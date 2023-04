เสน่ห์เกินต้าน ในทุกด้านของผู้ชายที่ชื่อ “BAEKHYUN”

เป็นชื่อที่เรารู้จักกันดีในนามสมาชิกจากวงบอยแบนด์ระดับโลกอย่างด้วยหน้าตาและภาพลักษณ์สุดน่าเอ็นดู แฟนๆ มักให้คำจัดความเขาว่า “น่ารัก” ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ไม่ว่ามองมุมไหน ผู้ชายคนนี้มักดึงดูดสายตาและดึงดูดคนรอบข้างให้เข้าหาได้อย่างง่ายดาย เขาเคยออกมายอมรับว่า เขาเป็นคนที่ไม่ได้มีรูปลักษณ์ภายนอกที่พิเศษอะไร แต่ด้วยความมีนิสัยที่เข้ากันได้กับทุกๆ คน ค่อนข้างเข้าสังคมง่าย จึงมีภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมิตรนั่นเอง เสน่ห์อีกอย่างที่ทำให้แบคฮยอนได้โลดแล่นในวงการเพลงมากว่า 11 ปี นั่นก็คือเสียงร้องที่นุ่ม ไพเราะ และด้วยเสียงที่มีเสน่ห์นี้ ทำให้เขารับหน้าที่เป็นหนึ่งในโวคอลอีกหนึ่งคนของวง EXOด้วยเนื้อเสียงที่ไพเราะ แบคฮยอนทำหน้าที่ได้ดี ในหน้าที่หลักของเขา นอกจากผลงานของวง แบคฮยอนผู้มากไปด้วยความสามารถและประสบการณ์ ก็โดดเด่นในผลงานเดี่ยวเช่นกัน เขาเดบิวต์ผลงานเดี่ยว โดยการปล่อยมินิอัลบั้ม CITY LIGHT เมื่อปี 2019 และ DELIGHT เมื่อปี 2020 ซึ่งสร้างปรากฎการณ์ยอดขายอัลบั้มชายเดี่ยวของประเทศเกาหลีใต้ ที่มียอดขายเกิน 1 ล้านอัลบั้มเป็นคนแรกในรอบ 19 ปี และล่าสุดมินิอัลบั้มชุดที่ 3 BAMBI ที่วางขายเมื่อปี 2021 ก็กวาดยอดขายเกิน 1 ล้านอัลบั้มเช่นกัน ทั้งสามอัลบั้มสร้างสถิติใหม่ให้กับวงการเพลงเกาหลีใต้ จนกลายเป็นศิลปินชายคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัล Best Male Artist จากงานประกาศรางวัล MAMA Awards ได้ถึง 3 ปีซ้อนนอกจากผลงานเดี่ยวในเกาหลีใต้แล้ว แบคฮยอนยังปล่อยมินิอัลบั้ม Baekhyun ในประเทศญี่ปุ่น สร้างกระแสด้วยยอดขายออริกอนชาร์ตอันดับ 5 ประจำเดือนที่วางขาย นับว่าเป็นสิ่งท้าทาย ที่แบคฮยอนสามารถแสดงให้เห็นว่า เขาคือศิลปินชายที่น่าจับตามองมากที่สุด ในยุคปัจจุบันความสำเร็จและความฮอตของแบคฮยอนยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ศิลปินเกาหลีมากความสามารถหลายคน ต่างตบเท้าเพื่อเข้าร่วมงานกับเขา ไม่ว่าจะเป็น ซูจี (Suzy), โซยู (Sistar), BOL4, LOCO นอกจากนี้ ยังได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์อีกหลายเพลง โดยเพลง “Dream” ที่แบคฮยอนได้ร่วมงานกับซูจี ก็ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัล Best Collaboration Awards (การร่วมงานยอดเยี่ยม) จากงานประกาศรางวัล 2016 Mnet Asian Music Awards, Melon Music Awards และ Golden Disc Awards อีกด้วยรางวัลทุกรางวัลที่เขาได้รับ เป็นสิ่งที่การันตีได้ว่า แบคฮยอน คือสุดยอดทางด้านการร้องเพลง นอกจากนี้ คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขา "Beyond LIVE - BAEKHYUN : LIGHT" (บียอนด์ ไลฟ์ แบคฮยอน ไลท์) ยังมียอดผู้เข้าชมแบบเรียลไทม์สูงถึง 110,000 คน จาก 120 ประเทศทั่วโลก ส่วนแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตอย่าง #BAEKHYUNBeyondLIVE, #BAEKHYUN1stConcert, #BeyondLIVE_BAEKHYUN_LIGHT ต่างก็ครองอันดับ 1 บนเทรนด์แบบเรียลไทม์ของ Twitter ในหลายประเทศเช่นกันในส่วนของงานแสดง นักแสดงแบคฮยอนได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงในบทบาทองค์ชายสิบ จากซีรีย์เรื่อง Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo และถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้ว เหล่าคอซีรีส์ก็ยังกล่าวถึงซีรีส์เรื่องนี้อยู่ตลอด นับได้ว่าแบคฮยอนผ่านงานในวงการบันเทิงมามากมาย ทุกงานที่ได้รับมอบหมาย แบคฮยอนมักทำอย่างสุดความสามารถในทุกๆ ครั้ง เขามักจะสะกดผู้ชมด้วย ภาพลักษณ์ และเสียงที่ไพเราะอยู่เสมอโอกาสปลดล็อคสกิลหูทองคำของแฟนๆ ชาวไทยมาถึงแล้ว เมื่อ Kira Entertainment ประกาศว่า แบคฮยอน เป็นหนึ่งใน Line Up ศิลปินที่จะมาร่วมงาน M.A.Y. JAM Festival in Bangkok 2023 คอนเสิร์ตรวมศิลปิน ใน วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม นี้ ที่ไบเทค บางนา ฮอลล์ 102-104 และไม่ว่าคุณจะเป็น EXO-L หรือแฟนซีรีส์ของเขาหรือไม่ เราอยากให้คุณได้ลองสัมผัสเสียงร้องอันทรงเสน่ห์ของแบคฮยอน เพราะหลังจากที่ได้ฟังเพลงของเขา ในคอนเสิร์ตแล้ว วลีที่ว่า “เสียงร้องคุณภาพเหมือนฟังจาก แผ่น CD” ก็คงไม่เกินจริงสำหรับผู้ชายคนนี้อย่างแน่นอนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.kiraent.com