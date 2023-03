“ปราง กัญญ์ณรัณ” พร้อมด้วย 6 หนุ่มไอดอลจากรายการ THE TWO ชวนร่วมงานส่งมอบถนนเขาช่องกรีนโรด หมายเลข3 ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม

ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง ซีซั่น 3 ชวนมาร่วมส่งมอบถนนรักษ์โลก Khao Shong Green Road หมายเลข 3 ถนนแห่งความภูมิใจของคนไทยทุกคนที่ส่งขยะพลาสติกมาร่วมสร้างถนนรักษ์โลก รวมพื้นที่ทั้งหมด 8,302 ตารางเมตร ใช้พลาสติกทั้งหมด 9,277 กิโลกรัมกับ 3 เส้นทางแห่งศรัทธา ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา-เส้นทางศึกษาธรรมชาติและลานกิจกรรม Khao Shong Green Road ณ ถ้ำนาคี-ถนน Khao Shong Green Road ณ พระธาตุภูลังกา-ถนนและลานกิจกรรม Khao Shong Green Road ณ ถ้ำนาคาพร้อมพูดคุยและชมโชว์พิเศษกับ ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล พร้อมด้วย 6 หนุ่มไอดอลจากรายการ THE TWO นำโดย “ไทโอ ทัมม ควรทรงธรรม, ติวเตอร์ วีรฤทธิ์ มานะประเสริฐศักดิ์” แชมป์จากรายการ THE TWO และพิธีกรหนุ่มหล่ออารมณ์ดี “อุล ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา” พบกันวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป