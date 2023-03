The Quarter Chaophraya และ Sukhumvit Hills ดีเกินคาด UHG ตั้งเป้าโต 40%

กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท UHG (Urban Hospitality Group) เจ้าของและผู้บริหารโรงแรมและอาคารสำนักงานหลายแห่งในเขตกรุงเทพชั้นใน เปิดเผยว่าปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้โต 40% หลังจากที่ The Quarter Chaophraya by UHG โรงแรมใหม่สไตล์รีสอร์ตขนาด 250 ห้อง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ไอคอนสยามและรถไฟฟ้าสายสีทอง ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีเกินคาด ทั้งจากลูกค้ากลุ่ม FITs (Free Individual Travelers) และ MICEs (Meetings, Inventives, Conventions, and Exhibitions) รวมไปถึงงานแต่งงานซึ่งมีบริการครบวงจรตั้งแต่การถ่าย pre-wedding ไปจนถึงการจัดงานแต่งงานทั้งแบบ indoor และ outdoorนอกจากนี้ กลุ่ม UHG ยังเตรียมเปิดให้บริการอาคารมิกซ์ยูส (สำนักงาน-โรงแรม) Sukhumvit Hills ภายในไตรมาสสองนี้ ทำเลติดถนนสุขุมวิท ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบางจาก 200 เมตร โดยในส่วนของสำนักงานและร้านค้า กำลังอยู่ในระหว่างผู้เช่าตกแต่งพื้นที่ ขณะที่ส่วนโรงแรมได้เปิดให้บริการไปตั้งแต่ปีที่แล้วภายใต้ชื่อ The Quarter Onnut by UHG ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 100 ห้อง, ห้องอาหาร, คาเฟ่ Casa Lapin, ห้องประชุมสัมมนา และฟิตเนส Urban Fit พร้อมสระว่ายน้ำกลางแจ้ง“เชื่อว่าด้วยจุดแข็งในด้านทำเลยุทธศาสตร์และการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่รวดเร็วของทีมจะทำให้กลุ่ม UHG สามารถแข่งขันในตลาดได้ขณะที่สำนักงาน 4 แห่งและโรงแรม 14 แห่งที่เปิดให้บริการแล้วจะช่วยให้บริษัทมี economy of scale สามารถบริหารต้นทุนได้เป็นอย่างดี” นายวุฒิพลกล่าว