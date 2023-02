JASPAL MAN เปิดตัวสปริง - ซัมเมอร์ คอลเลกชั่น 2023 อัปเดตแฟชั่น 3 สไตล์ ตามแบบ “นายณภัทร” สะท้อนลุคของหนุ่มสมาร์ทในทุกโอกาส

JASPAL MAN (ยัสปาล แมน) ต้อนรับซีซั่นใหม่กับคอลเลกชั่นล่าสุด สปริง - ซัมเมอร์ 2023 ที่เพิ่มดีกรีความพิเศษมากขึ้น โดยมีนักแสดงหนุ่มชื่อดังร่วมถ่ายทอดสไตล์ที่เรียบ โก้ สมาร์ท อันเป็นเอกลักษณ์ของ JASPAL MAN รวมไปถึงดีเทลลายพรินท์โมโนแกรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟของแบรนด์ ซึ่งคอลเลกชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและการท่องเที่ยวในช่วงซัมเมอร์ ส่งผ่านลายพริ้นท์สไตล์ Tropical ไม่ว่าจะเป็นลายใบไม้ ดอกไม้ และสีสันที่แสดงถึงธรรมชาติ ไปจนถึงเนื้อผ้าที่เลือกใช้ มีทั้งผ้าลินิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเนื้อผ้าสำหรับฤดูร้อน ไปจนถึงผ้าคอตต้อนสวมใส่สบาย ซึ่งในครั้งนี้ JASPAL MAN ได้ครีเอทลุคออกมาถึง 3 แบบ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของหนุ่ม ๆ ได้ในทุกโอกาสSmart Formal หล่อ เรียบโก้ สำหรับวันทำงาน สะท้อนสไตล์ความเป็นผู้นำ หรือโอกาสที่ต้องการความมั่นใจด้วยลุคระดับมืออาชีพ สมาร์ทแบบลงตัวไปกับสูทคัตติ้งเนี้ยบ และเสื้อเชิ้ตผ้าสวมใส่สบายไม่อึดอัด นอกจากนี้ ยังเพิ่มลูกเล่นในการสไตล์ลิ่งด้วยแอ๊กเซสซอรี่ เช่น กระเป๋าทรงต่าง ๆ พร้อมด้วยดีเทลลายพรินท์โมโนแกรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟของแบรนด์ มาทำให้ภาพรวมของลุคดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยSmart Casual หล่อสไตล์แคชชวลที่แฝงความเท่สำหรับในวันหยุด หรือวันทำงานสบาย ๆ แบบ Work From Anywhere ลุคแคชชวลที่แฝงไปด้วยความหล่อเท่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ๊คเก็ตลายพริ้นท์รับซัมเมอร์ ไปจนถึงเซ็ท Co-ordinate ที่พร้อมใส่ไปทุกทริปSmart Active ที่มีทั้งเสื้อผ้าแบบ Performance ผลิตจากเนื้อผ้าพิเศษ เหมาะสำหรับใส่ออกกำลังกาย และเสื้อผ้าสไตล์สปอร์ตเอาใจหนุ่ม ๆ สายสตรีท หรือสายออกกำลังกายให้ได้ลุคหล่อแบบหนุ่ม JASPAL MAN ตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงไปยิมอัปเดทลุคสุดเท่ สมาร์ททุกองศาไปกับ JASPAL MAN Spring - Summer 2023 with Nine Naphat ได้ที่ร้าน JASPAL MAN ทุกสาขา และออนไลน์ที่ www.jaspal.com