เปิดวาร์ปน้องเล็กสุดในโปรเจกต์สุดปัง PIT BABE The Series !! “พูห์ กฤติน” ดีกรีหนุ่มวิศวะ เจ้าของรอยยิ้มใจละลาย

เปิดโปรเจกต์มาก็กลายเป็นกระแสทอล์กออฟเดอะทาวน์สนั่นโลกโซเชียลทีเดียว สำหรับโปรเจกต์สำคัญครั้งแรกของ CHANGE2561 ORIGINAL ซึ่งล่าสุดได้ประกาศเปิดตัว 12 นักแสดงนำ “PIT BABE The Series” ที่ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนต่างก็พกพาความมั่นใจมาเกินร้อย พร้อมกับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในแต่ละสไตล์ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากสะดุดตาแล้วยังสะดุดใจขโมยหัวใจของแฟนๆเหมือนกับรอยยิ้มของน้องเล็กสุดในโปรเจกต์นี้ พูห์ กฤติน กิจจารุวรรณกุล เจ้าของรอยยิ้มใจละลาย ดีกรีหนุ่มวิศวะ ที่มองมุมไหนก็สุดคิ้วววว บวกกับความหน้าหวานๆของ หนุ่มพูห์ ก็เลยโกยคำชมไปเต็มๆ เลยจ้าซึ่งโปรไฟล์ของ หนุ่มพูห์ ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะเขาเรียนจบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่เห็นแล้วต้องขอชื่นชมชื่อ : กฤติน กิจจารุวรรณกุลชื่อเล่น : พูห์เกิดวันที่ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2003 ปัจจุบันอายุ 19 ปีส่วนสูง : 180 เซนติเมตรน้ำหนัก: 60 กิโลกรัมภูมิลำเนา: ชลบุรีการศึกษา:-มัธยศึกษาตอนต้น : โรงเรียน สาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีตลอดทุกปี) เกรดเฉลี่ย 3.9-มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว. (เป็นนักเรียนทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ) เกรดเฉลี่ย 3.66-ระดับปริญญาตรี : นิสิตปี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สาขา Robotic and AIกีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล ,เทเบิลเทนนิส , บาส ไปจนถึง esportความสามารถ : สร้าง model ต้นแบบหุ่นยนต์ช่วยกายภาพบำบัด (รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 10th SCiUS Forum)งานอดิเรก : อ่านหนังสือ , ดูหนัง, ฟังเพลง, ร้องเพลงซึ่งเร็วๆนี้ หนุ่มๆทั้ง 12 คน ในโปรเจกต์ PIT BABE The Series กำลังจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันแล้วแต่จะเป็นในรูปแบบอะไรอดใจรอกันอีกนิดหรือติดตามรายเอียดโปรเจกต์นี้ได้ทาง Social media ของ PitBabe The Series https://www.facebook.com/PitBabeTheSeries และ CHANGE2561 ส่วนใครอยากรู้จัก พูห์ เจ้าของรอยยิ้มใจละลายจะช้าอยู่ไยเข้าไปตามส่องกันสิคะ IG : ppoohkt