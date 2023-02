"บิวตี้เจมส์" โชว์เครื่องเพชรหรูสุดไฮไลต์

ไฮไลต์อยู่ที่แฟชั่นโชว์ “THE TIMELESS OF GEMS” ซึ่งครั้งนี้ได้ แอน ทองประสม เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง และ นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ มาร่วมเฉิดฉายโชว์ความวิจิตรจากเครื่องประดับ ที่ “บิวตี้เจมส์” ได้รังสรรค์ ด้วยชุดเครื่องประดับเซ็ต THE TIMELESS OF GEMS พลอยมรกตประดับเพชร ประกอบด้วย สร้อยคอ ต่างหูและแหวน รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท เปรียบความงดงามของเพชรและมรกต เป็นตัวแทนของความงามเหนือกาลเวลา สีเขียวของมรกตบ่งบอกถึงความทรงพลัง และความมีอำนาจแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงใหล การเรียงร้อยของเพชรเปรียบเสมือนการเชื่อมต่อความรักอันบริสุทธิ์ ที่ยังคงอยู่อย่างแข็งแกร่งและอมตะ เครื่องประดับเซ็ตนี้ประกอบด้วยพลอยมรกต 347 กะรัต เพชร 42 กะรัต ทอง18K White Gold 170 กรัม และทองขาว 18K น้ำหนักรวม 24 กรัม

กับอีกหนึ่งคอลเลกชันไฮไลต์ของงาน BEAUTY GEMS ABEILLE COLLECTIONS เข็มกลัดเพชรรูปผึ้ง และเข็มกลัดพลอยซิทรินประดับเพชรรูปรังผึ้ง ใช้ผึ้งมาเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่น ขยันขันแข็ง ที่แม้ขนาดลำตัวของผึ้งจะเล็กดูน่าทะนุถนอม แต่เมื่อถึงคราวมีภัยก็พร้อมจะมีเหล็กในไว้ป้องกันตน และผึ้งยังเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความรักอันแสนหวาน สัญลักษณ์แห่งการบอกรัก เหล็กในของผึ้งเปรียบดั่งศรรักของกามเทพ ผู้บันดาลรักแก่มนุษย์ทุกคน และยังมีความเชื่อทั้งและยังมีความเชื่อทั้งทางตะวันออกและตะวันตกว่า สีเหลืองนวลของน้ำผึ้งนั้น เป็นน้ำอันบริสุทธิ์แสดงถึงรักแท้ จึงเป็นที่มาของคำว่า ฮันนีมูน หรือน้ำผึ้งพระจันทร์ ประกอบด้วย พลอยซิทริน น้ำหนัก 81 กะรัต เพชร น้ำหนัก 6 กะรัต ทอง 18K White Gold น้ำหนัก 20 กรัม ทอง18K Rose Gold 8 กรัม รวมมูลค่า 2.7 ล้านบาท