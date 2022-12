ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เปิดอย่างยิ่งใหญ่ “ไนท์ แอด เดอะ มิวเซียม” รวมพล “คนมู”

ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เป็นประธานเปิดงาน Night at the Museum (ไนท์ แอด เดอะ มิวเซียม) ครั้งที่ 12 คนสายมู ในธีม มูเตลู “เชื่อ” ไปให้สุดแล้วหยุดที่ศรัทธา ที่บริเวณเวทีเล็ก ด้านหน้าอาคารมิวเซียมสยาม พร้อมด้วย “สุขุมาล ผดุงศิลป์” ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและมี “ยีน เกวลิน ศรีวรรณา” นักแสดง และ รองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2555ที่มาโชว์ รำบวงสรวงพญานาค ร่วมด้วย “หมอบี เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล” ทูตสื่อวิญญาณสำหรับทาง สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ได้ พาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง “มูเตลู” กับการจัดงานในบรรยากาศยามค่ำคืน พร้อมกับชวนเปิดประสบการณ์เรียนรู้แบบสับ สนุกเร้าใจ ไม่เหมือนใคร สนุกกับกิจกรรมไฮไลท์มากมาย อาทิ คนดัง ผู้มีชื่อเสียง และศิลปิน หนึ่งปีจะมีครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ศาสตร์สาขาของมูเตลูแบบองค์รวม ตลอดระยะเวลาการจัดงานเป็นเวลา 3 วัน เวลา 16.00-22.00 น. ที่ มิวเซียมสยาม MRT “เอ็มอาร์ที” สนามไชย (ทางออกที่1) กรุงเทพฯ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)“ราเมศ พรหมเย็น” ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เปิดเผยว่า “การจัดงาน Night at the Museum “ไนท์ แอด เดอะ มิวเซียม” ครั้งที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และดึงดูดความสนใจ สร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ชมด้วยการนำเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับมูเตลู มารวมไว้ในงาน ในชื่อธีมงานเตลู เชื่อ ไปให้สุดแล้วหยุดที่ศรัทธา เพราะคนไทยกับความเชื่อคือของคู่กันมาช้านาน ปรากฏการณ์ความเชื่อหรือที่รู้จักกันในชื่อ มูเตลู ของคนไทยปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นการต่อยอดรูปแบบความเชื่อจากอดีตมาปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและเป็นไปตามแฟชั่นมากขึ้น รวมถึงการที่มูเตลูจะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจได้ด้วยกระแสมูเตลู ยังแผ่ไปถึงการท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล และธุรกิจสายมูหรือความเชื่อ ไสยศาสตร์ ได้แตกยอดต่อไปเป็นบริการและสินค้าที่เข้าถึงคนได้หลากหลาย เป็นการปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของคนและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดย มิวเซียมสยามตั้งใจที่จะนำเสนอในรูปแบบสร้างสรรค์ ให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และความเชื่อ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ภายใต้แนวคิด PLAY + LEARN (เพลย์ บวก เลิร์น) คือการเล่นและการเรียนรู้”ทั้งนี้ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและไฮไลท์สำคัญ คือพบความสนุกสไตล์มูกับ Concept (คอนเซ็ปท์) 5 โซน จากผลงานของ ศิลปิน: ASITNAHC ฉันทิศา เตตานนทร์สกุล ที่ว่าด้วยความเชื่อจะมาเติมความรู้ สร้างสีสันให้สนุกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังทำให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ความเชื่อในมิติร่วมสมัย ประกอบด้วย 5 โซน ได้แก่1.POWERFULL UP (พาวเวอร์ฟูล อัพ)นำเสนอเรื่องราวอำนาจ โดยห้องที่ออกแบบเป็นการจำลองความรู้สึกของเส้นทางการไปสู่อำนาจที่ไม่รู้ว่าจะพบเจอเมื่อไหร่ และเมื่อได้มาแล้ว ในที่สุดสิ่งนั้นก็มีวันหายไป2.INVISIBEL LOVE (อินวิสิเบิล เลิฟ) สถานที่นี้ได้จำลองการขอความรักขึ้นมาเป็นรูปธรรม ผู้ชมจะมีโอกาสได้เลือกวัตถุ เมื่อเข้าไปในพื้นที่แล้วพบภาพจำลองของวัตถุที่ได้ ให้วางบนแท่นบูชา และทางออกของห้องนี้จะนำไปสู่ความจริงของความรัก คือ เส้นทางออกที่ไม่ได้ง่ายเหมือนตอนที่เข้ามา3.TREE