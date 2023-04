“เรนาต้า” ดึง “แบมแบมGOT7” พรีเซ็นเตอร์

ผู้จัดการรายวัน360-เรนาต้า อินโนเวชั่น กรุ๊ป จํากัด ตอกย้ำกระแสการดูแลสุขภาพ ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Renatar Ultra Me เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ พร้อมเปิดแผนการตลาดประจำปี ช่องทางการจัดจำหน่าย ฯลฯ โดยทุ่มงบประมาณ 8 หลัก ดึงไอดอลเกาหลีตัวท็อป แบมแบม GOT7” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์คนแรก พร้อม มิวส์ ศิลปินไทยสุดฮอตอย่าง “ยอร์ช ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์” ควบกิจกรรมทางการตลาดตลอดปี 2566นายเอกวรัทพันธ์ นพกุลชัยธัช และนายเอศรา ไกรภัสสร์พงษ์ CEO บริษัท เรนาต้า อินโนเวชั่น กรุ๊ป จํากัด เปิดเผยว่า ภาพรวมของธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสภาพการณ์โควิด และสภาพการชะลอต่อของเศรษฐกิจต่อสัดส่วนของยอดขาย ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา หากแต่ชัดเจนที่ผู้บริโภคในยุคหลังโควิดมีพฤติกรรมการเอาใส่ใจเรื่องสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั้งภายในและภายนนอก การตระหนักถึงภาวะโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงเรื่องรูปร่าง ผ่านการบริโภคอาหารที่กินในแต่ละวันทั้งนี้ จากปัจจัยต่าง ๆ บริษัทฯ เชื่อว่าจะส่งอานิสงส์ให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีทิศทางการเติบโตที่ดีขึ้นในปี 2566 ด้วยการรั้งตำแหน่งยอดขายอันดับ 2 ในประเทศไทย* ในกลุ่มอาหารควบคุมหรือลดน้ำหนัก อีกทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มตัวแทนจัดจำหน่าย ผู้บริโภคนายเอศรา ไกรภัสสร์พงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลจาก International Pharmaceutical Students' Federation (IPSF) ระบุว่า ปัจจุบันคนไทยเป็นโรค NCDs (โรคเสื่อม) สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก และ 73% ของคนไทยที่เสียชีวิต สาเหตุมาจากโรค NCDs โดยสาเหตุของการเกิดโรคเหล่านี้ เกิดจากเรื่องทานอาหารเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดว่า คนไทยยังไม่ให้ความสำคัญถึงเรื่องการทานอาหารเท่าที่ควร Dr. Ann Wigmore กล่าวว่า อาหารสามารถเป็น “ยาวิเศษ” ที่ทรงพลังที่สุด หรือเป็น “ยาพิษ” ที่ค่อยๆฆ่าเราอย่างช้าๆ อาทิเช่น หากเราทานไขมันมากเกินไป ก็จะสะสมทำให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ เราทานหวานมากเกินไป ก็เสี่ยงเป็นเบาหวาน แต่ถ้าเราทานอาหารอย่างมีคุณภาพ ร่างกายก็จะแข็งแรง และไม่เป็นโรคได้ดังนั้น ใครก็ตามที่ต้องการดูแลสุขภาพ จำเป็นจะต้องใส่ใจในเรื่องการกินอาหารมาเป็นอันดับแรก และเหตุนี้ Renatar Ultra Me จึงได้ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ และนักโภชนาการระดับเชี่ยวชาญยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบโจทย์คนรักตัวเอง ด้วยสารอาหารที่ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ผู้บริโภคกินอาหารได้อย่างถูกหลักโภชนาการมากยิ่งขึ้น และสอดรับกับเป้าหมายการส่งเสริมให้เกิดการดูแลตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดตามสโลแกน ‘Best of Me’ โดยเฉพาะสินค้า Renatar Ultra Meข้อมูลจาก Euromonitor international คาดการณ์ว่า ตลาด Meal Replacement ในประเทศจีน จะเติบโตถึง 5 แสน 4 หมื่นล้านบาท ภายในปีค.ศ. 2022 และจะเติบโตมากขึ้นอีกในปี 2023 มากกว่านั้น Scb Economic Intelligence Center ยังระบุอีกว่า ในประเทศไทย Meal replacement เป็นอีกหนึ่งเทรนด์การบริโภคที่มาแรง และมีแนวโน้มเติบโตดีในไทยดังนั้น Renatar เชื่อว่า การมีแบมแบมมาเป็น Presenter ให้กับสินค้าตัวนี้ จะช่วยผลักดันให้แบรนด์เติบโตอย่างมากในปีนี้แน่นอน โดยทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงกระแสการเติบโดของสินค้าในกลุ่มดั่งกล่าว จึงได้ทุ่มเทพัฒนาสินค้ากว่า 2 ปี จนประสบความสำเร็จ