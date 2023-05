“M Flow Entertainment” ร่วมกับ “GYB Entertainment” เปิดฤกษ์บวงสรวงซีรีส์ไทม์ผ่านเวลา “แคมป์ คุณาธิป-จิมมี่ จิรเมธ” นำทีมนักแสดงร่วมงานคับคั่ง

เปิดฤกษ์ดีบวงสรวงซีรีส์ “ไทม์ผ่านเวลา” (Time The Series) ไปเป็นที่เรียบร้อย ผลงานซีรีส์วายเรื่องใหม่แนวแอคชั่น ดราม่า ของ 2 ผู้จัดคนเก่ง โดย “เติร์ก-คหบดี กัลย์จาฤก” ผู้บริหารบริษัท เอ็มโฟลว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (M Flow Entertainment) จับมือกับ “บอล-สมเกียรติ ทวีสิทธิ์” ผู้บริหารบริษัท จีวายบี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด “GYB Entertainment” นำทีมทัพนักแสดงคุณภาพ “แคมป์-คุณาธิป ตระการจันทร์, จิมมี่-จิรเมธ จู, บาส-การัณย์ ทองพรรณ, เพชร-ทัตธน เชิดชูมาลัยกิจ, เบส-วรพล ตะเภาพงษ์, อาร์ท-สิริราช สอนสุทธ์, แจม-พีรภัทร จารุทัศน์โรจน์, อะตอม-ปิยวัฒน์ กุลพันธ์กัลยากร, โก้-ดร.ธีรศักดิ์ พันธุจริยา, ปิงปอง-สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ,จิ๊บ - ดุสิตา อนุชิตชาญชัย, เจสสิก้า สมปอง เอสพินเนอร์ ฯลฯ” พร้อมด้วยผู้บริหารสาวคนเก่ง “มิ้นท์-วรัญชรักษ์ พรปวีณ์วรกุล” จาก M Flow Entertainment และผู้กำกับฯ “เต่า-ประภาส ภุมมะดิลก” เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ณ ลานพระพิฆเนศ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พร้อมเตรียมเปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ โดยจะออนแอร์ให้แฟนๆ ได้ลุ้นไปกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องที่ผิดพลาดในอดีต ด้วยนาฬิกาผ่านเวลา เร็วๆ นี้ซีรีส์ “ไทม์ผ่านเวลา” (Time The Series) เป็นเรื่องราวของ “โฟม” (รับบทโดย จิมมี่-จิรเมธ จู) นักเเสดงสายวายสุดฮอตที่กำลังมาแรง ช่วงชีวิตที่กราฟพุ่งสูงสุดดันเผชิญกับสภาวะที่กำลังจะตกต่ำที่สุดในชีวิตเช่นกัน จากความทะเยอทะยานของเด็กหนุ่มที่สู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จ สู่ความล้มเหลวจากเเผลในใจที่ยังติดเเน่นกับเรื่องราวของคนรักในอดีตที่เสียชีวิตไป โดยที่ “โฟม” ได้แต่เฝ้าโทษตัวเองที่ไม่สามารถช่วยชีวิตของ “คริส” (รับบทโดย แคมป์-คุณาธิป ตระการจันทร์) แฟนของเขาได้ จากความรู้สึกผิดครั้งนั้น ทำให้ปัจจุบัน “โฟม” เป็นคนไม่เอางานไม่เอาไหน ปาร์ตี้มั่วสุม เเละนี่เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้ “โฟม” ต้องมาตกเป็นผู้สงสัยในคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในงานวันเกิดของเขาเอง โดย “เจ๊บู๊” (รับบทโดย อ้วน รีเทิร์น) ผู้จัดการส่วนตัวของโฟม โดนเเทงเสียชีวิตในงานโดยคนสนิท และโยนความผิดให้กับโฟมที่หมดสติด้วยฤทธิ์เเอลกอฮอลล์และโฟมตื่นมาเจอเจ๊บู๊นอนจมกองเลือด ทำให้เขาตกใจมากและได้หนีออกมาจากเหตุการณ์นั้นด้วยความวิตก แล้ว “โฟม” ก็ได้มาเจอกับหนุ่มใหญ่ที่ได้มอบโอกาสในการกลับไปเเก้ไขอดีตที่คาใจของ “โฟม” โดยให้นาฬิกาเป็นสื่อในการย้อนเวลานาฬิกาพา “โฟม” ย้อนกลับมายังอดีตอย่างไม่น่าเชื่อสายตาตัวเอง เขาไม่รู้ว่าเวลานี้อยู่ในช่วงไหนของชีวิต เเละย้อนกลับมาช่วงเวลานี้เพราะอะไร จนได้มาเจอกับ “คริส” คนรักเก่าที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่ “คริส” กลับไม่รู้จักเขาเพราะ “โฟม” ได้ย้อนอดีตกลับมาในช่วงเวลาที่ทั้งสองยังไม่เคยรู้จักกัน “คริส” เองทำงานที่ร้าน DO DO BOYS บาร์โฮสชื่อดัง เขาเป็นดาวบาร์ตัวท็อปของร้าน ลูกค้าทั้ง หญิง เเละชายติดกันตรึม “คริส” ใช้ชีวิตในช่วงกลางคืน เพื่อดูเเลลูกค้า ชีวิตของเขามีเพื่องาน เเละเงินที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น “โฟม” ได้เริ่มเข้ามาทำความรู้จักและบอกว่าตัวเองเป็นเเฟน “คริส” มาจากอนาคต เเต่ก็ไม่มีใครเชื่อจนได้เริ่มสนิท เเละทั้งสองใกล้ชิดผูกพันกันมากขึ้น “โฟม” รู้เเล้วว่ามาที่นี่เพราะต้องการช่วย “คริส” ให้รอดจากการฆาตกรรม โดยกลุ่มมาเฟียที่ “คริส” พัวพันอยู่ เขาพยายามตามหา เเละเเกะรอยเรื่องราวต่างๆ ที่ใกล้ความจริงพร้อมทั้งพยายามที่จะพา “คริส” ออกจากเส้นทางแห่งความตายได้มากขึ้นเรื่อยๆ มาตามลุ้นกันว่า “โฟม” จะช่วย “คริส” เพื่อล้างเเผลในใจตัวเองได้ไหม? แล้วเรื่องราวของทั้งคู่จะเดินต่อไปยังไง? สามารถติดตามชมซีรีส์ “ไทม์ผ่านเวลา” (Time The Series) ได้เร็วๆ นี้ ห้ามพลาดนะคะ! #TimeTheSeries