OF LIFE (ทรี ออฟ ไลฟ์) ในพื้นที่ที่พูดถึงเรื่องสุขภาพเป็นพื้นที่เปิดที่ให้คนเข้ามาสัมผัสสิ่งมีชีวิตที่อายุยืนอย่างต้นไม้ จำลองร่างกายมนุษย์บนต้นไม้ และตามทางเดินจะมีแสงไฟที่ทอดยาวนำไปสู่ทางออก แสงไฟจะค่อยๆ มืดลงจนในที่สุดแสงไฟก็ดับไป เช่นเดียวกันกับสุขภาพไม่ว่าแข็งแรงหรือขอให้อายุยืน สุดท้ายร่างกายก็มีอายุขัยจำกัด4.WORK WALK WALK (เวิร์ค วอล์ค วอล์ค) พื้นที่นี้จำลองให้เห็นว่า ถ้ามองว่างานคืองาน สิ่งที่คุณจะได้รับคือประสบความสำเร็จแต่งานจะไม่มีวันสิ้นสุด แล้วเมื่อไหร่คือเวลาที่จะได้ใช้ชีวิต พื้นที่จำลองจะสะท้อนภาพที่เรายืนอยู่ด้านล่าง ให้เห็นเราอีกมุมหนึ่งจากด้านบน5.LUCKY เฮง เฮง (ลัคกี้ เฮง เฮง) ห้องนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ผู้ชมจะได้หมุนเข็มว่าจะได้เข้าห้องซ้ายหรือขวา ห้องขวา – ห้องที่เต็มไปด้วยดาวทั้งห้อง เหมือนหลุดไปยังอวกาศ ห้องซ้าย – ห้องที่สามารถมองเห็นอีกห้องได้ซึ่งความรู้สึกของคนที่ได้เข้าห้องขวาก็อยากรู้ว่าอีกห้องเป็นอย่างไร คนที่ได้เข้าห้องซ้ายก็รู้สึกว่าคนที่ได้เข้าห้องขวาโชคดี ผู้ชมก็จะเล่นวงล้อเข็มจนได้เข้าทั้ง 2 ห้อง สุดท้ายคนที่พาเราไปเจอโชคคือ ตัวเรา หรือ โชคดี ?ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้อย่าง “เวทีแห่งความมู” รวบรวมประสบการณ์มูเตลูจากเหล่าคนมีชื่อเสียง อาทิเช่น ช่วง FAITH TALK (เฟธ ทอล์ค) คุยกับหมอช้าง ทศพร ศรีตุลาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับความเชื่อ พลัง และการพยากรณ์ เกริก ชิลเลอร์ มูไนท์ ไขความเชื่อ เรื่องเล่าเหลือเชื่อเหนือปาฏิหาริย์จากประสบการณ์คนมีของ อาจารย์ตุลย์-คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ถอดรหัสมูเตลู ปรากฏการณ์ความเชื่อ ศรัทธาหรืองมงาย หมอบี-เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุลจากเพจ งมงายสไตล์หมอบี เจาะปรากฏการณ์มูเตลูเล่าคำถามจากคนทางบ้านผ่านทูตสื่อวิญญาณ MU INSPIRE (มู อินสไปร์) เปิดใจคนรุ่นใหม่สายมู ศรัทธาหรืองมงาย??? อธิบายได้ด้วยเหตุปัจจัย และการต่อยอดในธุรกิจของสายมูแชร์ให้ได้รู้กัน อาทิเช่น MU INSPIRE (มู อินสไปร์) ดีไซน์สร้างสรรค์จากพลังศรัทธา QLAY + SUKERTHING MU INSPIRE (เคลย์ +ซูเคอร์ติง มู อินสไปร์) ดีไซน์สร้างสรรค์จากพลังศรัทธา WK.STUDIO (ดับเบิลยูเค.สตูดิโอ) และ พระสติ/ พลาสติก พุทธคุณบูชากับการรักษาสิ่งแวดล้อม QUALY (เคลย์) เป็นต้นและกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะพาไปสนุกกับการเล่าเรื่องสั้นผีไทย นิทานผีไทย ผีในตำนาน และ Workshop (เวิร์คช็อป) การประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขน หรือสายชอบช้อปก็มี “ตลาดคนมีของ” ให้ได้เลือกซื้อกัน อิ่มอร่อยเสริมดวงกับร้านอาหารต่างๆ บูท Horo world (โหรา เวิลด์) ที่จะมาดูดวงให้คุณฟรี!! โชว์พิเศษ “PERFORMANCE ART SHOW” (เพอร์ฟอร์แมนซ์ โชว์) มูเตลู: ใจเรานั้นเองที่มีกำลังแรงมาก การแสดงโดย วรรณศักดิ์ ศิริหล้า ศิลปินรางวัลศิลปาธร และสายบุญสามารถร่วมกิจกรรมแม่เอิบให้พรนำสิ่งของมาแลกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับมูลนิธิกระจกเงาอีกด้วยนอกจากนี้ เอาใจคนชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์ โดยมิวเซียมสยามได้ผนึกกำลังเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปีให้ความสุขแก่ประชาชน จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน” Night at The Museum Festival 2022 (ไนท์ แอด เดอะ มิวเซียม เฟสติวัล 2022) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Make your own night with Museum Experiences” (เมค ยัวร์ โอน ไนท์ วิท มิวเซียม เอ็กซ์พีเรียนซ์) ร่วมสัมผัสประสบการณ์เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยตัวคุณ ไปกับพิพิธภัณฑ์ 43 แห่ง ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด 20 แห่ง จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 และปริมณฑลและต่างจังหวัด รวม 23 แห่งซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 นี้