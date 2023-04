“แจ็คกี้ ชาเคอลีน” พรีเซนเตอร์เซรั่ม Spelling สาวสวยคนแรกของแบรนด์ พร้อมส่ง VITAMIN C SERUM เซรั่มวิตซีหน้าใสในตำนาน ตัวช่วยฟื้นฟูผิว “สูตรคุณหมอ”

Spelling ตัวจริงเรื่องเซรั่ม พร้อมแล้วกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ “แจ็คกี้ ชาเคอลีน” หรือ “แจ็คกี้ แม่น้องบอง” ที่จะมาขยี้ความฮอตของแบรนด์บำรุงผิวสูตรพัฒนาโดยคุณหมอให้ทุกคนได้รู้จักและเปิดใจให้กับเซรั่มสูตรเข้มข้นเพื่อผิวสวย โดยส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดมาช่วยฟื้นฟูผิวขั้นสุด ด้วย Spelling VITAMIN C SERUM (สเปลลิ่ง วิตามินซี เซรั่ม) เนื้อเจลสีส้ม หอมกลิ่นส้ม ตัวช่วยชั้นยอดบำรุงผิวอย่างล้ำลึก เพิ่มประสิทธิภาพลดรอยดำรอยแดงจากสิว และปรับสีผิวให้กระจ่างใสควบคู่กัน เป็นไอเทมสุดปังรับซัมเมอร์นี้แบรนด์ Spelling เกิดขึ้นจากการคิดค้นและพัฒนาสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง และผิวพรรณด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี โดยเลือกสรรเฉพาะส่วนผสมที่มีคุณค่าการบำรุงผิวจากธรรมชาติ เพื่อให้ผิวหน้าสวยกระจ่างใส ห่างไกลจากสิว พร้อมแก้ปัญหาผิวหน้าอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาให้กับทุกคน และยังคงยึดมั่นคำสัญญาด้วยสโลแกน “เพราะเราใส่ใจผิวหน้าของคุณ” มาโดยตลอดตอนนี้ Spelling เซรั่มหน้าใสที่ใครๆ ก็เคยใช้ สามารถสร้างกระแสซื้อซ้ำ และรีวิวบอกต่อ จนสร้างยอดขายถล่มทลาย และเพื่อเรียกความฮอตของแบรนด์ พร้อมตอกย้ำความน่าเชื่อถือของเซรั่มสเปลลิ่งขึ้นไปอีกขั้น คุณศิ ศิณภัทร คำน้อย จึงรีบคว้าตัว “แจ็คกี้ ชาเคอลีน” หรือ “แจ็คกี้ แม่น้องบอง” มาเป็นครอบครัวเดียวกัน และเธอยังเป็นพรีเซนเตอร์คนสวยคนแรกของแบรนด์ ซึ่งจะมาสร้างปรากฎการณ์ทางการตลาดและเสน่ห์ให้กับ Spelling แบรนด์สกินแคร์ของไทยได้อีกด้วยและเพื่อต้อนรับพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์อย่างเป็นทางการ Spelling จึงเร่งเครื่องเดินหน้าเปิดตัวเซรั่มสูตรพัฒนาโดยคุณหมอออกสู่ตลาดอย่างไม่มีสะดุด และกลับมาพร้อมสูตรที่ดีกว่าเดิม โดยล่าสุดได้ส่ง Spelling VITAMIN C SERUM เซรั่มวิตามินซีสูตรเข้มข้น สารสกัดจากธรรมชาติ มาเอาชนะใจผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิว รอยแดงดำ และผิวแพ้ง่ายได้อยู่หมัด พร้อมประกาศตัวเป็นไอเทมปรับผิวไบรต์ กระจ่างใส สวยครบจบ ในราคาสบายกระเป๋า เป็นสกินแคร์สุดปังรับซัมเมอร์นี้สเปลลิ่ง วิตามินซี เซรั่ม (Spelling VITAMIN C SERUM) มาพร้อมเนื้อเซรั่มเจลสีส้ม บางเบา เกลี่ยง่าย ซึมไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ และมีกลิ่นส้มหอมสดชื่น เหมาะกับทุกสภาพผิว โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาสิว ผิวบอบบาง ผิวแห้ง และผิวแพ้ง่าย ด้วยคุณสมบัติเซรั่มวิตามินซีสูตรเข้มข้นเพื่อผิวสวย เมื่อใช้ทาบำรุงผิวหน้าเป็นประจำเช้า-เย็น จะช่วยลดรอยดำรอยแดงจากสิวได้อย่างเห็นผล และยังมีประสิทธิภาพช่วยบำรุงผิว และปรับเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน ลดสิวอุดตันได้ดี ช่วยปรับสีผิวให้สว่าง เพิ่มความกระจ่างใสให้ใบหน้า ลดความมัน ลดริ้วรอย ช่วยบำรุงอย่างล้ำลึก และช่วยให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื่น เรียบเนียบมากขึ้น ทั้งยังปลอดภัย ไม่มีพาราเบน ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่ใส่สารเร่งขาว ในราคาเพียงขวดละ 290 บาทเท่านั้นสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์คุณภาพ Spelling VITAMIN C SERUM สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ พร้อมอัพเดทข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ และรีวิวสินค้าได้ที่ Facebook : เซรั่มสเปลลิ่ง สูตรคุณหมอ เพจหลักบริษัท รวมทั้ง Instagram : spelling_official111 และ TikTok : @khunsri_shop