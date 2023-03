“Beach Boys & Girls Music Fest." จัดเต็มความฟิน 8 ชม. ยกให้เป็นไลน์อัพแห่งปีกับตัวตึงแห่งยุค พร้อมเพลง 100 ล้านวิว

จัดเต็มกราฟความฟิน! 8 ชม.เต็มฟินหาดแตกรับซัมเมอร์กันไปแล้วสำหรับ “Beach Boys & Girls Music Fest." (บีช บอย แอนด์ เกิลส์ มิวสิค เฟส) มิวสิคเฟสติวัลที่จัดโดย Atimeshowbiz ผู้ผลิตคอนเสิร์ตเบอร์ต้นของเมืองไทย กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง กับที่สุดของการรวมศิลปินตัวตึงฮอตปรอทแตกติดแท่นท็อปชาร์ตมาไว้บนเวทีเดียวกันได้ถูกอกถูกใจเหล่าบรรดาแฟนคลับที่สุดงานนึง เรียกว่าครั้งนี้เป็นการยกพลขึ้นหาดจัดเต็มกราฟความฟินเติมความสุด!แบบไม่ยั้ง ทั้งตัวท็อปฝั่ง Boy อย่าง นนท์ ธนนท์ , The TOYS , TILLY BIRDS , THREE MAN DOWN และ PROXIE ออนท็อปความสนุกขีดสุดด้วยตัวจี๊ดฝั่ง Girls ที่มาเติมสีสันให้หาดชะอำเดือดจนลุกเป็นไฟ กับ Bowkylion , Violette Wautier และ ส้ม มารี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ Triple Tree Beach Resort หาดชะอำเหนือ จ.เพชรบุรีบรรยากาศภายในงานคับคั่งไปด้วยการรวมพลหนุ่มสาวหน้าตาดีตัวท็อปตัวจี๊ดสายบีชปาร์ตี้แต่งตัวจัดเต็มมาต่อแถวรอเข้างานเพื่อไปจับจองกันเต็มพื้นที่จนเรียกว่าชายหาดแคบไปถนัดตา ก่อนจะถึงเวลาเปิดประตู โดยมี ดีเจ แนน และ ดีเจ เคเบิ้ล จากบ้าน EFM94 มารับหน้าที่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่มิวสิคเฟสที่ฮอตที่สุด พร้อมพาทุกคนไปจอยกับบูธกิจกรรมจากสปอนเซอร์บริเวณหน้างานและเพลิดเพลินกับโซนอาหารที่จัดเต็มทั้ง Food truck และร้านดังมารวมไว้ในงานมากมายทั้งอาหารคาว-หวาน เครื่องดื่ม กว่าครึ่งร้อยร้านค้าเลยทีเดียวและแล้วช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยบนเวทีก็มาถึงเมื่อสาวเสียงหวานทรงพลัง ส้ม มารี ตัดริบบิ้นระเบิดความฮอตมาเพิ่มดีกรีความความร้อนแรงแข่งกับอากาศด้วยการขนเพลงฮิตตลอดการ อาทิ หรือฉันคิดไปเอง , ไม่ได้ก็ไม่เอา , รางวัลปลอบใจ , โลกอีกใบ, หากว่าเราไม่คิดถึงกัน แถมเพลงพิเศษที่หยิบมาคัฟเวอร์ในเวอร์ชั่นตัวเองอย่าง อยากมีแฟนแล้ว มาฝากแบบถึงจะขึ้นเวทีเป็นคนแรกแต่เล่นเอาคนดูลุกขึ้นขยับแข้งขากันตั่งแต่เริ่ม ขยับดีกรีความฮอตต่อกันกับ “วี วิโอเลต” สาวเสียงละมุนที่ก้าวขาขึ้นเวทีมาในชุดเข้ากับอากาศซัมเมอร์สุดๆ ก่อนปลุกอารมณ์ให้เหล่า Wauter ทุกคนลุกขึ้นมาจัดเต็มอารมณ์กับเซ็ตเพลงฮิตรัวๆอย่างเพลง “Smoke” และ I’d Do It Again” ในเวอร์ชั่น Acoustic