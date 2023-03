ชาวเน็ตงงเกี่ยวอะไรกัน? หลัง "มิลลิ" ลั่น "หนูทำให้เค้าที่ดำเนินคดีหนูเห็น" ระหว่างขึ้นรับรางวัลเวทีไทยป็อป

สำหรับรางวัลในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือที่ตัดสินจากการโหวต และยอดสตรีม ของผู้ชมและผู้ฟัง จาก Finalist และที่มาจากการตัดสินของกรรมการ 5 คนคือ เต็ด ยุทธนา บุญอ้อม, อนันต์ ลือประดิษฐ์, ดีเจวราฤทธิ์ มังคลานนท์, พรเทพ แซ่เฮง และ วรเชษฐ ไพศาขมาศ (เลเล่เล้)โดยผลการตัดสินนั้นประกอบด้วยรางวัล Lifetime Achievement Awards ซึ่งศิลปินที่ได้รับรางวัลในปีนี้คือ ‘สาว สาว สาว’ผลรางวัลยอดนิยมThe Best Music of the Year ศิลปิน : NONT TANON เพลง โต๊ะริม (Melt)Best Music of the Year สาขา Male Artist ศิลปิน Billkin เพลง ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอBest Music of the Year สาขา Female Artist ศิลปิน BOWKYLION เพลง วาดไว้ (Recall)Best Music of the Year สาขา Male Group ศิลปิน LAZ1 เพลง ไม่ตอบเลยน๊า (What’s The Matter?)Best Music of the Year สาขา Female Group ศิลปิน 4EVE เพลง ข้อยกเว้นBest Music of the Year สาขา Band Group ศิลปิน Paper Planes เพลง ทรงอย่างแบด (Bad Boy)Best Music of the Year สาขา Collaboration / Various Artist ศิลปิน Paper Planes Feat. Moon เพลง เสแสร้ง (Pretend)Best Music of the Year สาขา Rookie ศิลปิน อูน TheChanisara เพลง เฮอร์ไมโอน้อง (Hermionong)Best Music of the Year สาขา ศิลปิน NuNew OST. คุณชาย เพลง รักแท้ (True Love)Best Music of the Year สาขา Mixed Gender Group ศิลปิน 4MIX เพลง Hot & Cold (ร้อนๆ หนาวๆ)รางวัลยอดเยี่ยมRecord of the Year เพลง: ทุกนาทีที่สวยงาม (Always With Me) ศิลปิน : NONT TANONTSong of the Year เพลง: นะหน้าทอง ศิลปิน : โจอี้ ภูวศิษฐ์ และผู้แต่งเพลงAlbum of the Year อัลบั้ม : Babb Bum Bum ศิลปิน : MILLIArtist of the Year (Solo) ศิลปิน : MILLIArtist of the Year (Group) ศิลปิน : TaitosmitHMusic Video of the Year เพลง: ทุกนาทีที่สวยงาม (Always With Me) ศิลปิน : NONT TANONTProducer of the Year : SpatchiesAlbum Packing of the Year อัลบั้ม เพื่อชีวิตกู : TaitosmitHCover Art of the Year ศิลปิน : Temple FairNew Artist of the Year ศิลปิน : Paper Planesโดยที่เป็นประเด็นก็เห็นจะเป็นในส่วนของนักร้องหญิงหลังเจ้าตัวได้มีการขึ้นพูดระหว่างรับรางวัลโดยระบุว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับรางวัล พร้อมขอบคุณค่ายเพลง ขอบคุณแฟนเพลง ขอบคุณครอบครัว ก่อนจะบอกด้วยว่า..."มันมีความสุขและมันมีคุณค่ากับหนูมาก หนูทำให้เค้า ที่ดำเนินคดีหนูไปเห็นแล้ว ว่าหนูเป็น Best Artist of the Year ขอบคุณ”ทั้งนี้ประโยคดังกล่าวก็มาจากการที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของนักน้องหญิงได้ถูกนายอภิวัฒน์ ขันทอง แจ้งข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณากรณีมีการทวิตข้อความถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จนนักร้องหญิงถูกเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท ซึ่งข้อความดังกล่าวนั้นก็ได้เป็นที่ถูกใจของบรรดากองเชียร์เจ้าตัว ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็ตั้งข้อสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกัน?อนึ่งสำหรับรางวัล TOTY Music Awards เป็นงานประกาศผลรางวัลสำหรับเพลงไทยแนวป็อปต่อยอดมาจากรายการที-ป็อปสเตจโชว์ ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยมีการประกาศผลรางวัลครั้งแรกในปี 2021