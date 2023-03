น่าจับตามอง !! “ปิง โอบนิธิ” นักแบดมินตัน ออร่าแรงจนใจบาง หนึ่งในนักแสดงจากโปรเจกต์ PIT BABE The Series

นับเป็นอีกหนึ่งผลของทาง CHANGE2561 ที่น่าจับตามองเป็นที่สุด สำหรับโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL ที่เพิ่งทำการออดิชั่นค้นหานักแสดงซึ่งได้นักแสดงชายหน้าตาหล่อเหลา เพียบพร้อมด้วยความสามารถมาทั้ง 12 คน เพื่อร่วมเป็นนักแสดง “PIT BABE The Series” นิยายออนไลน์ที่มีผู้อ่านกว่า 700 ล้านครั้ง กวาดสายตาเร็วๆ ก็พบว่า มี นักแบดมินตันคนเก่งอย่าง “ปิง - โอบนิธิ ลีลาเวชบุตร” เข้ามาร่วมอยู่ในโปรเจ็กต์สุดปังครั้งนี้ด้วยงานนี้ต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์ของ หนุ่มปิง เขามาพร้อมกับความสามารถที่มากล้นจริงๆชื่อ : โอบนิธิ ลีลาเวชบุตรชื่อเล่น : ปิงเกิดวันที่ : วันที่ 3 ธันวาคม 1993ส่วนสูง : 183 cmน้ำหนัก : 76 kgภูมิลำเนา: กรุงเทพมหานครการศึกษา : มัธยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (นักกีฬาโรงเรียน)ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (นักกีฬาทุน - เดือนคณะ)ผลงานรางวัลที่เคยได้รับ : นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติ ชิงแชมป์เยาวชน ระดับเอเชีย ปี 2010กีฬาที่ชอบ : แบดมินตัน ฟุตบอลความสามารถพิเศษ : Content Creator , สอนแบดมินตัน, กีต้าร์งานอดิเรก : ออกกำลังกาย, ทำคลิป Tiktokส่วนโปรเจกต์ PIT BABE The Series กำลังจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันแล้วในวันที่ 9 มีนาคม นี้ ติดตาม รายเอียดโปรเจกต์นี้ได้ทาง Social media ของ PitBabe The Series https://www.facebook.com/PitBabeTheSeries และ CHANGE2561 ส่วนใครอยากรู้จักตามติด หนุ่มปิง ตามไปกันเลยสิค่ะ IG : @pingorbnithi