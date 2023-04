“Alexander 23” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “I Wanna Live Forever” เพลงฟีลกู้ดชวนฟัง

“Alexander 23” ศิลปินป็อปสตาร์ดาวรุ่งชาวชิคาโก้ ผู้พลิกผันจากการทำเพลงแนว Bedroom-pop ให้กลายเป็นนักร้อง นักแต่งเพลงที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยผลงานที่สร้างความประทับใจได้ทุกครั้งที่ทำเพลง เจ้าของผลงานเพลงไวรัลฮิตอย่าง “IDK You Yet” ตามมาด้วยผลงานเพลงคุณภาพไม่ว่าจะเป็น “I’m Sorry I Love You”, “Oh No, Not Again!” หรือเพลง “Hate Me If It Helps,”นอกจากผลงานเพลงจะปังแล้ว Alexander 23 ยังรับหน้าที่เป็น Co-Producer ในเพลง “Good 4 You” ให้กับ “Olivia Rodrigo” จนทำให้ทั้งคู่ได้เข้าชิงรางวัล Grammy อีกด้วยหลังจากเพลง “How to Drive” ซิงเกิลแรกจาก “Alexander 23” เพลงขมปนหวานถ่ายทอดเรื่องราวความจริงของชีวิต ไม่ปล่อยให้แฟน ๆ ต้องรอนาน เพราะในครั้งนี้ “Alexander 23” กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ฟีลกู้ดในเพลง “I Wanna Live Forever”เพลงนี้มาในแนวอินดี้ป๊อบสดใส ที่เจ้าตัวรับหน้าที่เป็นทั้ง Singer และ Producer เรียกได้ว่าเพลงนี้ผสานไปด้วยดนตรีของกีตาร์และเครื่องดนตรีต่าง ๆ จนเกิดความละมุนพร้อมพาทุกคนไป Enjoy ไปกับเพลงได้อย่างแน่นอนเพลง “I Wanna Live Forever” เล่าถึงความปรารถนาที่จะเป็นอมตะแต่ในที่สุดก็ถูกทำลายลงด้วยความรัก ในเนื้อเพลงยังซ่อนไปด้วยคำหยอดหวาน ๆ ไม่ว่าจะเป็น “ฉันชอบความรู้สึกที่ชื่อของคุณออกมาจากปากของฉัน” หรือว่าในท่อน “ถ้าฉันไม่ได้เป็นอมตะฉันยอมตายในอ้อมแขนของคุณยังดีกว่า” ซึ่งเป็นหนึ่งในคำพูดสุดแสนจะพเราะที่ Alexander 23 ร้องออกมาพร้อมด้วยเสียงดนตรีที่แสนนุ่มนวลชวนให้ล่องลอยเหมือนอยู่ในฝันนอกจากนี้ป็อปสตาร์ดาวรุ่ง “Alexander 23” ในปี 2022 Alexander ยังได้ดึงตัวศิลปินระดับตำนานอย่าง “John Mayer” มาเปิดการแสดงให้ในทัวร์คอนเสิร์ตที่ผ่านมา รวมถึงมีโอกาสปล่อย Studio Album เปิดตัวในเดือนกรกฎาคมอย่างอัลบั้ม “After Shock” ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินแนวหน้าอย่าง “Dan Nigro” และ “Jeremy Zucker” อีกด้วยส่วนในปี 2023 ก็ไม่น้อยหน้า เพราะในฤดูนี้ “Alexander 23” ได้เข้าร่วมแสดงที่งาน “Governor’s Ball” จัดขึ้นที่ New York ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ ตามมาด้วยงาน “Fuji Rock Festival” จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากรอคอยงานแสดงแล้วทุกคนยังสามารถรอติดตามชมผลงานอัลบั้มที่ 2 ของ “Alexander 23” ได้เร็ว ๆ นี้