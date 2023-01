“ลี ฐานัฐพ์” เปิดตัวหวานใจ แต่ไม่เปิดหน้ารับวันเกิดอายุ 30 งานนี้สาวๆอกหักสนั่นไอจี

ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิง รวมทั้งแฟนๆ วี้ดวิ่วแสดงความยินดี พร้อมอกหักกันลั่น เมื่อล่าสุดพระเอกดังออกมาโพสต์รูปคู่สาวปริศนานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันสุดโรแมนติก พร้อมแคปชั่นเบิร์ดเดย์วันเกิดรับอายุเข้าเลข 30 ด้วยแคปชั่นว่าท่ามกลางเพื่อนๆ และแฟนคลับแห่มาคอมเมนต์ทั้งแสดงความยินดีและบอกว่าอกหักกันเพียบว่า เอิ้ววววววว เยี่ยมมมม, วีทททททททททททททททท, แน่แหนะ,อกหักแล้วง่ะ, wowwwwww, Congrats p’Lee i hope you are happy we’ll support you no matter what!, OMG!!! Happy Birthday to her and i"m happy for you, But, who is she?, อกหักจนใจเจ็บ ยินดีด้วยค่าาา, อกหักอีกแย้ววว ฯลฯ