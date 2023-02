ฟินแบบตะโกน “ครูก๊องKPN” ปะทะ16 เฟรนด์ศิลปิน จัดหนัก! คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

ฟินแบบตะโกนหรือนำทัพเพื่อนพี่น้องในวงการเพลง มาฟาดพลังเสียง พร้อมโชว์สุดปัง อลังการกระหึ่มเวที เอ็ม เธียเตอร์ (M Theatre) ซาบซึ้ง ตรึงใจ ทั้ง 17 ศิลปิน และ ผู้ชม ที่ได้มาร่วมฟังเพลงเพราะๆ พร้อมทำบุญไปด้วยกัน ในคอนเสิร์ตการกุศลรายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้กับ โรงพยาบาลลพบุรี (ศูนย์มะเร็งลพบุรี)ไฮไลท์แรกเปิดตัวแร๊ง ครูก๊องKPN มาพร้อมเพลงสากล ปะทะแดนเซอร์แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ ตามมาด้วยการประสานเสียงขั้นเทพกับ สวนพลูคอรัส และจัดหนักจัดเต็มไปกับเฟรนด์กลุ่มแรกเหล่าศิลปิน KPN อาทิ หมอวิภู กำเนิดดี.น้ำฝน ภักดี, เกล ดีล่า, เจี๊ยบ-นนทิยา, อาร์ม-กรกันต์, โน้ต-ศรันย์, แนน-วาทิยา, นก-พริมาภา ที่มาร่วมร้องพร้อมเล่นมุขรื้อฟื้นความหลังกันสุดมันส์ โดยมี ดาว พอฤทัย - ณพ ณรงค์เดช แขกคนสำคัญมานั่งรับชมพร้อมปรบมือให้กำลังใจอยู่ด้านหน้าเวทีต่อด้วยแฟรนด์รุ่นใหญ่ พี่ชายสุดเลิฟ หนึ่ง-จักรวาล ขึ้นมาบรรเลงเปียโนให้ ครูก๊องKPN โชว์พลังเสียงแบบเต็มคาราเบล และที่เรียกเสียงฮือฮาสุดขีด เมื่อ เชฟป้อม-หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล วางตะลิวสวมชุดสวยขึ้นมาโชว์เสียงร้องในเพลง Live and learn จากนั้น ครูปุ้ม-อรวรรณ มาชวนสนุกไปกับเพลง รักคือฝันไป โดยมี แหม่ม-พัชริดา มาเซอร์ไพรส์ และ ตามมาติดๆ ด้วย 3 เฟรนด์ศิลปินเสียงดี ลูกหว้า-พิจิกา, หนึ่ง ETC Season Five ที่มาร่วมร้องเพลงกับ ครูก๊อง สุดประทับใจ ก่อนจะเข้าสู่โหมดเมดเลย์เพลงเด็ด เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ปิดท้ายคอนเสิร์ต KRU GONG and FRIENDS Charity Concert (ครูก๊อง แอนด์ เฟรนด์ แชริตี้ คอนเสิร์ต) ด้วยการรวมตัวของเฟรนด์ศิลปิน นำโดย ครูก๊อง KPN ร่วมมอบเงินจากการขายบัตร (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) พร้อมเงินบริจาคจากแฟนเพลงและเงินส่วนตัว มอบให้กับ โรงพยาบาลลพบุรี (ศูนย์มะเร็งลพบุรี) และศิลปินทุกคนบนเวทีร่วมร้องเพลง หัวใจผูกกัน ร่วมกัน ก่อนจะเข้าสู่เซอร์ไพรส์ส่งท้าย บอสหมี-พิสิษฐ์ ไกรลาสสุวรรณ ผู้บริหารแบรนด์EV9 Thailand ผู้สนับสนุนหลักคอนเสิร์ตฯ และเฟรนด์เลิฟตัวจริง ยกเค้กพร้อมกุหลาบเงินช่อโต พร้อมชวนศิลปินร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฉลองวันเกิด ให้ ครูก๊องKPN เรียกว่าเป็นซีนซึ้งส่งท้ายที่สุดแสนประทับใจ ถือเป็นคอนเสิร์ตที่รวมรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ น้ำตาแห่งความประทับใจ และอิ่มบุญอิ่มใจกันสุดๆไปเลย