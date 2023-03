โมเมนต์มิตรภาพ “ลิซ่า-มินนี่” ส่ง COFFEE TRUCK ซัปพอร์ต “ไทแทน”

อยากเหมากาแฟทั้งหมดไปให้เธอ~ เล่นเอาโลกโซเชียลแห่ชื่นชมไปตามๆ กัน กับโมเมนต์มิตรภาพที่และCoffee Truck ไปซัพพอร์ตให้ศิลปินที-ป็อปคนหนึ่งถึงกองถ่ายมิวสิกวิดีโอ! หลายคนถามไถ่เข้ามาอยากให้แจกวาร์ปกันหน่อย สำหรับหนุ่มศิลปินชายเดี่ยวหนึ่งเดียวจากค่ายของบิ๊ก บอสจุดเริ่มต้นมาจากอินสตาแกรมของ ไทแทน เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา รูปภาพพร้อมข้อความซึ่งเมนชั่นถึง ลิซ่า และ มินนี่ เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับ Coffee Truck ที่ส่งมาซัพพอร์ตให้ถึงกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลง Your Call (อยู่ที่เธอ) ซึ่งถ่ายทำกันบริเวณริมแม่น้ำฮัน จุดเช็กอินสำคัญของประเทศเกาหลีใต้ ทำเอาหลายคนสนใจใคร่รู้ว่าทั้งสามนั้นรู้จักกันด้วยหรือ? แล้วไปสนิทกันตอนไหน? ก็ไปได้เฉลยจากรายการ GET REAL S3 Ep. #27 https://youtu.be/B-bkYppOMM4 ไทแทนเล่าว่าตัวเขาเองกับลิซ่ารู้จักกันมานานแล้วประมาณ 10 ปี แล้วลิซ่าก็เป็นคนแนะนำให้รู้จักกับมินนี่ด้วย ก็เลยเริ่มสนิทกันตั้งแต่นั้นมา นับเป็นความสัมพันธ์สามพี่น้องที่น่ารักทำเอาริมแม่น้ำฮันในวันนั้นอบอุ่นกันไปทั้งกองถ่ายล่าสุด ไทแทน เพิ่งลงไอจีสตอรีอวยพรวันเกิด พี่ลิซ่า ด้วยภาพที่เคยถ่ายร่วมเฟรมกันเมื่อปี 2017 และทางต้นสังกัด 411ENT ก็เพิ่งปล่อยคลิปเบื้องหลังการทำงานของ https://youtu.be/bJYMfxD2LM0 ที่เต็มไปด้วยความทุ่มเทของ ไทแทน แม้ว่าอากาศจะหนาวติดลบ 10 องศาก็ไม่หวั่น พกฮอตแพ็ก (hot pack หรือ ถุงร้อน) ติดตัวถึง 6 อันกันไปเลย ทั้งสายตาอารมณ์ที่สื่อสารผ่าน มิวสิกวิดีโอ หรือ VISUAL POSTER เจ้าตัวตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองออกมาได้อย่างดีเยี่ยม และความน่ารักของแทกุกไลน์ก็ยังมีให้เห็นผ่านคลิปนี้เพิ่มเติม “นี่ก็คือ Coffee Truck TYTAN นะครับ เมนูมากมายเลยครับ เป็น Coffee Truck Food Support ก็อยากจะขอบคุณพี่ลิซ่ากับมินนี่นะครับที่ส่งมาให้กองถ่ายเอ็มวีของพวกเราวันนี้นะครับ อร่อยมากๆ เลยครับ แล้วก็ทำให้ทีมงานทุกคนแฮปปี้มีกำลังใจกันมากๆ เลยครับ” ไทแทนส่งข้อความขอบคุณลิซ่าและมินนี่ผ่านคลิปอีกครั้ง จากนั้นมีสปอยล์ออกมาว่า “ผมยังมีงานที่ต้องทำอยู่อีกนั่นก็คือ ซ้อมท่าเต้นของเพลง Wish Wish ดังนั้นผมต้องตั้งใจฝึกฝน หวังว่าทุกคนจะได้เห็นกันเร็วๆนี้นะครับ” เหล่าธันเดอร์ (Thunder ชื่อแฟนคลับของไทแทน) เตรียมหวังหวังไปกับเพลง Wish Wish ได้เลยขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปิน-นักแต่งเพลงเราก็ไม่พลาดที่จะไปเจาะข้อมูลกันต่ออีกสักนิด รู้มาว่าเดบิวต์ซิงเกิลของหนุ่ม ไทแทน อย่างเพลง All Night (feat. Loco) ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาก็แสนจะฮิตติดหู ถึงขั้นได้ฮิปฮอปตัวพ่อจากเกาหลีใต้อย่าง โลโค (Loco) มาร่วมฟีทเจอริ่งให้เลยทีเดียว ก็จะรวมเข้ากับ 3 เพลงใหม่แกะกล่อง ได้แก่ Wish Wish, Your Call (อยู่ที่เธอ) ไตเติลแทร็กชื่อเดียวกับอีพี และ Angel ซึ่งทั้งสี่เพลงนี้ถูกบรรจุไว้ใน TYTAN 1st EP “Your Call” ซึ่งเจ้าตัวได้โชว์สกิลและความสามารถด้านดนตรี แถมใส่ใจรายละเอียดในทุกๆ แทร็ก ทั้งเขียนเนื้อเพลงเอง แต่งทำนอง เรียบเรียงดนตรี เรียกว่าเก่งครบจบที่เธอ!อย่าลังเลที่จะติดตาม “ไทแทน” (TYTAN) คนคูลมากความสามารถทางอินสตาแกรม @tytan.t https://instagram.com/tytan.t ทวิตเตอร์ https://twitter.com/TytanT และยูทูบ TYTAN https://youtube.com/@tttytan รวมถึงรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง Your Call (อยู่ที่เธอ) ได้ทางช่องยูทูบของ 411ENT https://youtu.be/hyclxXyPm7M และเพลิดเพลินไปกับสี่ผลงานเพลงคุณภาพได้ทุกช่องทางมิวสิกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม 🎧 https://li.sten.to/tytan_official