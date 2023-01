เริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีสไตล์กับโปรแกรม “MONDAY MADNESS” ของแมริออท บอนวอย ในประเทศไทย

เลือกข้อเสนอที่น่าสนใจด้านอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้ได้เลย :

แขกและผู้พักอาศัยในประเทศไทย จะได้พบกับข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจมากมายทั่วทั้งประเทศ ตั้งแต่การรับประทานอาหารในห้องอาหาร ของขบเคี้ยวประจำวัน โปรโมชั่นเครื่องดื่มสำหรับการสังสรรค์ และอื่นๆ อีกมากมายกรุงเทพ ประเทศไทยโปรแกรมการเดินทางและมาร์เก็ตเพลส ระดับรางวัลของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จะทำให้ทุกวันจันทร์ของประเทศไทยเต็มไปด้วยของอร่อยยิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยข้อเสนอด้านอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้โปรโมชั่นสมาชิกสามารถเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยข้อเสนอด้านอาหารที่น่าลิ้มลองพร้อมการส่วนลดในกรุงเทพ ภูเก็ต เกาะสมุย พัทยา และระยองเสนอโปรโมชั่น “ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง” สำหรับคราฟท์เบียร์ทุกชนิดที่ห้องอาหาร Tipsy Cow ในขณะที่ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯเชิญชวนให้แขกเพลิดเพลินไปกับค็อกเทล Aperol spritz แบบไม่จำกัดที่ห้องอาหาร Giorgio เมื่อมารับประทานอาหาร 4 คนที่ห้องอาหารอิตาเลียนยอดนิยมแห่งนี้ และที่ แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์, เมย์แฟร์ กรุงเทพฯ ผู้มารับประทานอาหารจะได้รับส่วนลด 15% จากเมนูอะลาคาร์ตทุกจานที่ห้องอาหาร Bistro M ขณะที่ แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์, สุขุมวิท พาร์ค บริการอาหารเช้าในราคาเพียง 24 บาท (สำหรับผู้รับประทานอาหารคนที่ 2 เมื่อมาพร้อมกับผู้รับประทานอาหารที่จ่ายราคาเต็มที่ห้องอาหาร Bistro M)รวมไปถึงใจกลางเมืองอย่าง โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เผยโฉมราคาพิเศษเพียง 950 บาทสำหรับบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์นานาชาติที่ห้องอาหาร Rain Tree Cafe และสามารถเลือกค็อกเทลในราคา 1 บาท ที่ The Glaz Bar (สำหรับเครื่องดื่มแก้วที่ 2 เมื่อซื้อค็อกเทล 2 แก้ว) ในขณะที่ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท, กรุงเทพฯ โปรโมชั่น “Monday Madness” พบได้ที่ห้องอาหาร Seasonal Tastes ด้วยราคาดึงดูดใจ 990++ บาทต่อคน สำหรับบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารญี่ปุ่น Kisso ซึ่งนำเสนอมากิโรลส์ เป็นอภินันทนาการให้กับทุกเซตเมนูอาหารกลางวัน และที่ Zest Bar & Terrace แขกสามารถจิบเบียร์ช้างแบบไม่จำกัดพร้อมของขบเคี้ยวที่เลือกได้ที่โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ โปรโมชั่นเสนอลดราคาถึง 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มทุกลชนิดที่ MoMo Cafe และที่ เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เชิญชวนให้แขกมาจิบไวโอเล็ต อาวร์ มาร์ตินิ พร้อมส่วนลด 50% สำหรับแก้วที่ 2 ที่เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ ในขณะที่ห้องอาหาร VIU ได้มอบราคาสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเซตเมนูเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟ เพียง 2,990++ บาทต่อคนโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท เสนอลดราคา 10% เมื่อแขกใช้จ่าย 2,000 บาทที่ห้องอาหาร Sears & Co และที่ ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช เชิญแขกลิ้มรสไปกับชีสบอร์ดและไวน์หนึ่งแก้ว ในราคาเพียง 650 บาท ที่ เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา นำเสนอ fruits de mer ชุดอาหารทะเลบนน้ำแข็ง พร้อมด้วยวัถุดิบที่ดีที่สุดจากทะเลอันดามัน และที่ เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท เสิร์ฟ “Double Trouble” เบียร์และเบอร์เกอร์ในราคาเพียง 699++ บาทโรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ทำให้วันจันทร์เต็มไปด้วยความอร่อยยิ่งขึ้นด้วยข้อเสนอพิเศษ 999++ บาท สำหรับค็อกเทล 4 แก้ว เคียงคู่มากับนาโชเนื้อหนึ่งจาน และที่ เดอะ นาคา ไอแลนด์, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต ผู้ชื่นชอบสเต็กสามารถเอร็ดอร่อยไปกับริบอายอาร์เจนติเนียนชุ่มฉ่ำพร้อมด้วยไวน์แดงหนึ่งแก้วในราคา 1,999++ บาทที่ห้องอาหาร My Grillที่เกาะสมุย เชอราตัน สมุย รีสอร์ท นำเสนอ “ไวน์ มาราธอน” เสิร์ฟไวน์และเบียร์ไม่จำกัดตลอด 3 ชั่วโมงในราคาเพียง 690++ บาทที่ Blue Monkey และที่ วนาเบลล์, เอ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย เชิญแขกเพลิดเพลินไปกับ “Bubble Breakfast” ที่ห้องอาหาร Kiree ด้วยอาหารอร่อยหลากหลายเคียงคู่ด้วยสปาร์คกลิ้ง ไวน์ท้ายที่สุด จากฝั่งชายทะเลตะวันตกของประเทศไทย คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท พัทยาเหนือเสนอส่วนลด 50% สำหรับเครื่องดื่มทุกชนิดที่ Spart’s Bar ตลอดทั้งวัน และที่ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เฉลิมฉลองด้วยโปรโมชั่น “ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง” สำหรับค็อกเทลระยองไนท์ ที่ The Loungeสําหรับรายละเอียดทางอาหารเพิ่มเติม คลิกที่นีโปรโมชั่น “Monday Madness” เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566 และเป็นข้อเสนอสำหรับสมาชิกแมริออท บอนวอยเท่านั้น หากยังไม่เป็นสมาชิก คลิกที่นี่เพื่อสมัครฟรี!สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท บอนวอย สามารถเยี่ยมมชมได้ที่ https://www.marriott.com/loyalty.mi