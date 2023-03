“พิริยพูล” จัดงาน CHOCO MUCHO X G7 TASTY VIBES ดึง PAPER PLANES – พู่กัน - เพียว ร่วมสร้างแบรนด์ “ขนมเวเฟอร์ CHOCO MUCHO” และ “กาแฟ G7” หอม เข้ม ไม่เคยเปลี่ยน

จัดงานชวนสัมผัสความฟินแบบอร่อยเข้มเต็มรสชาติกับครั้งแรกของการรวมตัวกันของ 2 ผลิตภัณฑ์นำเข้าที่มียอดขายติดอันดับต้นๆ ของบริษัทฯ กับไม่แซดแต่อร่อย ขนมเวเฟอร์ไส้ครีมเคลือบช็อกโกแลตผสมข้าวพอง 5 รสชาติ และหอม เข้ม ไม่เคยเปลี่ยน กาแฟสำเร็จรูป 3 อิน 1 ชื่อดังจากประเทศเวียดนาม โดยภายในงานครั้งนี้กรรมการบริหาร บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เผยกลยุทธ์การทำตลาดของบริษัทฯ ที่ปีนี้ชูกลยุทธ์ MUSIC MARKETING 360 DEGREE เนรมิตสีสันความสนุกสนานแบบจัดเต็มทุกรสชาติ ด้วยมินิคอนเสิร์ตของ สองหนุ่ม ฮาย-เซน วง PAPER PLANES พรีเซ็นเตอร์คนแรกของ “ช็อกโก มูโช” พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก พู่กัน-กันฏ์ระพี พิริยพูล We kid Thailand Feat. กับ เพียว-The Voice ครั้งแรกของการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “Choco Mucho ไม่แซดแต่อร่อย” และ มิวสิควิดีโอเพลง “แปลว่ารักเธอ” ณ ลานกิจกรรมเชื่อมบีทีเอส ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันกรรมการบริหาร บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า พิริยพูล ได้ดำเนินกิจการมานานกว่า 50 ปีในฐานะผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของไทยและเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้ากว่า 80 แบรนด์ นับ 1,000 รายการ โดยที่ผ่านมาเราเป็นบริษัทที่มีจุดแข็งด้านการเป็นผู้จัดจำหน่ายอาหารในตลาดระดับพรีเมียม จากเดิมจะเน้นการสร้างทีมขาย ไม่เน้นโฆษณา ไม่ทำตลาดมากมายนัก แต่ล่าสุดเราได้ตัดสินใจ “พลิกวิธีการทำการตลาด” โดยในปี 2566 นี้เราจะก้าวสู่การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบครบวงจรเต็มรูปแบบในสินค้ากลุ่มแมสมาร์เก็ต นำโดย “กาแฟ G7” และ “เวเฟอร์ ช็อคโก มูโช” ชูกลยุทธ์มิวสิค มาร์เก็ตติ้ง (Music Marketing) ดึงศิลปินดังระดับแนวหน้าของประเทศร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ลุยโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบ 360 องศาทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และ ออนกราวด์ เตรียมจัดกิจกรรมความสนุกเพื่อปั้นแบรนด์ต่างๆ ของ พิริยพูล ให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ TOP OF MIND ในใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย“ผมตั้งใจแต่งเพลงแปลว่ารักเธอ ให้ พู่กัน-กันฏ์ระพี พิริยพูล (พู่กัน-We kid Thailand) ร้องเป็นซิงเกิ้ลแรกในชีวิตของลูกสาว โดยมี ครูแอน-นันทนา บุญหลง มาช่วยทำเพลงจนกลายเป็นเพลงป๊อปสไตล์อบอุ่นเพื่อส่งต่อพลังบวก และได้ เพียว-เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ แชมป์ The Voice All Star มาร่วมฟีเจอริ่ง โดยครูแอนได้ฝึกฝนเทคนิคการร้องให้กับ พู่กัน จนได้เพลงที่ผสมผสานเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งคู่ได้อย่างลงตัว