พร้อมวาดลีลาท่าเต้นแถมยังคว้ากีตาร์มาเล่นปลุกคนดูให้กรี๊ดไปกับความฮอต ต่อด้วยเพลง จินตนาการ1/2 + ยื้อเพื่อ ,ระวังเสียใจ , Toxic , ถ้าเธอ , ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข สลับฟิลมาสนุกกับตัวท็อปฝั่ง Boys กับ Proxie ที่จัดเพลย์ลิสมาเอาใจบรรดาแฟนคลับที่มารอเกาะขอบเวทีอย่าง Crazy Love , ที่ไม่รัก , ชอบคนตรงหน้า ,ต้องชอบแค่ไหน ปลุกความสนุกแบบไม่ยั้งกับเพลงฮิต คนไม่คุย, พูดทำไม ต่อกันที่ TILLY BIRDS ที่จัดหนักจัดเต็มตั้งแต่เริ่มด้วยเซ็ตเพลงติดแท่นท็อปชาร์ตอย่าง เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน ,ตัวเลือกตัวรอ ,จำเก่ง , ลู่วิ่ง , คิดแต่ไม่ถึง, เธอไม่ได้อยู่คนเดียว, ถ้าเราเจอกันอีก , จากกันด้วยดี บิ้วคนดูให้ฟินอินกับบรรยากาศค่ำคืนที่อัพดีกรีความสนุกกับเพลงฮิตติดหูเมื่อถึงคิว The Toys แค่ก้าวขาขึ้นเวทีมาก็เรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาสาวๆจนหาดแทบแตกและก็ยังคงท็อปฟอร์มทั้งร้องทั้งแร็พทั้งโชว์โซโล่กีตาร์กับเพลงฮิตที่ขนมาแบบแน่นๆ อย่าง แสงไฟ , Toys , เมะ , ไวน์ลดา , Sleep now , อาหมวยหาย , Fire boy , ลาลาลอย , ลาก่อน , หน้าหนาวที่แล้ว , ช้ำคือเรา , ก่อนฤดูฝน เล่นเอาแฟนๆ ร้องตามแถมส่งเสียงกรี๊ดกันสุดเสียงจากนั้นไปต่อแบบไม่ต้องพัก ถึงคิว นนท์ ธนนท์ ที่เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มด้วยเพลย์ลิสโชว์พลังเสียงกินแผ่นวันครบเลิก , Not Romantic ,พิง , แน่ใจไหม , โต๊ะริม , แค่แอบหวัง , ทุกนาทีที่สวยงาม แถมยังเอ็นเตอร์เทนคนดูแบบตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้ายเช่นเคย สลับฟีลไปต่อกันที่ตัวจี๊ดฝั่งเกิร์ลคนสุดท้าย โบกี้ ไลอ้อน ที่ยังคงคอนเซ็บคอสตูมแซ่บพริกสิบเม็ดเช่นเคย วาดลวดลายเย้ายวนชวนทุกคนร้องตามไปกับเพลงฮิตตับใหญ่อย่าง ยิ้มมา , If i aint , โต๊ะริม , รู้กันแค่นี้ , Easy on me , วาดไว้ , Fire boy , ลานตา ,บานปลาย , คิดถึงแต่ , ทราบแล้วเปลี่ยน , ลงใจ ปิดท้ายกันที่วง THREE MAN DOWN ที่แม่กิตจะบาดเจ็บที่แขนขวา แต่ไม่เป็นปัญหาในความมันส์ส่งท้ายเลยสัดนิด แถมยังชวนทุกคนลุกขึ้นมามันส์กับเซ็ตเพลงที่จัดให้แบบนอนสต็อป มอบความสุขส่งท้ายเซ็ตเพลงที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในทุกชาร์ตเพลงอย่าง ฝนตกไหม ฝันถึงแฟนเก่า ถ้าเธอรักฉันจริง , คุยคนเดียวเก่ง , ปล่อยให้เวลา , เก็บไว้ในใจไม่พอ , วันเกิดฉันปีนี้ , ข้างกัน , และเพลงใหม่ล่าสุด น้อง สร้างบรรยากาศให้ค่ำคืนนี้อบอุ่นขึ้นมาถนัดตา ส่งคนกว่าหมื่นคนให้กลับบ้านกันแบบเต็มกราฟความสุดฟินกว่า 8 ชม.เต็มเลยทีเดียว