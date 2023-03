“ห้างเซ็นทรัล” ตอกย้ำ No.1 Fashion Destination ของเมืองไทย จัดงาน “Central Edition” พรีเซนต์ “Summer Collection’23” แนวใหม่ด้วย “แฟชั่นปาร์ตี้”

ในเครือเซ็นทรัล รีเทล No.1 Shopping Destination ที่รวมสินค้าแฟชั่นลักชัวรี่แบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์ไทยชั้นนำ จัดงานแฟชั่นสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเปิดตัวแคมเปญ “Central Edition” ต้อนรับความร้อนแรงแห่งซัมเมอร์นี้ด้วย Summer Collection’23 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Put Your Style On The Display” คัดสรรเทรนด์แฟชั่นและไอเทมเด็ดประจำซีซั่นใหม่ล่าสุดให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าและแฟชั่นเลิฟเวอร์ ได้แมตช์ลุคซัมเมอร์ “ที่ใช่” อย่างไร้ข้อจำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านแฟชั่นและจุดหมายแห่งการช้อปปิ้งของเมืองไทยธาพิดา นรพัลลภ ประธานบริหารฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มแฟชั่น บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ห้างเซ็นทรัลเป็น No.1 Fashion Destination ที่ครองใจคนไทยและชาวต่างชาติมาอย่างยาวนาน ด้วยสินค้าแฟชั่นที่หลากหลายและตอบโจทย์สไตล์การแต่งตัวของคนทุกกลุ่ม โดยรวบรวมแบรนด์ดังทั้งไทยและต่างประเทศไว้กว่า 1,000 แบรนด์ ทั้งที่ห้างและออนไลน์ ทำให้แผนกแฟชั่นเป็นจุดหมายของนักช้อปที่หลงใหลการแต่งตัวและช่วยดันยอดขายของกลุ่มสินค้าแฟชั่นทั้งหญิงและชาย ให้ติด 3 อันดับสินค้าขายดีที่สุดของห้างเซ็นทรัลในทุกปี ถือเป็นการการันตีความนิยมของลูกค้าที่มีต่อสินค้าแฟชั่นของห้างเซ็นทรัลเสมอมา นอกจากการคัดสรรสินค้ามาจำหน่าย “ห้างเซ็นทรัล” ยังรังสรรค์และนำเสนอเทรนด์ผ่านสินค้าจากแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ, Digital Content และ Display ต่างๆ ภายในห้าง เพื่อเป็น inspiration ให้กับลูกค้าทุกคน โดยซัมเมอร์ปีนี้ ‘ห้างเซ็นทรัล’ คัดสรร 6 เทรนด์ฮอตสำหรับฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน นำเสนอผ่านแฟชั่นไอเทมคอลเลกชันใหม่ล่าสุด เพื่อจุดประกายไอเดียให้เหล่านักช้อปเลือกมิกซ์แอนด์แมตช์ได้ตามใจในสไตล์ที่เป็นตัวเองที่สุด”ด้าน รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ในปีนี้เราได้จัดงาน ‘Central Edition’ เพื่อ kick-off ฤดูกาลแห่งสีสันความสนุกในการแต่งตัว พร้อมบอกเล่าเทรนด์ซัมเมอร์และเสนอสินค้าแฟชั่นใหม่ๆ ที่ครบครันทุกสไตล์ให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับการช้อปไอเทมชิ้นโปรดที่แผนกแฟชั่นของห้างเซ็นทรัลทุกสาขา มาพร้อมโปรโมชัน สิทธิประโยชน์และกิจกรรมพิเศษมากมายจัดเต็มตลอดแคมเปญ เพื่อเติมเต็มความสุข สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมอิสรภาพในการแสดงออกถึงตัวตนผ่านสไตล์ที่หลากหลาย พร้อมจัดอีเว้นต์เปิดตัวแคมเปญ ‘Central Edition’ อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อตอกย้ำการเป็น No.1 Fashion Destination ของเมืองไทย ที่ครบครันด้วยสินค้าแฟชั่น ควบคู่กับการนำเสนอบริการและประสบการณ์การช้อปรูปแบบใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าที่ดีที่สุดได้ที่ห้างและทุกแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ของห้างเซ็นทรัล”หน้าร้อนปีนี้ “ห้างเซ็นทรัล” พร้อมเปิดตัวแคมเปญแฟชั่นสุดยิ่งใหญ่ที่ร่วมส่งเสริมอิสรภาพในการแสดงออกถึงตัวตนผ่านสไตล์ที่หลากหลาย ในแคมเปญ “Central Edition” ชวนเหล่านักช้อปมาสนุกเพลิดเพลินไปกับโลกแฟชั่นอันไร้กฎเกณฑ์ เผยสไตล์ความเป็นตัวเองจากการเลือกสวมใส่ในสิ่งที่ใช่ที่สุด ด้วยแบรนด์ดังมากมายที่พร้อมใจกันยกขบวนมาเขย่าเทรนด์ซัมเมอร์ อาทิ Vivienne Westwood, Maje, Sandro, Kenzo, Moschino, Karl Lagerfeld, DVF, Marc Jacobs, Polo Ralph Lauren, Nike, Sporty and Rich, Adidas, Converse, MLB, Levi's, Wrangler, Lee, Guess, GQ, Arrow, John Henry, Daks, Suit Select, Milin, Asava, Janesuda ฯลฯ โดยนำเสนอคอลเลกชันใหม่น่าจับตาประจำฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2023 พร้อมรังสรรค์ 6 เทรนด์ที่จะเปลี่ยนซัมเมอร์นี้ของคุณให้ร้อนแรงกว่าครั้งไหนๆ ได้แก่• Dopamine Brights เบรกความจำเจมาบูสต์ฮอร์โมนแห่งความสุขกับการมิกซ์แอนด์แมตช์ “ไอเทมสีสันจัดจ้าน” เติมชีวิตชีวาให้ลุคซัมเมอร์• Vibrant Vacation ปล่อยใจไปกับ “ไอเทมสีสดใส” ให้คุณสนุกกับทุกสไตล์ ปลดปล่อยตัวตนได้ในทุกซัมเมอร์ทริป• Neutrals กลมกลืนใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้นด้วยคีย์ลุค “สีเอิร์ธโทน” เผยเสน่ห์สไตล์มินิมอลในแบบเรียบ โก้ นุ่มนวล อบอุ่น และสบายตา• Fantasy Prints แมตช์ “ลวดลายกราฟิก” ชวนฝัน พลิ้วไหวไปกับสายลมร้อนและช่วงเวลาพิเศษอันน่าจดจำ• Stripes สัมผัสกลิ่นอายแห่งหน้าร้อนด้วย “ไอเทมลายทาง” สุดชิคที่คงความคลาสสิกตลอดกาล เพิ่มเสน่ห์ที่มากกว่าให้ลุควันเดินทาง• Power Suit แรงไม่มีแผ่วกับ “ชุดสูท” คัตติ้งเนี้ยบแฝงไปด้วยรายละเอียดให้คุณโดดเด่นเป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นใจสำหรับงานเปิดตัว “Central Edition” ได้เนรมิตพื้นที่บริเวณชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ให้เป็นรันเวย์สุดอลัง ในธีม “The Red Stage” ที่สะท้อนถึงความร้อนแรงแห่ง “ซัมเมอร์” ท่ามกลางการปรากฏตัวของเหล่าแฟชั่นไอคอนและคนดังระดับประเทศ อาทิ ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร, มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน, สกาย-วงศ์รวี นทีธร, เติร์ด-ลภัส งามเชวง, แจ๊คกี้-จักริน กังวานเกียรติชัย, ปอร์เช่-ศิวกร อดุลสุทธิกุล, กัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง, โอบ-โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ และ ‘เดอะทอย’-ธันวา บุญสูงเนิน พร้อมด้วยเหล่าโมเดลที่พากันมาอวดโฉมเทรนด์ล่าสุดประจำฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2023 กันอย่างคับคั่ง เพื่อเป็นการฉลองให้กับงาน “Central Edition” อย่างเป็นทางการห้ามพลาด! ช้อปรับร้อนกับแคมเปญ Central Edition #Summer Collection 2023 ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 66 – 2 พ.ค. 66 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และ Central App ที่มาพร้อมโปรโมชันและสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ• รับส่วนลดและรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 30% เมื่อใช้คะแนนจากเดอะวันและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ• รับดิจิตอลคูปองหรือคูปองแทนเงินสด และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รวมสูงสุด 15% เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข• พิเศษสำหรับเดอะวัน เอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป รับดิจิตอลคูปองหรือคูปองแทนเงินสด มูลค่า 4,500 บาท พร้อมเครดิตเงินคืน 3,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อหมายเลขสมาชิก / 200 สิทธิ์ตลอดรายการ)• ลูกค้า Central App รับคูปองมูลค่า 200 บาท เมื่อช้อป 5,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่าน / 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)• พิเศษสำหรับลูกค้าบัตรมาสเตอร์การ์ด เมื่อช้อปสะสมครบ 20,000 บาทขึ้นไป รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท (จำกัด 450 สิทธิ์ตลอดรายการ)เผยสไตล์ของคุณไปกับสีสันแห่งซัมเมอร์และอัปเดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ของห้างเซ็นทรัล ได้ที่ FB Page: Central Department Store และ Instagram: @CentralDepartmentStore พร้อมเติมความฮอตช้อปไอเทมเด็ดกับโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ได้ที่ ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และช้อปได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ Central App และช้อปสะดวกผ่าน Central Chat & Shop เพียงแอดไลน์ @Centralofficial รวมถึง Central Call & Shop และบริการผู้ช่วยส่วนตัว Central Personal Shopper โทร.1425 และเฟซบุ๊กห้างเซ็นทรัล