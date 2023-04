TOGETHER FESTIVAL 2023 ฉลองครบรอบ 10 ปี Rotox Sessions จัดหนัก จัดให้

ครบรอบ 10 ปีRetox Session ผู้นำด้านการจัดเทศกาลเพลงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Music) ที่ล้ำสมัยและกว้างขวางที่สุดในภูมิภาคในทศวรรษ Together Festival ที่จะจัดขึ้นในปีนี้จึงได้ปักหมุดไปที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเปลี่ยนให้โลกภายในศูนย์ประชุมกลายเป็นพื้นที่สำหรับจัดเทศกาลเพลงแบบเต็มรูปแบบ ผ่านการแสดงบน 2 เวทีสุดยิ่งใหญ่ตระการตา กับเหล่าดีเจและศิลปินชื่อดังจากทั่วโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่จะมาโชว์ครั้งแรกในประเทศไทยและดีเจคนอื่นๆ อีกมากมาย รับรองว่างานนี้แดนซ์ให้มัน ฟินไปกับแสงสีเสียงระดับโลกล้ำสมัยที่จะกระตุ้นทุกประสาทสัมผัสให้ดำดิ่งไปกับโลกของเสียงดนตรีที่ไม่มีอะไรฉุดรั้งตัวเราเอาไว้ได้ดั่งจะหยุดหายใจกันไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวโดยมีค่ายเพลงชื่อดังระดับโลก จัดเวทีพิเศษ [Second Stage Host] การันตีความมันแบบถึงเครื่อง ใครที่คิดว่างานเพลงในปีก่อนๆ เจ๋งแล้ว ขอบอกเลยว่าปีนี้เจ๋งกว่าปีที่ผ่านมาแบบทบเท่าทวีคูณ จนต้องใช้คำว่า “พลาดแล้วจะเสียใจ”ความพิเศษของปีนี้อยู่ที่การแสดงโชว์จากดีเจ/โปรดิวเซอร์ชาวสวีเดน ที่ทุกคนรู้จักเขาในชื่อแฝงอย่างและที่จะมาโชว์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เขาคือเจ้าของเพลงที่ขึ้นอันดับ 1 ของชาร์จ UK อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีเพลงดังติดหูอีกมากมาย ร่วมกับดีเจ/โปรดิวเซอร์ชาวสวีเดน เจ้าของเพลงระดับตำนานที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีที่ทำร่วมกับศิลปินระดับตำนานจากพร้อมด้วยดีเจสายชื่อดังระดับโลกอีกมากมาย อาทิและที่จะมาจุดความเร่าร้อนให้กับเวทีการแสดงลุกเป็นไฟแบบที่คุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนดีเจโปรดิวเซอร์มือทองจากสวีเดน ที่แฟนๆ รู้จักกันดี ผ่านบทเพลงสุดฮิตไม่ว่าจะเป็น Calling, Under Control หรือเพลงดังในยุคนี้อย่าง Words, Let Me Goหรือพี่แมวของใครหลายๆ คน ชื่อนี้ไม่ต้องสาธยายให้มากความ เพราะแฟนๆ คุ้นเคยกันดีกับดนตรีแนว House หลากหลายสายพันธุ์ ที่มีเพลงฮิตติดหูระดับเอกอุอย่าง Runaway (U & I) หรือเพลง No Money ที่ไม่ว่าใคร หรือสายไหนต้องเคยผ่านหูมาอย่างแน่นอน คอนเฟิร์ม!ต่อกันที่ที่กำลังมาแรงมากๆ ในชั่วโมงนี้ กับดนตรีแนว Dubstep, Trap ที่คอยชาว Headbang มาขย่มอยู่หน้าเวทีให้หัวหลุดกันไปข้างคู่หูดูโอ้และดีเจชาวอเมริกัน ที่จะชวนแฟนๆ มาน้ำตาตกเช็ดหัวเข่า กับที่สุดของบทเพลงบัลลาด(เพลง ballad) บาดลึกอย่าง Love Is Gone ที่พวกเขาสร้างสรรค์ซาวนด์อิเล็กทรอนิกส์คลอไปกับเสียงเปียโนนุ่มๆ ได้อย่างกลมกล่อมละมุนหูสุดๆ มาฝากแฟนๆ ชาวไทยอย่างแน่นอนนี่ยังแค่น้ำจิ้มเล็กๆ เพราะยังมีเหล่าดีเจระดับเทพคอยเสริมทัพอีกเพียบ พร้อมฟาดโสตสัมผัสสายแดนซ์ให้ลั่น กับบีทสุดหนักแน่น จนหัวใจแทบจะทะลุออกมาเต้นข้างนอกกันเลยทีเดียวย้ำกันอีกรอบจะเกิดขึ้นในวันที่ 4-5 พฤษภาคม นี้ สถานที่จัดงาน ไบเทคบางนา ส่วนใครที่ยังลังเลตัดสินใจอยู่ ช้าไม่ได้แล้ว เพราะบัตรไปไวมาก เราไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสความสนุกครั้งนี้ ช้า หมด อด แล้วจะมาเสียดายทีหลังไม่ได้นะ เราเตือนคุณแล้ว!สำหรับบัตร สามารถซื้อได้ที่ www.togetherfestival.net และพิเศษไปกว่านั้นสำหรับแฟนๆ ทางเรายังเปิดให้ชำระเงินแบบ ผ่อนได้ 4 เดือนด้วยนะ ผ่อนชำระได้ผ่านธนาคารที่ร่วมรายการ เจอกันวันที่ 4-5 พฤษภาคม นี้ ที่ ไบเทค บางนา จัดเต็มขนาดนี้ห้าม​พลาดด้วยประการทั้งปวง