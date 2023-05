T&B Media Global ผุดโปรเจกต์ “Audition To The Moon of Dream” เปิดเส้นทางสู่ดวงจันทร์แห่งความฝันการเป็นศิลปินระดับโลก ส่งใบสมัครออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พฤษภาคม 2566

ประตูสู่ดวงจันทร์ เปิดต้อนรับสำหรับคนมีความฝัน เพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงระดับโลก เมื่อ วิน - เมธวิน อังคทะวานิช CEO Rabbit Moon บริษัท Talent Management พัฒนาศิลปิน ‘คุณภาพ’ เพื่อสร้างสรรค์งานระดับอินเตอร์ ในเครือ T&B Media Global บริษัทผู้ผลิตคอนเทนต์บันเทิงระดับโลก ผุดโปรเจกต์ “Audition To The Moon of Dream” ตามหาศิลปินเพื่อร่วมเดินทางไปดวงจันทร์แห่งความฝันด้วยกัน!!! เพียงคุณมีความสามารถ ด้านการ ร้อง เต้น แร็ป หรือ วงดนตรี มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ และสัญชาติ สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง ด้วยการส่งประวัติส่วนตัวพร้อมวิดีโอแสดงความสามารถมาที่ Hello@Rabbitmoon.co.th ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2566วิน - เมธวิน อังคทะวานิช CEO Rabbit Moon บริษัท Talent Management พัฒนาศิลปิน ‘คุณภาพ’ เผยว่า “ปัจจุบันเด็กไทยมีความสามารถครบเครื่อง ดังไกลระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น ลิซ่า BLACKPINK แบมแบม GOT7 นิชคุณ หรเวชกุล และศิลปินท่านอื่นๆ อีกมากมาย ถือเป็นตัวอย่างที่ดีทำให้เด็กยุคนี้กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่ฝัน เพียงคุณมีความสามารถด้านการ ร้อง เต้น แร็ป หรือ วงดนตรี ทาง Rabbit Moon เราเป็น Talent Management พัฒนาศิลปิน ‘คุณภาพ’ เพื่อสร้างและพัฒนากลุ่มศิลปินให้เติบโตในวงการบันเทิงและส่งต่อยอดไปไกลในระดับอินเตอร์ กับคอนเนคชั่นภายใต้บริษัทในเครือ T&B Media Global เรามีความคิดอยากจะปั้นศิลปินหน้าใหม่โปรเจกต์ “Audition To The Moon of Dream” เส้นทางสู่ดวงจันทร์แห่งความฝันสู่การเป็นศิลปินระดับโลก จึงเกิดขึ้น โดยเราเปิดออดิชั่นในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ เพียงคุณส่งประวัติส่วนตัวพร้อมวิดีโอแสดงความสามารถมาที่ Hello@Rabbitmoon.co.th โดยจะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบแรกผ่านช่องทางออฟฟิเชียลของ Rabbit Moon ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ จะได้รับโอกาสเข้าไปแสดงความสามารถรอบไฟนอลต่อหน้าคณะกรรมการที่คว่ำหวอด อยู่ในวงการบันเทิงมามากกว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็น ครูสอนร้องเพลงคุณภาพ ครูแหม่ม - พัชริดา วัฒนา, ครูสอนเต้นระดับอินเตอร์ ครูอู๋ - เปรมจิตต์ อำนรรฆมณี พร้อมด้วย 2 นักแต่งเพลงชื่อดัง คุณแอ้ม - อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ และ คุณก๊อป - ธานี วงศ์นิวัติขจร หรือ คุ้นชื่อกันดีกับ ก๊อป โปสการ์ด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและทีมงานจาก Rabbit Moon ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ True Digital Park Pegasus Building ชั้น 6 ห้อง Auditorium โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้จะได้รับการเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัด Rabbit Moon ให้มีโอกาสได้ทำงานในวงการบันเทิงและมีโอกาสต่อยอดผลงานในระดับอินเตอร์อีกด้วยครับ”ขั้นตอนการส่งใบสมัครออดิชั่นโปรเจกต์ “Audition To The Moon of Dream”1.พิมพ์ข้อมูลที่ทำให้เรารู้จักคุณมากขึ้น เช่น ชื่อ, นามสกุล, ส่วนสูง, น้ำหนัก, ช่องทางโซเชียลต่างๆ ที่คุณใช้และช่องทางติดต่อกลับ2.ถ่ายคลิปแนะนำตัว และแสดงความสามารถในแบบที่เป็นตัวเอง3.สแกน QR Code และกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ4.หากติดปัญหาในการสแกน QR Code สามารถส่งข้อมูลและคลิปได้ที่ Email: Hello@Rabbitmoon.co.th“Audition To The Moon of Dream”[Project]: LastIdolThaiLandhttps://www.youtube.com/watch?v=qdU13UsR8Ygสอบถามข้อมูลโปรเจกต์ “Audition To The Moon of Dream” เส้นทางสู่ดวงจันทร์แห่งความฝันการเป็นศิลปินระดับโลก ผ่านทาง Line Openchat :https://line.me/ti/g2/Ffsw21UbvQoIUhnPhty88ib8ghmD7qxTR58spQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=defaultพร้อมอัพเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมทางออฟฟิเชียล Rabbit Moon ผ่านทาง ...Facebook : Rabbit Moon Corp https://www.facebook.com/rabbitmooncorp Instagram : RabbitMoonCorp https://www.instagram.com/rabbitmooncorpYouTube : RabbitMoonCorp https://youtube.com/@RabbitMoonCorpTikTok : @RabbitMoonCorp https://www.tiktok.com/@rabbitmooncorpTwitter : @RabbitMoonCorp https://twitter.com/rabbitmooncorp#AuditionToTheMoonOfDream #Audition #NewArtist #RabbitMoon #TandbMediaGlobal