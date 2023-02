SHU x VATANIKA จับมือสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดเป็นคอลเลคชั่น V FOR SHU

ครั้งแรกในการผสมผสานความงดงามของแฟชั่นระหว่าง SHU แบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ระดับ Global ของคุณป้อ-กรกนก สว่างรวมโชค CEO บริษัท ชู โกลบอล จำกัด และ VATANIKA เสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดังของ คุณแพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์ VATANIKA ถ่ายทอดออกมาเป็น V FOR SHU คอลเลคชั่นสุดพิเศษ ที่สะท้อนถึงพลังบวกและภาพลักษณ์อันงดงามของผู้หญิงในทุกด้าน ซึ่งเป็นที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี 2023เรียกได้ว่าการ Collaboration ครั้งสำคัญนี้ เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการนำดีไซน์แฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทั้ง 2 แบรนด์มาผนึกเข้าด้วยกัน ซึ่งได้ถูกรังสรรค์จากแรงบันดาลใจของ คุณแพร-วทานิกา โดยนำเอาซิกเนเจอร์ลุคของ SHU มาเพิ่มดีไซน์ร่วมสมัยแบบเซ็กซี่ไร้ที่ติ เพื่อเสน่ห์ของผู้หญิงแบบวทานิกา ได้เป็นคอลเลคชั่นรองเท้า 3 แบบ 3 สไตล์ อันได้แก่ SHU X VATANIKA CELEB HEELS 1.5 MONIQE , SHU X VATANIKA CELEB HEELS 1” ISABELLA SANDALS และ SHU X VATANIKA CELEB HEELS 4”SCARLET ทั้งหมดบนแนวคิดแบบคลาสสิกแต่โดดเด่น เพื่อยกระดับการเดินในทุกวันให้เป็นหมือนอยู่บนรันเวย์สำหรับโทนสีที่เลือกใช้ในคอลเลคชั่นนี้ คือ สีนู้ด, สีดำ, สีขาว และ สีแดง เพื่อเป็นตัวแทนของผู้หญิงหลากหลายสไตล์ บนวัสดุระดับพรีเมียมที่สุดอย่าง Lambskin Suede หนังกลับที่มีน้ำหนักเบา ไม่ระคายเคือง ผสานกับ Lambskin หนังแกะพรีเมียมที่มีผิวสัมผัสที่นิ่มมาก เนื้อละเอียดนุ่มนวลทุกสัมผัส บนดีไซน์รองเท้าหัวแหลมที่เพิ่มความกว้างให้ฝ่าเท้าด้านหน้าอย่างแนบเนียน หนังด้านใน หนังซับใน และหนังด้านนอก ออกแบบมาเพื่อประสานทุกความสบายของการสวมใส่อย่างเหนือระดับ แผ่นรองพื้นน้ำหนักเบาใต้ฝ่าเท้าทำหน้าที่รองรับส้นรองเท้าด้วยความยืดหยุ่น และดูดซับแรงกระแทก ใส่สบายเหมือนไม่ได้ใส่ส้นสูง และตอกย้ำความเป็น V FOR SHU ด้วยสัญลักษณ์ตัว V ที่บรรจงสลักไว้อย่างสวยงาม ให้สมกับเป็นคอลเลคชั่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความพิเศษให้ผู้หญิงทุกคน โดยทุกคู่จะถูกบรรจุในถุงกำมะหยี่เนื้อละเอียด พร้อมกล่องดีไซน์พิเศษเพื่อเพื่อความหรูหราโดดเด่นขั้นสุดรีบเป็นเจ้าของคอลเลคชั่นพิเศษแห่งปีกับ SHU X VATANIKA คอลเลคชั่น V FOR SHU ได้แล้ววันนี้ ทั้งทาง SHU STORES & ONLINE (มีจำนวนจำกัด)