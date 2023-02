“ยัสปาล” รุกตลาดพรีเมียมแฟชั่น คว้าสิทธิ์ “DIESEL” ไทย-เวียดนาม

ผู้จัดการรายวัน 360 - ยัสปาลมุ่งสู่ผู้นำ Regional Fashion and Lifestyle Retailer คว้าสิทธิ์เป็นผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ DIESEL (ดีเซล) แฟชั่นแบรนด์ดังสัญชาติอิตาลี ในประเทศไทย และเวียดนาม ล่าสุดปักหมุดเปิดตัวแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ประเทศไทย มุ่งเจาะกลุ่มนักชอปที่มีกำลังซื้อสูงทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ DIESEL ที่มีฐานลูกค้าชื่นชอบทั่วโลกนายอนันต์ สิงห์สัจจเทศ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยัสปาล จำกัด JASPAL เปิดเผยว่า ด้วยเป้าหมายของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำ Regional Fashion and Lifestyle Retailer นั้น นอกจากการเติบโตกลุ่ม In-house แฟชั่นแบรนด์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังพร้อมเดินหน้าธุรกิจการเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์แฟชั่นระดับโลกไปยังประเทศในอาเชียนอีกด้วย โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มแบรนด์แฟชั่นระดับพรีเมียม เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าดังนั้น เมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงได้คว้าสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย และเวียดนาม ของแบรนด์ DIESEL ซึ่งเป็นแฟชั่นแบรนด์ดังระดับพรีเมียมสัญชาติอิตาลีที่มีฐานกลุ่มลูกค้าติดตามทั่วโลก“การได้รับสิทธิ์บริหาร DIESEL ซึ่งเป็นแบรนด์พรีเมียมระดับโลกทั้งประเทศไทย และเวียดนามนั้น นับเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในฐานะแฟชั่นรีเทลเลอร์ระดับภูมิภาคที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในตลาดแฟชั่น พร้อมจะบริหารแบรนด์ระดับโลกให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งในตลาดประเทศไทยและอาเชียน” นายอนันต์กล่าวDIESEL เป็นแบรนด์แฟชั่นที่สามารถสร้างอิมแพกต์ให้กับวงการแฟชั่นได้ในระดับโลก จากจุดเริ่มต้นของแบรนด์กางเกงยีนส์รุ่น 90 ที่แปรเปลี่ยนมาเขย่าวงการแฟชั่นในชั่วข้ามคืน ด้วยแฟชั่นไอเท็มจี๊ดจ๊าดหลากหลายชิ้น มีการนำโลโก้ตัว D โฉมใหม่มาเป็นสัญลักษณ์ในการออกแบบเสื้อผ้า และแอ็กเซสซอรีอย่างลงตัว ทั้งนี้ ภายใต้แนวคิด ‘For Successful Living’ ซึ่งเป็นดีเอ็นเอของ DIESEL เป็นการสื่อสารไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อเตือนให้โลกรู้ว่าการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้นหมายถึงการซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยที่ไม่จำเป็นต้องสูญเสียความเป็นตัวเองจนเกินไปแนวคิดนี้ได้สะท้อนลงในดีไซน์ทุกองค์ประกอบของแบรนด์ ทั้งการปรับใช้โลโก้ที่หลากหลายขึ้น อย่าง Oval D Logo ที่สามารถพบเห็นได้ในไอเท็มหลากหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็น DIESEL 1DR Bag หนึ่งในกระเป๋าที่ผู้หญิงหลายคนต้องการที่สุด หรือเข็มขัด Oval D logo ที่เข้าสู่ตลาดแฟชั่นได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการสร้างปรากฏการณ์กระแสแฟชั่น Y2K ให้กลับมาได้รับความนิยม มีชีวิตชีวาในแวดวงแฟชั่นอีกครั้งในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดร้าน DIESEL ที่ Takashimaya ในประเทศเวียดนามเป็นแห่งแรก และในส่วนของประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มวางจำหน่ายสินค้า DIESEL ภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีต่อเนื่องล่าสุดบริษัทฯ ได้เปิดตัว DIESEL แฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทยบนชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ออกแบบตกแต่งภายใต้แนวคิด “Sunshine” ซึ่งเป็นการผสมผสานสีแดงและขาวทั่วทั้งร้านให้ความรู้สึกเกินจริง แต่ก็สะท้อนตัวตนความแกร่งได้อย่างลงตัว พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันสปริง-ซัมเมอร์ 2023 ล่าสุด ซึ่งมีแฟชั่นไอเท็มให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าได้เลือกสรรอย่างครบถ้วน ทั้งไลน์เสื้อผ้าต่างๆ ที่มี Super D Logo กางเกงยีนส์ที่เป็น Must-have ไอเท็ม รวมไปถึงกระเป๋า เข็มขัด รองเท้า ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการสูงมาก“การเปิด DIESEL แฟลกชิปสโตร์แห่งแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นั้น บริษัทฯ วางแผนให้เป็น Strategic Location ที่สำคัญ เพราะเป็นศูนย์การค้าที่มี Traffic จำนวนมากทั้งจากกลุ่มคนไทย และยังเป็นโกลบอลเดสติเนชัน จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งมีศักยภาพในการจับจ่ายสูง และเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของแบรนด์ DIESEL” นายอนันต์กล่าวบริษัท ยัสปาล จำกัด เป็นผู้ออกแบบและจัดจำหน่ายแบรนด์เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แอ็กเซสซอรีและสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ต่างๆ ที่ได้รับความนิยมครองใจแฟชั่นนิสต้าของไทยมาโดยตลอด ได้แก่แบรนด์ JASPAL, CPS CHAPS, LYN, CC DOUBLE O, Lyn around, Jelly Bunny, Misty Mynx, ROYAL IVY REGATTA และ QUINN รวมทั้งยังเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยให้กับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกมากมาย เช่น FRED PERRY, Melissa, Shoebar, ASICS และ DIESEL นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ต่อยอดขยายธุรกิจจากแฟชั่นไปยังกลุ่มธุรกิจทั้งคาแฟ่และความงาม เช่น C.P.S. COFFEE และ LYN BEAUTY เพื่อสร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้า โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาของแบรนด์แฟชั่นต่างๆ รวมกว่า 400 แห่งในประเทศไทย และอีกกว่า 70 แห่งในต่างประเทศ