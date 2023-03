“ไทยเทเนี่ยม” ไอคอนฮิปฮอปยุค Y2K พร้อมจัดเต็มในคอนเสิร์ตครบรอบ 23 ปี

ถ้าพูดถึงไอคอนของวงการแรปไทยระดับตำนานที่วัยรุ่นยุค 90s ไล่มาจนถึงยุค Y2K รู้จักเป็นอย่างดี ชื่อของ “” หรือ “” มักถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง เพราะเขาคือวงดนตรีที่บุกเบิกวงการฮิปฮอปไทยในยุคแรกเริ่ม สั่งสมประสบการณ์มากว่า 23 ปี ผ่านผลงานเพลงมาแล้วมากมายปัจจุบัน “THAITANIUM” ได้ทำงานอยู่ภายใต้สังกัด “Def Jam Recordings Thailand” มีสมาชิกภายในวงด้วยทั้งหมด5 คน ได้แก่ ขัน, เดย์, เวย์ ร่วมด้วย DJAYBUDDAH และ BIG CALO23 ปีในวงการเพลงฮิปฮอป ชื่อของ “THAITANIUM” และงานเพลงของพวกเขา ถูกพูดถึงอยู่เสมอ โดยเฉพาะเพลงฮิตระดับตำนานอย่างเพลง “ทะลึ่ง” (Ta Lueng) ที่กลายมาเป็นเพลงฮิตตลอดกาลของทุกยุคทุกสมัย นั่นจึงทำให้ ความพิเศษของ 23 ปี “THAITANIUM”ในครั้งนี้ พวกเขาได้หยิบเพลงนี้ มารีมิกซ์อีกครั้ง ในชื่อ “Ta Lueng Baby” เพื่อมอบให้เป็นของขวัญสุดพิเศษ ให้แก่แฟนเพลงที่ซัพพอร์ตพวกเขามาอย่างยาวนานโดยครั้งนี้ พวกเขาได้ดึงศิลปินฮิปฮอปชื่อดังที่ทุกคนรู้จัก ไม่ว่าจะเป็น TWOPEE , SARAN และ FIIXD มาร่วมโชว์สกิลแรปเทพ เพิ่มความมันส์ให้กับเพลงนี้ และที่พิเศษสุดๆ ของเพลง “Ta Lueng Baby” ในเวอร์ชั่นนี้ก็คือการชักชวน “อิงฟ้า วราหะ” Miss Grand Thailand 2022 มาร่วมสร้างสีสันเพิ่มความแซ่บ และเติมเสน่ห์ความความเซ็กซี่คูณสอง เข้าไปในเพลงนี้อีกด้วยนอกจากเพลง “Ta Lueng Baby” ที่ “THAITANIUM” ตั้งใจจะมอบเป็นของขวัญครบรอบ 23 ปีให้แฟนเพลงแล้วนั้น พวกเขายังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ ที่ตั้งใจจะมอบให้แฟนเพลงอีกหนึ่งอย่าง นั่นก็คืองาน “THAITANIUM 23rd THANK YOU PARTY” คอนเสิร์ตครบรอบ 23 ปีของ “THAITANIUM” ที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาในรอบหลายๆ ปี ซึ่งเพลง “Ta Lueng Baby” ก็จะถูกนำมาโชว์เป็นครั้งแรกในงานนี้เช่นกัน พร้อมศิลปินฮิปฮอปชื่อดังมาร่วมแจมอีกคับคั่ง อาทิ ENGFA, KRATAE, IRONBOY, PRADAA, NICECNX, Archy, Tobii, SPRITE, GUYGEEGEE, OG BOBBY, POKMINDSET, WONDERFRAME, BIGSLP และ GUNNERสำหรับแฟนเพลงสามารถอุ่นเครื่อง และสร้างสเต็ปโยกรอไปก่อนกับเพลง “Ta Lueng Baby” ที่สามารถฟังและชมได้แล้ววันนี้ บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง และเตรียมเคาท์ดาวน์ไปร่วมมันส์แบบ Non Stop ในคอนเสิร์ต “THAITANIUM 23rd THANK YOU PARTY” ค่ำวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ช่องทางเว็บไซต์ www.theconcert.com หรือดาวน์โหลด The Concert Application