เซเลเบรท 23 ปี "THAITANIUM" ระเบิดความมันส์ในคอนเสิร์ต THAITANIUM 23rd THANK YOU PARTY ขอบคุณแฟนคลับที่ซัพพอร์ตมาตลอด

สุดจัด! ระเบิดความมันส์แบบนอนสต๊อป สำหรับคอนเสิร์ตครบรอบ 23 ปี ของไอคอนวงการแรปเปอร์ไทยระดับตำนานขวัญใจยุค 90s จนถึงปัจจุบัน สำหรับวงในงานที่จัดเต็มความสนุกสุดมันส์กว่า 5 ชั่วโมงเต็ม เพื่อตอบแทนแฟนๆของ "THAITANIUM" ที่สนับสนุนกันมาตลอด 23 ปีในทุกๆผลงานตั้งแต่ยุคแรกเริ่มบุกเบิกวงการฮิปฮอปไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ร้าน MIRINN CLUB (RCA)โดยความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้ ครบรอบ 23 ปี ทั้งที "THAITANIUM" ประกอบด้วยสมาชิกในวง (ขัน, เดย์, เวย์, DJAYBUDDAH, BIG CALO) ขอจัดใหญ่! ยกทัพศิลปินฮิปฮอปชื่อดังขวัญใจชาวแรปมาร่วมแจม ทั้ง IRONBOY, PRADAA, NICECNX, Archy, Tobii, SPRITE, GUYGEEGEE, OG BOBBY, POKMINDSET, WONDERFRAME, และ GUNNER พร้อมเกสท์สุดพิเศษ 2 ศิลปินสาวสุดฮอต อย่าง "ENGFA (อิงฟ้า วราหะ)" และ "KRATAE RSIAM" ร่วมโชว์บนเวทีบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ก่อนงานเริ่ม แฟนๆร่วมติดแฮชแท็กในทวิตเตอร์ จนทำให้ #THAITANIUM23rdXENGFA ทะยานขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 อย่างรวดเร็วตั้งแต่เวลา 15.00 น.ก่อนที่ช่วงค่ำ แฟนๆ THAITANIUM ทยอยก้าวเข้าสู่ประตูแห่งความมันส์ก่อนอุ่นเครื่องเวทีจาก DJ และ MC สุดจี๊ด ก่อนประเดิมศิลปินคนแรกเปิดเวทีด้วยแร็ปเปอร์ขวัญใจวัยรุ่น "GUNNER" กับลิสต์เพลงดังที่ขนมาไม่ยั้งทั้ง "เต็มคาราเบล, 9lock, พะโล้ป่า, เพลงรัก" และ "No date" ก่อนส่งต่อให้แก๊งแร็ปเปอร์ไฟแรง จาก "Def Jam Thailand" อย่าง "PRADAA" กับเพลง "ล่า" แบบร้อนแรง เร่งเครื่องทำคนดูโยกตาม ต่อด้วย "IRONBOY" กับเพลง "มาดิ" ฯลฯ สนุกต่อเนื่องจาก "Tobii" และ "Archy" ในเพลง "I like it" และ "Say it" ก่อนส่งต่อไปที่ NICECNX กับเพลงดังสุดฮิต "หลอก" และ "เดินทางเดิมพัน" ที่แฟนๆในงานร้องตามทั้งเพลง ก่อนรวมตัวกัน ทั้ง NICECNX, Tobii และ Archy ในเพลง "Pills" และปิดท้ายรวมชาวแก๊ง Def Jam Thailand ใส่ไม่ยั้งในเพลง "Cypher" มันส์ต่อแบบไม่มีกั๊กกับ "SPRITE, GUYGEEGEE, OG BOBBY" จาก "HYPE TRAIN" กับหลายๆเพลงดังยอดฮิตอย่างเพลง "ทน" จาก "SPRITE" และ ฯลฯถึงเวลาของ "POKMINDSET" ปลุกคนดูให้เอ็นจอยกับทุกเพลงฮิต ไม่ว่าจะเป็น "Lambo, Dok Kon, โง่จริงๆ, อย่าคิดมาก, Wipwup, เบอร์มาดิ, Happy Wife" ต่อด้วย Get Em Girls และ DJ BUDDAH ที่ยังคงรันความสนุกแบบนอนสต๊อปถึงคิวของเจ้าของคอนเสิร์ต "THAITANIUM" เรียกเสียงเฮตั้งแต่ Intro รันความมันส์แบบยาวๆ ทั้งเพลง "Yed, Flip, Thaita MF, Kai Pong" ฯลฯ ก่อนส่งต่อให้แร็ปเปอร์สาวคนเก่ง "WONDERFRAME" มาในเพลง "look at me , ขยี้" และเพลง "อยู่ดีๆก็..." Feat. Daboyway และรันความสนุกกันต่อ ด้วยตัวแม่ขาแดนซ์ อย่าง KRATAE RSIAM เปิดตัวด้วยเสียงฮือฮากับความเซ็กซี่แบบจัดเต็ม กับสเต็ปแดนซ์ขั้นเทพในเพลง "วิลิศมาหรา (Goddess) , Make it rain , Sabud (สะบัด)" และเพลง "We do What We Want" feat. Daboyway. ก่อนสนุกกันต่อแบบฉุดไม่อยู่กับเพลงฮิตสุดมันส์ "Por Meung , Guween Theen , F ThaiTay" และ ฯลฯถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย ศิลปินสาวสวยครบเครื่อง "ENGFA" (อิงฟ้า วราหะ)" เปิดตัวในลุคแร็ปเปอร์สาวสุดเปรี้ยว มาพร้อมกับเพลง "Cake Diet" ต่อด้วย "Baila Conmigo" กับท่าเต้นไวรัลที่ทำให้ทุกคนรู้จัก "อิงฟ้า" ช็อตนี้คนดูเต้นตามกันทั้งงาน และเพลงยอดฮิตอย่าง "ทะลึ่ง" ที่นำมารีมิกซ์อีกครั้งในชื่อ "Ta Lueng Baby" ระหว่าง "ENGFA" feat "THAITANIUM" ที่ถูกนำมาโชว์เป็นครั้งแรกในงานนี้เรียกเสียงกรี้ดได้ทั้งงาน ก่อนจะปิดท้ายรวมศิลปินด้วยเพลง "สุดขอบฟ้า(Sud Kob Fah)" ปิดท้ายความมันส์แบบนอนสต๊อป เฉลิมฉลองครบรอบ 23 ปี ของวง "THAITANIUM" ไปอย่างสวยงามไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวของ "THAITANIUM" สามารถติดตามได้ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ "Def Jam Thailand"Facebook Fanpage : Def Jam ThailandInstagram : @defjam.thailandYoutube : @DefJamThailandTwitter : @defjamthailandTiktok : @defjamthailand