เพราะปัญหาของวัยเรียน #ต้องมีพี่ๆช่วยรับฟัง !!! “พี่อ้อย พี่ฉอด ON TOUR” เริ่มเข้าสู่ซีซั่นใหม่ กับการออนทัวร์ไปหาน้องๆ ถึงรั้ว 10 สถาบันการศึกษา ตลอดเทอม 1 ปีการศึกษา 2566

เปิดเทอมใหม่ การ On Tour ครั้งใหม่!! ของ พี่ฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา CEO บริษัท CHANGE2561 และ พี่อ้อย-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล ก็กลับมาอีกครั้ง พี่ๆพร้อมไปรับฟังปัญหาชีวิต การเรียน และความรัก ของน้องๆวัยเรียน ปรึกษาได้ทุกเรื่องเครียดรอบตัว เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองความรัก พัฒนาความสัมพันธ์ในทุกมิติ และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหัวใจ ส่งพลังใจให้สู้ ให้น้องๆ ก้าวผ่านทุกปัญหาชีวิตของวัยเรียนไปได้ กับกิจกรรม “มาม่า OK presents พี่อ้อย พี่ฉอด ON TOUR “ เพราะ … แค่พี่ๆช่วยเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตน้องๆก็เปลี่ยน” โดยในเทอมนี้ พี่ๆจะไปหา ไปคุยกับน้องๆ วัยเรียนถึงรั้ว 10 สถาบันการศึกษา ตลอดทั้งเทอมนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 , วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลัยศรีปทุม , วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ , โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย , โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ , วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ , มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต , มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งในเทอมนี้ อัพความพิเศษให้กับกิจกรรมซีซั่นใหม่นี้ ด้วยการขนทัพนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่ของ CHANGE2561 ไปหาน้องๆ ทุกสถาบัน โดยเริ่มสตาร์ทเจอหน้ากันกับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” เป็นสถาบันแรก เมื่อ จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา งานนี้ได้ “จูน พรปวีณ์” และน้องใหม่อย่าง “ภณ ธนภณ” จาก Pit Babe The Series ที่มาสร้างสีสัน ทำหน้าที่พิธีกรหน้างาน ก่อนที่น้องๆจะเข้างานไปยิงคำถามกันรัวๆ แบบไม่มีอะไรปิดกัน พี่อ้อยพี่ฉอด ก็ตอบทุกคำถาม รับฟังแบบเปิดใจ และ เข้าใจวัยเรียนสุดๆ พี่ๆพร้อมอยู่เคียงข้างน้องๆกับทุกปัญหาหัวใจจริงๆ พร้อมยังให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีคิดให้กับน้องๆ Gen Z ให้อยู่รอดในยุคนี้ได้ด้วยการมี “สติ” อยู่เสมอ รักเขาแต่อย่าลืมรักเราคือตัวเอง ที่สำคัญคือ ในวัยเรียนตั้งใจทำหน้าที่และรับผิดชอบในการเรียนให้เต็มที่นั้นคือ สิ่งที่น่าภูมิใจมากที่สุดเพื่อให้ชีวิตก้าวผ่านไปได้ เรียกว่าได้คุยกันถึง 2 ชั่วโมงเต็ม ได้รับเสียงขอบคุณจากน้องๆนักศึกษาอย่างท่วมท้น และอยากให้พี่อ้อยพี่ฉอดมาจัดกิจกรรมดีดีแบบนี้อีกรู้ว่าเปิดเทอมนี้มันเครียด!! เมื่อปัญหาเกิดขึ้น ย่อมมีทางออก เพียงแค่เรามีสติพร้อมที่จะตั้งรับ ”มาม่า OK presents พี่อ้อย พี่ฉอด ON TOUR “ ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งคืนสิ่งดีดีสู่สังคม พร้อมส่งแรงบันดาลใจและข้อคิดดีๆไปให้ถึงน้องๆ มหาวิทยาลัยต่อไปเตรียมคำถามและพร้อมฟังคำตอบที่กลั่นมาจากใจและความห่วงใยจาก พี่อ้อยพี่ฉอด ที่จะไปหาดูแลหัวใจน้องๆ ถึงรั้วสถาบันการศึกษากันได้เลยนะคะ