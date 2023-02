“YOUNGOHM” จัดเต็ม คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก “เสียงจากเด็กวัด”

จากเด็กนักเรียนวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สู่การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่บนเส้นทางการเป็นแรปสตาร์เบอร์ต้นของประเทศไทย เรากำลังพูดถึง “YOUNGOHM (ยังโอม)” หรือ “โอม รัธพงศ์ ภูรีสิทธิ์” ที่ทุกคนรู้จัก หากย้อนกลับไปหลายต่อหลายคนคงทึ่งในความสามารถ เทคนิคการทำเพลงที่เขาตั้งใจ Represent ความเป็นฮิปฮอป แรป ผสมผสานแนวดนตรีแปลกใหม่ หลากหลาย แต่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเองชีวิต เพื่อน ความรัก ประสบการณ์ต่างๆ ถูกสั่งสม และหลอมหลวมจนกลายมาเป็น “YOUNGOHM MOTHER FUCKER” ที่ทุกคนมักกู่ร้องเรียกเขาตามงานโชว์ งานเฟสติวัลต่างๆ เสมือนคำทักทายก็ว่าได้มาวันนี้เขาก้าวเข้าสู่อีก Chapter หนึ่งในวัยเพียง 24 ปี กับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตเกิดขึ้นที่ JJ HALL ศูนย์การค้า JJ MALL ในชื่อ “The Concert Application presents YOUNGOHM Concert “Sound from Dekwat (เสียงจากเด็กวัด)”บรรยากาศบริเวณนอกฮอลล์ ถูกดัดแปลงด้วยการนำป้ายจราจรบนท้องถนน มาตกแต่งให้แฟนเพลงได้ถ่ายรูปเล่น ไม่ว่าจะเป็นป้ายทางด่วน สัญญาณจราจรไฟต่างๆ กระจกโค้งจราจร เป็นกิมมิคเปรียบเทียบให้ทุกคนเข้าใจธีมงานแบบง่ายๆ ว่า “เด็กวัด” คือ “สตรีทบอย” ที่ใช้ชีวิตบนโลกความเป็นจริงนั่นเอง ก่อนที่ทุกคนจะทยอยเดินกันเข้าฮอลล์ เพื่อดูโชว์เปิดเรียกน้ำย่อย และปลุกพลังเดือดดาลในตัวทุกคนกับ Opening Act จากแก๊งชาวเล “Chonburi Flow” มีสมาชิกประกอบไปด้วย Jonin, Chun Wen, G-Bear, K6Y,P-CLOCK แถมตอนท้ายกับบิ๊กเซอร์ไพรส์จากแรปเปอร์ชั้นครู “ดาจิม แรปไทย” ที่โดดขึ้นร่วมแจมสร้างสีสัน และความมันภายในงาน ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ทุกคนเตรียมไปพบกับ “YOUNGOHM” ที่จัดเพลย์ลิสต์เพลงจากอัลบั้ม “BANGKOK LEGACY” มาเปิด Perform กลางคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเอง ทำเอาแฟนเพลงต่างตะโกนเรียกชื่อ “YOUNGOHM” กันสนั่นฮอลล์เมื่อถึงคิว “YOUNGOHM” ปรากฏตัวพร้อมซาวด์เอฟเฟ็กต์สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่จะพาทุกคนทั้งงานเดินทางไปลงสถานีเอกมัย อันเป็นจุดเริ่มต้นของธีมคอนเสิร์ตเดี่ยวในครั้งนี้ เปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบกับเพลงแรกที่ทำให้ทุกคนรู้จักเขาในเพลง “เฉยเมย” ทำเอาแฟนเพลงประทับใจสุดๆ จนตะโกนเรียก “YOUNGOHM MOTHER FUCKER” กันอีกครั้งอย่างไม่ขาดสายต่อด้วยเพลง “คนเดียวบางที” และ Setlist เพลงอารมณ์กลางคืน รวมศิลปินจาก “ALREADY DEAD” ที่ขึ้นมาร่วมแจมบนเวที ไม่ว่าจะเป็นเพลง “แสงไฟ in the city” ที่มาพร้อมลูกเล่นของ Visual & Lighting เผยให้เห็นแสงสีเมืองกรุงเทพมหานครในยามค่ำคืน ตามมาด้วยเพลง “อัศวินรัตติกาล” เพลงที่ให้อารมณ์ความเหงา