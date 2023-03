เดอะมอลล์ กรุ๊ป รณรงค์คัดแยกขยะพลาสติกใส เนื่องในวันรีไซเคิลเดย์ เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผ่านเครื่อง “PET Bottle Machine”

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จับมือ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขานรับนโยบาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานต่อโครงการ “The Mall Group Go Green : PET Bottle Machine” เนื่องในวันรีไซเคิลเดย์ 18 มีนาคมของทุกปี เชิญชวนประชาชนชาวไทยคัดแยกขยะพลาสติกใส โดยนำขวด PET พลาสติกใสมาหยอดตู้ PET Bottle Machine เพื่อนำพลาสติกกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมสะสมคะแนนแลกรับของรางวัลมากมายกว่า 2,800 รายการ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาดบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะกรีนรีเทลแห่งแรกของประเทศไทย เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านโครงการ “The Mall Group Go Green : Plastic Drop Point” จุดคัดแยกขยะพลาสติกโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่อง Plastic Monster (Plastic Drop Point) พลาสติกแข็งที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว และ เครื่อง PET Bottle Machine ตู้คืนขยะประเภทขวดพลาสติกใส เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกใส (Pet) นำพลาสติกกลับสู่กระบวนการ รีไซเคิล (Recycle) แปรรูปเป็นพลังงานหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่า (Upcycle) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และเป็นการสร้างสังคมรีไซเคิลให้กับประเทศไทย เนื่องในวันรีไซเคิลเดย์ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอเชิญชวนประชาชนแปลงเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกใสสะอาดและแห้ง 100% มาหยอดตู้ “PET Bottle Machine” โดย 1 ขวด มีค่า 50 Point สะสมคะแนนแลกรับของรางวัลมากมาย ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากภาคีเครือข่าย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวนกว่า 2,800 รายการสามารถนำขวดพลาสติกใสมาคืนตู้ PET Bottle Machine แลกรับของรางวัลได้ ดังนี้- 5,000 Point แลกรับ กล่องอาหารพร้อมชุดช้อนส้อม- 6,000 Point แลกรับ แก้วเก็บอุณหภูมิ- 10,000 Point แลกรับ กระติกเก็บความเย็นจุดบริการ “The Mall Group Go Green : PET Bottle Machine” มีจุดบริการจำนวน 7 สาขา ได้แก่ บริเวณ ชั้น 4 ดิ เอ็มโพเรียม, อาคาร B ชั้น B ดิ เอ็มควอเทียร์, ชั้น G สยามพารากอน, ชั้น G เดอะมอลล์ บางแค และ ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน สามารถนำขวดพลาสติกใสมาแปลงเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตลอด 365 วัน”