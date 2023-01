SHU เปิดตัว DGB คอลเลคชั่นใหม่สุดหรูแห่งปี

เปล่งประกายให้สุดเพื่อความโดดเด่นในทุกงาน กับ SHU DIAMONDS ARE GIRLS' BEST FRIEND COLLECTION คอลเลคชั่นใหม่ที่สวยเกินใครจะเทียบเคียงของ SHU แบรนด์รองเท้าอันดับ 1 ที่ได้แรงบันดาลใจจากงานดินเนอร์สุดหรูสะท้อนความ flashy สวยเหมือนภาพฝัน แต่...ซ่อนความ strong ไว้ใต้ภาพลักษณ์สวยงาม เพื่อให้เป็นคืนอันแสนพิเศษ ทุกรายละเอียดดีไซน์ออกมาด้วยความปราณีต รังสรรค์มาจากหัวใจเพื่อให้ออกมาครองใจสาวๆทุกคน ซึ่งในแต่ละรุ่นรองเท้า เสื้อผ้า และ กระเป๋าของคอลเลคชั่นนี้ ได้คัดเลือกวัสดุตกแต่งออกมาได้ตรงคอนเซ็ปกับความระยิบระยับของเพชรคริสตัล ที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็โดนใจ จนไม่อยากละสายตาได้และนอกจากความหรูหราของรองเท้าแล้ว ดีไซน์ของเสื้อผ้าก็ไม่ยอมกันเลยทีเดียว ในแต่ละชุดตัดเย็บออกมาได้อย่างพิถีถิถัน ให้ความเซ็กซี่ขั้นสุด เผยภาพลักษณ์ที่งดงามเกินบรรยาย และเพิ่มความแฟชั่นนิสต้าในตัว ยิ่งถ้าได้ลองใส่แมทช์กับรองเท้าคอลเลคชั่นนี้ด้วยแล้ว เรียกว่าสวยโดนเด่นเฉิดฉายที่สุดในงานทั้งหมดนี้คือความเลอค่าที่ SHU ตั้งใจนำมามอบให้คุณสาวๆทุกคน พร้อมสัมผัสความพิเศษของ SHU DIAMONDS ARE GIRLS' BEST FRIEND COLLECTION ได้แล้ววันนี้