และอ้างว้างในเวลากลางคืน ได้ “DAIMOND” ขึ้นมาร่วมฟีเจอริ่งสดๆ บนเวทีความมันถูกดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแบบไม่พักกับเพลง “เรื่องราวความรัก” ซาวด์ดนตรีที่หนักแน่น พร้อม Background ภาพรางรถไฟของบีทีเอส เซอร์ไพรส์ด้วย “GAVIN.D” มาร่วมแจมจนคนในฮอลล์โยกตาม ก่อนเจ้าตัวจะพูดแสดงความยินดี และภูมิใจในตัว “YOUNGOHM” ว่า “โอมคือ legend ของทุกคนครับ”ไม่เพียงเท่านี้ยังมีแรปเปอร์อย่าง“YOUNGGU” และ “P-CLOCK” มาร่วมแจมในเพลง “มาเฟียสเปน” และเพลง “ลองก่อน” ได้ “NGAZ” และ “FIIXD” มาสร้างสีสันในงานความสนุก ความมัน แบบ Nonstop กว่าเดิม กำลังเริ่มต้นขึ้น เมื่อ “YOUNGOHM” เปิดลิสต์เพลง “ก่อนนอนคืนนี้” ต่อด้วยเพลง “ไฟเย็น” และเพลงฮิตติดชาร์ตกับเพลง “ธารารัตน์” ก่อนจะร้องเพลง “พบกัญใหม่” ชื่อเพลงสุดเก๋ ที่เปลี่ยนจาก “กัน” เป็น “กัญ” เพิ่มกิมมิคให้อารมณ์ความสัมพันธ์หลากหลายที่จะโคจรมา “พบกัญใหม่”มาถึงตรงนี้ “YOUNGOHM” ได้พูดความในใจหลังเวที แต่มีการไลฟ์สดออกมาให้แฟนเพลงในฮอลล์ได้ชมว่า “ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมมาตลอด ผมดีใจมากจริงๆ” โดยมีเพื่อนสนิทสมัยเรียนมัธยมปลายมาด้วยกันอย่าง “SONOFO” และ “DXPER” ให้กำลังใจข้างๆ และเพลง “จุดแล้วก็วน” ก็ดังขึ้น พร้อมด้วยคลิป YouTube สมัยที่ “YOUNGOHM” และเพื่อนๆ ร้องด้วยกัน ถูกเปิดขึ้นล้อไปกับการร้องสดเพลงดังกล่าวของพวกเขาบรรยากาศภายในงานถูกเปิดด้วย Intro รถไฟฟ้าบีทีเอส และเสียงประกาศสถานี เป็นการนำเข้าสู่เพลงจากอัลบั้ม “ธาตุทองซาวด์” อย่างเป็นทางการ เริ่มด้วยเพลง “Smoking on the Rooftop” ต่อด้วยเพลง “เห้ยไอเจ” และเพลง “Black Van” ที่ได้ “SONOFO” มาร่วมร้องจบช่วงนี้ “YOUNGOHM” ขอบคุณแฟนเพลงอีกครั้งว่า “ผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดนะ ถ้าไม่มีพวกคุณวันนี้ก็ไม่มีผม วันนี้คือวันของพวกคุณทุกคนเหมือนกัน” ทำเอาแฟนเพลงปรบมือ และกรี๊ดสุดเสียงลั่นฮอลล์ ก่อนจะ Perform ต่อด้วยเพลง “ข้างล่าง” และเพลง “I Just Wanna Be Free” ที่ให้อารมณ์อิสระไปกับเสียงเพลง ความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดต่อด้วยเพลงที่เพิ่งปล่อย MV ไปสดๆ ร้อนๆ ในเพลง “สายน้ำผึ้ง” ได้ “โยชิ-รินรดา ธุระพันธ์” มาเป็นนางเอก MV ให้ ถึงช่วงนี้ทีมงานเปิดซาวด์เอฟเฟ็กต์ และ Intro เสียงเข้าแถวเคารพธงชาติ พาให้นึกย้อนไปสมัยเรียนมัธยมปลาย ก่อนการ Perform เพลงฮิตที่ทุกคนร้องได้อย่าง “Very Very Small”ความสนุก ความมันเดินทางมาถึงช่วงสุดท้าย “YOUNGOHM” เปิดความมันแบบเดือดดาลด้วยเพลง “เสียงจากเด็กวัด” ตรงกับชื่อคอนเสิร์ต ต่อด้วยเพลง “ไม่ต้องมารักกู” ตามมาติดๆ กับเพลง “ดูไว้” ทำเอาแฟนเพลงทั้งโยก ทั้งเต้นตาม ระเบิดสาดความมันแบบ Nonstop ไปเลยปิดท้ายด้วยเพลง “สำมะเรเทเมา” ก่อนที่ “YOUNGOHM” จะเรียกแฟนเพลงทั้งฮอลล์ให้มาถ่ายรูป Selfie กับตัวเอง เพื่อเก็บภาพร่วมกัน เป็นการปิดท้ายคอนเสิร์ต เดี่ยวครั้งแรก “เสียงจากเด็กวัด” ของ “YOUNGOHM” แรปสตาร์เบอร์ต้น ๆ ของเมืองไทยได้อย่างน่าประทับใจ