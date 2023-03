“ลูกเทวดา” ซิงเกิลใหม่จาก“SPRITE” (+GUYGEEGEE) เพลง จังหวะสนุก ซุกซ่อนความกวน

นับว่าปี 2023 ยังเป็นปีทองอีก 1 ปีของ “SPRITE” หรือ “สไปร์ท-ศุกลวัฒน์ พวงสมบัติ” ศิลปินหนุ่มมาแรงจากค่าย “HYPE TRAIN” แม้เจ้าตัวจะอายุเพียง 17 ปี แต่ความสามารถปังไม่ธรรมดา หากไล่เรียงผลงานโดดเด่นของ “SPRITE” ตั้งแต่ปี 2022 เจ้าตัวมีลิสต์รายชื่อเข้าชิงรางวัลหลายเวทีกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น “นาคราช อวอร์ด ครั้งที่ 5” ในสาขา นักร้องยอดนิยมมหาชนแห่งปี ต่อด้วย “THE GUITAR MAG AWARDS 2022” ในสาขา New Wave of the Year และ Best Hip Hop of the Year ร่วมกับ “GUYGEEGEE” จากเพลง “ทน” พ่วงท้ายงานประกาศรางวัลล่าสุดอย่างงาน “TOTY MUSIC AWARDS 2022” ที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขา BEST (POPULAR) COLLABORATION / VARIOUS ARTIST จากเพลง “KIMINOTO” ที่ได้ “YOUNGOHM” มาร่วมฟีเจอริ่งขณะที่งานล่าสุดทำเอาถูกใจพี่ ๆ สื่อมวลชน และแฟนเพลงมากมาย เมื่อ “SPRITE” ปรากฏตัวด้วย Outfit ในลุค All Black เสริมกิมมิคด้วยถุงมือหนัง และแว่นตาสุดเท่ จากเด็กน้อยในวันนั้นสู่แรปสตาร์หนุ่มสุดเท่ ทั้งความหล่อ และออร่าความปังก็โดดเด่นไม่เป็นรองใคร เชื่อเลยว่าหากใครได้ติดตามผลงานของ “SPRITE” มาตั้งแต่ Day 1 จะเห็นพัฒนาการ และศักยภาพของ “SPRITE” ที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผ่านแนวเพลงเอกลักษณ์สไตล์ของเขาวันนี้ “SPRITE” ยังคงสร้างสรรค์ผลงานเพลงในแบบฉบับที่เขาชอบ และยังคงชักชวนพี่ชายสุดซี้อย่าง “GUYGEEGEE” มาสร้างความสนุก และสีสันในเพลงใหม่อีกครั้ง กับเพลง “ลูกเทวดา” เพลงที่ “SPRITE” อยากชวนทุกคนมาเซิ้งรำวงรับซัมเมอร์เบรก กับคอนเซ็ปต์น่ารัก ๆ จังหวะสนุก ที่ซุกซ่อนแฝงความกวน เสริมจังหวะโยกด้วยท่อนแรปจาก “GUYGEEGEE” ทำให้เพลงครบอารมณ์ และมันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นัยยะอีกอย่างหนึ่งของเพลงนี้คือการเปรียบเปรยคำพูดของพ่อแม่ที่รักลูกมาก ๆ จนยกให้ลูกเป็นเหมือน “ลูกเทวดา” นั่นเองนอกจากซิงเกิลล่าสุดอย่าง “ลูกเทวดา” ในปีนี้จะเป็นอีก 1 ปีที่ “SPRITE” จะปล่อยผลงานเจ๋ง ๆ ออกมาให้แฟนเพลง หายคิดถึงกันตลอดทั้งปี เพราะเจ้าตัวกำลังแอบซุ่มสร้างผลงานอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกในชีวิต ส่วนคอนเซ็ปต์อัลบั้มจะเป็นรูปแบบใดนั้น รอติดตามกันได้เร็ว ๆ นี้ ระหว่างนี้สตรีมมิ่งเพลง “ลูกเทวดา” ได้ทุกแพลตฟอร์ม