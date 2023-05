“เจมีไนน์-โฟร์ท” ปังไม่หยุด! ขึ้นแท่น Brand Ambassador เซรั่มเข้มข้น Doctor Tony Probiotics White Serum เจาะกลุ่มหนุ่มสาวรุ่นใหม่

ตลาดสกินแคร์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บวกกับการแข่งขันที่สูงขึ้นตลอดเวลา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายจึงต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในผู้บริโภคอย่างแท้จริง รวมถึงความเชี่ยวชาญของผู้ผลิต เพื่อให้ตอบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงใจมากที่สุดDoctor Tony (ด็อกเตอร์โทนี่) ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชื่อดังโดย นายแพทย์วรพล สุขีวัฒนา หรือ หมอโทนี่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม เจ้าของคลินิคเสริมความงามอันดับต้น Doctor Tony Medical Center ที่คร่ำหวอดในวงการแพทย์ด้านผิวพรรณมากว่า 15 ปี วันนี้พร้อมก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นหลักในตลาดเวชสำอางประเทศไทย ส่งผลิตภัณฑ์แรก Doctor Tony Probiotics White Serum 2 สูตรใหม่เอาใจหนุ่มสาว ที่รวมส่วนผสมหลักจากจุลินทรีย์ที่ดีที่สุด สามารถตอบโจทย์ปัญหาผิวได้อย่างตรงจุด อย่าง Doctor Tony Probiotics Sensitive White Serum เน้นการสร้างผิวแข็งแรง หน้าใส เสริมความสมดุลให้กับผิว และ Doctor Tony Probiotics Whitening Booster Serum ที่ช่วยในเรื่องผิวกระจ่างใส ลดเลือนจุดด่างดำ ผ่านการคิดค้นและพัฒนาสูตรโดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง การันตีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้วยรางวัลระดับประเทศและระดับโลกนายแพทย์วรพล สุขีวัฒนา เจ้าของแบรนด์ Doctor Tony กล่าวว่า “จากประสบการณ์กว่า 15 ปี ในวงการแพทย์ด้านผิวพรรณ หมอได้พบเจอกับคนไข้ที่มีปัญหาด้านผิวพรรณที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ทำให้เข้าใจในเรื่องของ ปัญหาผิวอย่างลึกซึ้ง ทำให้หมอตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับทุกสภาพผิว ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มั่นใจได้เพราะมาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง มาพร้อมราคาที่จับต้องได้ ผ่านแนวคิดในการผลิตเวชสำอางที่ผู้บริโภคทุกคนสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้อย่างง่ายและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จนคลอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ Doctor Tony Probiotics White Serum ทั้งสองสูตรโดยกลยุทธ์และแผนการตลาดของแบรนด์ในครั้งนี้ คือการทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขยายฐานผู้บริโภค ไม่ใช่เพียงผู้ใช้บริการที่คลินิคของเราเท่านั้น แต่เราเจาะกลุ่มผู้บริโภคทั่วประเทศในตลาดออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ผนวกกับการจัดโปรโมชันออนไลน์ให้ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างไม่ลังเล และมากไปกว่านั้นเพื่อตอกย้ำกลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ งานนี้เรายังรุกตลาดเจาะกลุ่มแฟนคลับ คว้าตัวคู่ซี้ชื่อดังอย่าง เจมีไนน์ - นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ และ โฟร์ท - ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล มาเป็น Brand Ambassador คู่ซี้หน้าใสครั้งแรกของแบรนด์ ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านทางช่องทาง Online Official ของ DOCTOR TONY เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา และมีการทุ่มทุนสร้างหนังโฆษณาแบบซีรีย์ฉบับพิเศษ ลงในช่องทางของสื่อ Out Of Home ไม่ว่าจะเป็นบนรถไฟฟ้า MRT กว่า 18 สถานี และ ป้ายโฆษณา LED ตามจุดเซนเตอร์ต่างๆ ของกรุงเทพถึง 11 จุด รวมถึงทางออนไลน์ทุกช่องทางของ DOCTOR TONY ซึ่งได้มีการปล่อยตัวอย่างไปเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา และเผยแพร่ฉบับเต็มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามแบบเกินคาดเลยทีเดียว (https://youtu.be/7ZVoozX3D-k)ในการลงตลาดเวชสำอางครั้งนี้ เราใช้เงินลงทุนกว่า 20 ล้านบาท เพื่อสร้างแบรนด์และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่ม จากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเราได้วางแผนคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2566 นี้ จะทำยอดการขายได้ประมาณ 100 ล้านบาท” นายแพทย์วรพล กล่าวเสริมและในอนาคต Doctor Tony ยังวางแผนที่จะพัฒนาสูตรเวชสำอางที่ครบวงจร และตอบทุกความต้องการของทุกปัญหาผิวพรรณ เพื่อให้ทุกคนกล้าที่จะเผยผิวของตัวเองได้อย่างมั่นใจมากกว่าเดิมสำหรับผลิตภัณฑ์เซรั่ม Doctor Tony Probiotics White Serum จับคู่ซี้หน้าใสมาให้ลอง 2 สูตรด้วยกัน1. Doctor Tony Probiotics Sensitive White Serum เซรั่มเนื้อเบาสบาย เน้นเรื่องผิวแข็งแรง หน้าใส พร้อมช่วยปรับ Microbiome ให้ผิวฟื้นตัว ด้วยส่วนผสมหลัก 4A+ เสริมเกราะปราการ ให้ผิวแข็งแรง Probiotics, Melazero, Niacinamide และ Zinc เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายและเป็นสิว ปริมาณ 20 ml ราคา 799 บาท2. Doctor Tony Whitening Booster Serum เซรั่มสูตรเข้มข้น เน้นเรื่องความกระจ่างใส ลดเลือดจุดด่างดำ ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ ช่วยปรับ Microbiome ให้ผิวแข็งแรง ด้วยส่วนผสมหลัก 4A+ บูสต์ผิวกระจ่างใส Melazero, Tranexamic Acid, Glycolic Acid และ Probiotics ปริมาณ 20 ml ราคา 799 บาทวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทางช่องทางออนไลน์ Doctor Tony Shop หรือสามารถติดตามรายละเอียดโปรโมชันได้ที่Line Official - https://lin.ee/ldkYEbXFacebook - https://www.facebook.com/doctortonyshopInstagram - https://instagram.com/doctortonyshopShopee - https://shopee.co.th/doctortonyLazada - https://www.lazada.co.th/shop/doctor-tony-shopTiktok Shop - https://www.tiktok.com/@doctortonymedicalcenter