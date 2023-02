“บอส-โนอึล” หวานชวนจิ้น ฟินยกฮอล์ล เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ “mami Puppy Love Tint” ลิปทินส์สีสวย 3 เฉดสี

mami (มามิ) สร้างปรากฏการณ์ความฟินอีกครั้ง กับสองนักแสดงคู่จิ้นชาวไทย “บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ และ โนอึล ณัฐรัชต์ ตังวาย” จากซีรี่ส์สุดฮอต บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ (Love in the Air) โดยจัดกิจกรรมสุดพิเศษ mami Boss Noeul “PUPPY LOVE DAY” พร้อมเชิญแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมไปถึงแฟนคลับ ผู้โชคดี 150 ท่าน ร่วมสัมผัสกับ mami Puppy Love Tint ลิปทินส์เนื้อเจล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน ชั้น 7เรียกว่าปังตั้งแต่ต้นปี แบบฉุดไม่อยู่ สำหรับแบรนด์ mami (มามิ) ที่ได้ดึงสองคู่จิ้นสุดฮอต ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด mami PUPPY LOVE TINT ลิปทินส์เนื้อเจล สีสวยชัด ติดทน พร้อมสร้างความฟินให้กับแฟนคลับในงาน mami “PUPPY LOVE DAY” โดยผู้บริหารมากความสามารถ “คุณศศิบุษย์ มานะนาวิกผล” CEO แบรนด์ mami (มามิ) บริษัท ไอเอ็มจี เวิล์ด จำกัด เป็นประธานเปิดงาน กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมเผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับ “บอส-โนอึล” และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด mami Puppy Love Tint ลิปทินส์เนื้อเจล 3 เฉดสี ด้วยคอนเซป ความรักในความทรงจำอันแสนพิเศษ ผ่านลิปทินส์ 3 เฉดสีแสนสวย• No.01 Fancy U สีโทนส้ม ตัวแทนความรู้สึกสนใจ ชอบพอ เข้าหา• No.02 Sweet Talk สีโทนชมพู ตัวแทนเริ่มพูดคุย เริ่มจีบ มีความหวานๆ• No.03 Late Night สีโทนแดง ตัวแทนการมีช่วงเวลาดีๆ ร่วมกัน มีความลึกซึ้งในความรักซึ่งบรรยากาศภายในงาน ก็เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น กับการปรากฏตัวของนักแสดงหนุ่มหล่อสุดฮอต “บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ และ โนอึล ณัฐรัชต์ ตังวาย” และอบอวลไปด้วยความฟินของเหล่าแฟนคลับผู้โชคดี 150 ท่าน ที่ได้สัมผัสประสบการณ์ความฮอตของสองนักแสดงขวัญใจคู่จิ้นชาวไทย และนอกจากนี้ในช่วงเย็น บรรยากาศคับคั่งด้วยชาวโบโน่ห์ (ชื่อแฟนคลับ) ที่มาร่วมงาน mami Boss Noeul “PUPPY LOVE DAY” กว่า 1,000 คน อีกด้วยหาซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ mami (มามิ) ได้แล้วที่mami Shop สาขา Centerpoit Siam Square, Fashion Island, Central พระราม 9Online Official : www.mamicos.com, Line Shop, Shopee, Lazadaและร้าน Beautrium, KIS, Konvy.com#MAMIxBossNoeulPuppyLoveDay #mami #มามิ #MAMIxBossNoeul #PuppyLoveTint#Bosschaikamon #Noeulnuttarat #BossNoeul #บอสโนอึล #ShawtyBoss #magentaboy #Bonoh