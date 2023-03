“MARRY ME AT MARRIOTT" งานแฟร์ 3 วันเกี่ยวกับงานแต่งงานและฮันนีมูน ที่จะช่วยให้คู่บ่าวสาวจัดการ กับวันสำคัญได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยธีม “maximalist”

งานกลับมาอีกครั้ง งานแฟร์สำหรับการจัดงานแต่งงานและฮันนีมูนของแมริออท บอนวอย ที่จะกลับมาจัดที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 นำเสนอผู้ร่วมจัดงานหลากหลายประเภท และกิจกรรมมากมายที่จะช่วยให้คู่บ่าวสาวทำให้วันสำคัญนี้เป็นโอกาสที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริงงานจะจัดขึ้นที่ห้องประชุมไทยจิตรลดา แกรนด์ บอลรูม อันโอ่อ่าสง่างามของโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค งาน Marry Me at Marriott เป็นงานแฟร์การจัดงานแต่งงานตลอด 3 วันที่ทำให้แขกดื่มด่ำไปกับความโรแมนติก และนำเสนอทางเลือกที่แทบไม่มีขีดจำกัด สำหรับคู่แต่งงานที่ต้องการจัดงานแต่งงานในประเทศไทย โรงแรมและรีสอร์ทของแมริออททั้งหมด 34 แห่งจะมาร่วมในงานนี้ ครอบคลุม 7 จุดหมายปลายทางที่หลากหลาย รวม 14 แบรนด์ทั่วประเทศ โดยจะนำเสนอทางเลือกของสถานที่จัดงานแต่งงานทุกขนาด ทุกสไตล์ ตั้งแต่ห้องบอลรูมอันสวยงามไปจนถึงริมสระว่ายน้ำท่ามกลางแสงจันทร์ หาดทรายขาวบริสุทธิ์ และอีกมากมายงาน Marry Me at Marriott ในปีนี้มาในธีม “maximalist” โดยแขกทุกๆ คนจะได้เปิดประตูสู่โลกแห่งสีสันที่สดใสและการออกแบบที่แสนเร้าใจและน่าทึ่ง หมดเวลาของความเรียบง่ายแล้ว ปี 2566 เราจะทำทุกอย่างแบบจัดเต็ม! คอนเซปต์ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และสว่างไสว จะเพิ่มพลังให้กับทุกๆ อีเวนต์อย่างแน่นอน และยังช่วยเพิ่มแสงสีให้กับภาพถ่ายในวันแต่งงานอีกด้วยเพื่อทำให้ทุกงานมีสีสันมากยิ่งขึ้น แมริออทได้เชิญพาร์ทเนอร์ที่เป็นมืออาชีพมาร่วมงานมากมาย โดยคู่แต่งงานจะได้พูดคุยกับนักจัดงานแต่งงาน ห้องเสื้อชุดวิวาห์ นักออกแบบเครื่องประดับ ช่างภาพผู้ให้บริการความงาม นักดนตรี และแม้กระทั่งหมอดู เพื่อทำให้ทุกๆ ปัจจัย ของวันอันยิ่งใหญ่นี้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง ภายในงานยังมีการนำเสนออาหารของแมริออทที่จะทำให้ผู้ร่วมงานได้พบกับความเอร็ดอร่อยของข้อเสนอต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยและสากลที่มีให้บริการในโรงแรมของแมริออทอย่างครบครันผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์กิจกรรมอิมเมอร์ซีฟบนเวที รวมทั้งเวทีเสวนา และการถาม ตอบกับผู้เชี่ยวชาญการจัดงานแต่งงาน ดนตรีสด โปรโมชั่นจากผู้มาออกร้าน และช่วงเวลาพิเศษกับหัวข้ออย่างฮวงจุ้ย การเลือกชุด แพ็กเกจโรงแรม การตกแต่งสถานที่ และความงามของเจ้าสาวทุกโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมงาน “Marry Me at Marriott” ในครั้งนี้ ได้เตรียมแพ็กเกจมากมายไว้ให้เลือกสรร รวมทั้งพิธีแบบไทย การแต่งงานริมชายหาด ฮันนีมูนราวอยู่ในสวรรค์ และอีกมากมาย ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกงบประมาณ โดยข้อเสนอต่างๆ นี้จะได้เพิ่มมูลค่า แบบเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ยืนยันการจองในระหว่างงานแฟร์ และสมาชิกแมริออท บอนวอย ยังจะได้รับคะแนนโบนัสมากถึง 60,000 คะแนน ซึ่งสามารถใช้แลกเพื่อฮันนีมูนได้!งาน Marry Me at Marriott จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม จนถึงวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. มาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา และทำให้งานแต่งงานในฝันของคุณในประเทศไทยเป็นจริงกับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล###โรงแรมที่เข้าร่วมงาน Marry Me at Marriott มีดังนี้1. อลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 112. แบงค็อก แมริออท โฮเทล สุขุมวิท3. แบงค็อก แมริออท โฮเทล เดอะ สุรวงศ์4. แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค5. คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพ6. คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพ สุขุมวิท 207. คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท พัทยาเหนือ8. โฟร์พอยต์ส บาย แมริออท กรุงเทพ สุขุมวิท 159. หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา10. เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ11. เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา12. เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ13. เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท14. เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท15. เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ แบงค็อก กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา16. แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์, สุขุมวิท พาร์ค17. ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา18. โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์19. เรเนอซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา20. เรเนอซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา21. เรเนอซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา22. รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ23. เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล กรุงเทพฯ24. เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า25. เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา26. เชอราตัน สมุย รีสอร์ท27. ดิ แอทนี โฮเทล อะ ลักซ์ชูรี คอลเลคชั่น โฮเทล แบงค็อก28. เดอะ นาคา ไอแลนด์, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต29. เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ30. เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท, กรุงเทพฯ31. เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต32. วนาเบลล์, เอ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย33. ดับเบิลยู กรุงเทพ34. ดับเบิลยู เกาะสมุย