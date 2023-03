#DamienRiceliveinBangkok2023

ถึงเวลาปลดปล่อยความเศร้าไปกับ Damien Rice เจ้าของเพลงโฟล์กเรียกน้ำตา "The Blower's Daughter", "Cannonball", "9 Crimes" ผู้เคยสร้างปรากฏการณ์ Sold Out ขายบัตรหมดเกลี้ยงในไทยเมื่อปี 2016 และได้รับคำชื่นชมจากบรรดาคอดนตรีในฐานะหนึ่งในสุดยอดโชว์แห่งปี นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ Damien Rice เป็นศิลปินลำดับต้นๆ ที่ชาวไทยเฝ้ารอการกลับมาของเขามาโดยตลอด และในที่สุด Damien Rice กำลังจะกลับมาสร้างโชว์อันน่าจดจำที่เมืองไทยอีกครั้ง ในคอนเสิร์ต Damien Rice Live in Bangkok 2023 ที่จะจัดขึ้น ณ Union Hall วันที่ 6 มิถุนายน 2023 แน่นอนว่านี่จะเป็นสุดยอดโชว์แห่งปี เหมือนที่เขาเคยสร้างความประทับใจไว้ในไทยเมื่อปี 2016Damien Rice เป็นที่รู้จักครั้งแรกและได้รับการยกย่องจากบรรดานักวิจารณ์จากอัลบั้ม O ที่วางขายเมื่อปี 2002 งานชุดนี้มีเพลงหนึ่งในเพลงเศร้าที่ดีที่สุดตลอดกาลอย่าง "The Blower's Daughter" ซึ่งไปปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Closer (2004) และนับตั้งแต่นั้นมา Damien Rice ก็ได้รับฉายา "เจ้าพ่อเพลงเศร้า" ผู้เปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งทางใจของคนที่ต้องการปลอบประโลมและเยียวยาผ่านดนตรีนอกเหนือจากอัลบั้ม O (2002) Damien Rice มีสตูดิโออัลบั้มอีก 2 ชุด ได้แก่ 9 (2006) และ My Favourite Faded Fantasy (2014) เห็นได้ว่าเขาทิ้งช่วงเวลาปล่อยอัลบั้มค่อนข้างห่าง แต่ทุกผลงานของเขาอยู่ในระดับมาสเตอร์พีซชั้นยอด และยังทำเพลงได้เข้าถึงความรู้สึกอันเปราะบางได้อย่างถึงใจเตรียมพบกับคอนเสิร์ต Damien Rice Live in Bangkok 2023 ที่จะจัดขึ้น ณ Union Hall วันที่ 6 มิถุนายน 2023 โดย VIJI CORPซื้อบัตรที่ www.vijicorp.com