“TNX” บอยแบนด์ K-POP แห่งยุค บินลัดฟ้าพร้อมเจอแฟนชาวไทยครั้งแรก ในคอนเสิร์ต “KCON 2023 THAILAND”

“TNX” (ทีเอ็นเอ็กซ์) ปักหมุดแลนดิ้งสู่สยามเมืองยิ้มพร้อมสร้างความสุขและทำเอาแฟนๆ “THX” ชาวไทย ถอนตัวไม่ไหวถอนใจไม่ทัน เกิดอาการตกหลุมรักโดยฉับพลัน สำหรับการมาเยือนเมืองไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ วง “TNX” (ทีเอ็นเอ็กซ์) ศิลปินบอยแบนด์วงแรกในสังกัด “P NATION” ที่ก่อตั้งโดยศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่าง “PSY” (ไซ) ซึ่งมาจากการแข่งขันรายการเซอร์ไววัล “LOUD” ทางช่อง SBS ในปี 2021 จากความร่วมมือกันระหว่างค่ายเพลง “JYP Entertainment” กับ “P NATION” เพื่อเฟ้นหาผู้เข้าแข่งขันจากทั่วทุกมุมโลก เป็นศิลปินฝึกหัดและพัฒนาฝีมืออย่างมุ่งมั่นต่อไป“TNX” มีความหมายว่า ‘The New Six’ สื่อถึงการรวมตัวของ 6 สมาชิกที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับ วงการ K POP ที่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17พฤษภาคม ในปี 2022 ด้วย ‘비켜 (MOVE)’ เพลงไตเติ้ลที่ทรงพลังจากมินิอัลบั้มแรกที่ชื่อว่า “Way Up” ส่งให้พวกเขาขึ้นแท่นบอยแบนด์ที่น่าจับตามองและเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ปี 2023 ที่ผ่านมา “TNX” ได้คัมแบ็คสเตจด้วยผลงาน 'Love Never Dies' ซึ่งเป็นมินิอัลบั้มที่ 2 ของพวกเขาที่ได้รับการตอบรับจากแฟนๆ ทั่วโลกอย่างอบอุ่น ทั้งยังเข้าไปติดอันดับ 1 ใน 4 ประเทศทั่วโลกบน iTunes Top Album Chart และ 10 อันดับแรกใน 9 ประเทศ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า “TNX” ได้รับความนิยมในระดับโลกล่าสุด “TNX” มอบความทรงจำสุดพิเศษเป็นของขวัญให้แฟน ๆ ชาวไทยอย่างใกล้ชิดด้วยการแจกลายเซ็น 'THE 2ND MINI ALBUM [LOVE NEVER DIES] GLOBAL FANSIGN EVENT IN BANGKOK' ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 นี้ และตอบรับคำเชิญจากเทศกาล คอนเสิร์ต “KCON 2023 THAILAND” หรือ “KCON” พร้อมพกเสน่ห์บาดใจมาจัดเต็มความมันส์บนสเตจระดับประเทศ ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ที่จะทำให้พวกเขาได้โลดแล่นเข้าไปสู่กลางหัวใจของแฟนๆ ชาวไทยอีกมากมายการมาเมืองไทยครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยกิจกรรมดีๆ ที่ก่อมวลความสุขและโมเมนต์ที่แสนประทับใจระหว่าง “TNX” กับ “THX” ชาวไทยอย่างแท้จริง และสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารของวง “TNX” ได้ที่ช่องทางการสื่อสารต่างๆ