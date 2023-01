รับลม ชมดนตรี กับ “Bangkok Music Fest” ที่ มิวเซียมสยาม

เพจ กรุงเทพมหานคร รายงานบรรยากาศ “เทศกาลดนตรีกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2” ดื่มด่ำ รับลม ชมดนตรี Jazz ที่จัดขึ้นเป็นสัปดาห์แรกเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 8 ม.ค. 66 ณ ลานมิวเซียมสยาม ดังนี้สำหรับวันนี้ โหมโรงเทศกาลฯ ในองค์แรกของคอนเสิร์ตด้วยวง Bangkok Jazz Group กับเพลงสากลเพราะ ๆ อย่าง Our love is here to stay และ Let's stay together ราวกับวอนคนที่เดินผ่านไปมาและผู้ชมที่นั่งอยู่ว่าขอให้อยู่ชมตรงนี้ก่อน ต่อด้วยการปรับโหมดไปสู่เพลงไทยที่เป็นการฟิวชันระหว่างลูกทุ่งและ Jazz ได้อย่างลงตัวในเพลง จะขอก็รีบขอ และ สาวนาสั่งแฟน ที่ชาวต่างชาตินั่งฟังอยู่ ณ ลานมิวเชียมสยาม ถึงกับอยากกลับไปเยี่ยมบ้านนาที่ปารีสเลยทีเดียวต่อด้วยองค์ที่ 2 กับวง Bangkok Big Band กับ Jazz เต็ม Band ที่เริ่มด้วยเพลงสากลสุดคลาสสิค Can't take my eyes off You ที่ทำเอาคนทั้งลานอยากจะลุกขึ้นมาโยกเมื่อถึงท่อน I love you baby… และต่อด้วยการเซอร์ไพรส์ผู้ชมด้วยการวนมาในโหมดเพลงไทย กับเพลง คิดมาก ของ ปาล์มมี่ ที่มาในเวอร์ชัน Jazz และเพลง ผู้ชายในฝัน ที่ Jazz ไม่พอ ขอขนแดนเซอร์(หางเครื่อง) มาเต้นหน้าเวทีด้วย งานนี้ผู้ชมชาวไทยชอบใจ ผู้ชมชาวต่างชาติแทบลุกขึ้นปรบมือให้ ไม่เสียดายแล้วที่มาดูวันนี้ส่งท้ายองค์ 3 ด้วยศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ คุณสปาย ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ นักร้องคุณภาพ จากหลายเวทีประกวด อาทิ The Golden Song ที่มาส่งผู้ชมแบบครบจบกระบวนทั้งเพลงสากล และเพลงไทย ในเวอร์ชัน Jazz อย่าง Fly me to the moon หรือเพลง ความในใจ ที่ใครได้ฟังแล้วคงอยากเพ่งมองตาใครสักคนให้ลึกไม่หน่อยแล้ว เรียกได้ว่างานวันนี้ใครได้มาฟัง ถ้าไม่เคยได้สัมผัส Jazz คุณจะหลงรัก ถ้าไม่เคยสัมผัสเพลงไทยเก่า ๆ คุณจะได้เพลงโปรดใหม่ ๆ และถ้าคุณเป็นคนชอบทุกอย่างที่ว่ามา คุณจะหลงรักงานวันนี้สำหรับใครที่พลาดงานวันนี้ “เทศกาลดนตรีกรุงเทพมหานคร Bangkok Music Fest” ยังมีต่อเนื่องไปอีก 4 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 15, 22, 29 มกราคม 2566 ณ ลานมิวเซียมสยาม เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และพิเศษ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กับการเปิดฟลอร์สำหรับนักเต้นลีลาศมาร่วมลีลาศกับวงลีลาศกรุงเทพมหานคร ติดตามรายละเอียดและข่าวสารเทศกาลได้ที่ Facebook Page กรุงเทพมหานคร