเร็จด้วยยอดขายและจำนวนตัวแทนที่มีดำเนินธุรกิจมาตลอด 5 ปี เสริมทัพด้วยกิจกรรมทางการตลาดตลอดปี 2566 ผ่านพรีเซนเตอร์คนแรกอย่างรวมไปถึงกิจกรรม Exclusive Interview หรือ Online Conference ที่เปิดโอกาสให้แฟนๆ ชาวอากาเซ่ ได้ร่วมสนุกกัน โดยเงื่อนไขกิจกรรมจะมีการชี้แจงรายละเอียดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ RENATAR