เพลงนี้ทั้งคู่ได้โชว์คาแรกเตอร์พลังเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ออกมาได้อย่างชัดเจน”เพียง 2 สัปดาห์ของการเปิดตัวเพลง “แปลว่ารักเธอ” ในเดือนกุมภาพันธ์ ยอดวิวมาแรงทะลุ 2 ล้านวิว ทางบริษัทฯ จึงได้ต่อยอดจัดทำ มิวสิก วิดีโอ ของเพลงแปลว่ารักเธอ รวม 4 ตอน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักความผูกพันของคนสองคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กจนเติบโต แต่ละช่วงชีวิตต้องผ่านเหตุการณ์มากมาย ทุกๆ EP จะมีพัฒนาการของความรักที่มีทั้งความสุขและความทุกข์ปนกันไป จนถึงบทสรุปของชีวิตที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ใน EP ที่ 3 จะศิลปินมากมความสามารถอย่าง แทน-ลิปตา มาช่วยทำเพลงเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงอารมณ์สุขและเศร้ามากขึ้น และเพื่อดำเนินตาม กลยุทธ์มิวสิค มาร์เก็ตติ้ง ของบริษัทฯ ใน Music Video Series ของเพลงแปลว่ารักเธอ เราได้ Tie-in สินค้า G7 กาแฟ 3in1 อันดับ 1 จากเวียดนาม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฉาก เหมือนเป็นการบอกรักผ่านเสียงเพลง ..ส่งต่อความห่วงใยผ่านกาแฟ G7 เพื่อให้ผลงานชุดนี้ได้ใช้เป็น Official Music Video ของพิริยพูล แต่ยังคงโฟกัสที่ความตั้งใจแรกคืออยากให้ผู้ชมสนุกเพลิดเพลินและมีความสุขไปกับบทเพลงและมิวสิควิดีโอที่เราสร้างขึ้นเมื่อสินค้ากาแฟ G7 ที่ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดด้วยกลยุทธ์มิวสิคมาร์เก็ตติ้งประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกันเราก็อยู่ระหว่างการขยายไลน์สินค้าของบริษัทให้หลากหลายมากขึ้น ด้วยการนำเข้าขนมจากประเทศฟิลิปปินส์ชื่อ “ช็อกโก มูโช” (Choco Mucho) เวเฟอร์ไส้ครีมเคลือบช็อกโกแลตผสมข้าวพอง 5 รสชาติ ได้แก่ ดาร์กช็อกโกแลต, ไวท์ช็อกโกแลต, มิลค์ช็อกโกแลต, พีนัทบัตเตอร์ และ คุกกี้แอนด์ครีม จำหน่ายในราคาเพียง 5 บาท ซึ่ง “ช็อกโก มูโช” ตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยคุณภาพดี ขนาดคุ้มค่า ราคาจับต้องได้ แพ็คเกจจิ้งสวยงาม และที่สำคัญรสชาติถูกใจคนทุกเพศทุกวัย เราจึงเดินหน้าต่อด้วยการทำตลาดให้กับสินค้า “ช็อกโก มูโช”โอกาสครบรอบ 50 ปี พิริยพูล จะมีกิจกรรมโร้ดโชว์รวมศิลปินที่ได้ทำงานร่วมกับพิริยพูล ไม่ว่าจะเป็น ฮาย-เซน วง Paper Planes, น้องพู่กัน, เพียว-The Voice, และศิลปินชั้นนำอื่นๆ ร่วมจัดทัวร์คอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆ ทุกภาคทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างความสุขให้ทั้งกับลูกค้าและคู่ค้าได้สนุกและมีความสุขกับการมาช้อปปิ้งสินค้าในเครือฯ สร้างการรับรู้ของแบรนด์และให้สินค้าเข้าถึงง่ายในลูกค้ากลุ่มแมส โดยใช้เสียงเพลงเป็นสื่อกลางผ่านกลยุทธ์ มิวสิค มาร์เก็ตติ้ง เพราะเสียงเพลงสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวัย เชื่อมโยงสินค้าได้หลากหลาย ทั้ง ขนม กาแฟ อาหาร เครื่องดื่มชง สามารถตอบโจทย์คนทุกกลุ่มได้ และยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นยอดขายให้คู่ค้าของเรา ทั้งร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก และห้างประจำท้องถิ่นที่กระจายตามแต่ละจังหวัด เรียกได้ว่า ปี 2566 จะเป็นปีแห่งความท้าทายในก้าวใหม่แห่งความสำเร็จของ พิริยพูล อย่างแน่นอน