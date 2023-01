“มิ้วกี้ ไปรยา” ทุ่มหลักล้านปิด รร.หรูฉลองวันเกิด 35 กระรัต

เล่นใหญ่ จัดเต็ม ไม่เสียชื่อคุณแม่สุดแซ่บ สวย เซ็กซี่ซู่ซ่า ยูทูบเบอร์แถวหน้าเมืองไทย ที่ล่าสุดควักกระเป๋าหลักล้าน ปิดโรงแรมหรู จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 35 ปี ครั้งแรกในชีวิตโดยมีเหล่าเซเลบ คนในวงการบันเทิง และอินฟลูเอนเซอรชื่อดัง มาร่วมเบิร์ดเดย์กับเพียบ อาทิ มารีญา พูลเลิศลาภ , กัน อรรถพันธ์ ,แอร์ ภัณฑิลา, อูน ชนิสรา , ดีเจมะตูม เตชินท์ , เกล้า น้ำพราว , ป้าตือสมบัติ , หยาดพิรุณ , บี้ เดอะสกา , นิสามณี และแก๊งค์หิ้วหวี ฯลฯ แต่ละคนมาในชุดคอสตูมจัดเต็มเพชรระยิบระยับแบบไม่มีใครยอมใครตาลุกวาว เมื่อ คุณแม่มิ้วกี้ ไปรยา แปลงโฉมลุคสุดปังถึง 3 ลุค ดีเทลแน่น ก่อนจะเซอร์ไพรส์แขกด้วยโชว์พลังเสียงในเพลง Shine Bright Like A Diamond จากนั้นสนุกสุดเหวี่ยงกับมินิคอนเสิร์ตจากซูเปอร์สตาร์ตัวแม่เมืองไทย “อมิตา ทาทา ยัง” ที่ขนเพลงฮิตมาให้แดนซ์และร้องตามกันแบบ นอนสต๊อป ยังไม่จบแค่นั้น คุณแม่มิ้วกี้ยังจัดหนัก ตามประสาตัวแม่สายเปย์ แจกรางวัล The Best Costume มูลค่ากว่าอีก 1 แสนบาทจุก ๆ ให้กับแขกคนพิเศษที่แต่งตัวเริ่ดที่สุดในงาน ทั้ง พระเอกนางเอกลิเกขวัญใจแม่ยก , ชุดคาบาเรต์โชว์เครื่องหัวจัดเต็ม ฯลฯ เรียกว่าขนเครื่องเพชรจากทุกเวทีมารวมไว้ในงานนี้หมดแล้ว วิบวับจับใจสุดๆ