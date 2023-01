เตรียมตัวเช็คอิน 5 โรงแรมและรีสอร์ทเครือ IHG เปิดใหม่ในไทยปีนี้

ปีใหม่คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ เมื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ความต้องการของผู้คนในการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงมีจุดหมายปลายทางและโรงแรมใหม่ ๆ รอต้อนรับนักเดินทางอยู่มากมาย ปี 2023 เป็นเหมือน “ปุ่มรีเซ็ต” ที่จะจุดประกายความต้องการเที่ยวและการออกไปสำรวจโลกกว้างอีกครั้งถึงแม้ว่าจะเป็นเครือโรงแรมและรีสอร์ทที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ แต่ยังคงมีการเปิดโรงแรมใหม่ทั่วไทยให้เราได้เห็นกันตลอด ต่อไปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรงแรมเปิดใหม่ของเครือ IHG Hotels & Resorts 5 สถานที่ในไทยที่จะเปิดให้บริการในปี 2023ที่ตั้ง: กรุงเทพฯวันเปิดตัว: ต้นปี 2023โรงแรมที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงอย่าง สเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท คือจุดหมายปลายทางชั้นนำที่จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเดินทางแบบเดิม ๆ โดยโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แห่งที่สองที่เปิดให้บริการในเอเชีย แปซิฟิก ต่อจากสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหล่อ สเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท มีที่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 24 ติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ และถูกรายล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมอย่างเอ็มควอเทียร์และเอ็มโพเรียม จึงเรียกได้ว่าเป็นทำเลในความฝันของนักช้อปเลยทีเดียว ภายในห้องสวีทมีห้องครัวขนาดเล็ก พื้นที่ทำงาน และพื้นที่นั่งเล่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านตัวเอง และทางโรงแรมมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเพื่อการผ่อนคลายเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นออนเซ็นแบบญี่ปุ่น ห้องซาวน่า และสระว่ายน้ำกลางแจ้ง อีกทั้งยังมี co-working space ชื่อ The Den ที่มาพร้อม Wi-Fi ความเร็วสูงที่จะช่วยให้คุณเคลียร์งานได้อย่างราบรื่นแบบไม่มีสะดุดที่ตั่ง: กรุงเทพฯวันเปิดตัว: ไตรมาสที่ 2 ปี 2023เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของโรงแรมในกรุงเทพฯ เลยก็ว่าได้ สำหรับการเปิดตัวอีกครั้งในปี 2023 ของหนึ่งในโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอย่าง อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ที่ได้มีการรีโนเวทใหม่ทั้งหมด ทั้งในส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง ร้านอาหาร และพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับโรงแรม คุณจะได้สัมผัสกับอาหารแคลิฟอร์เนียที่ SoCal ซึ่งเป็นร้านอาหารแนวคิดใหม่ที่เน้นใช้ผลิตผลตามฤดูกาลมาจับคู่กับไวน์ที่มีให้เลือกหลากหลายเพื่อความลงตัวอย่างที่สุด โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ยังเป็นที่ตั้งของร้านสเต็กแห่งแรกในเมืองกรุงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 50 ปี อย่าง Fireplace Bar and Grill ที่จะยังคงเสิร์ฟเนื้อย่างชั้นเลิศให้กับแขกต่อไป หรือหากคุณเบื่ออาหารตะวันตก เราขอแนะนำร้าน Summer Palace ที่มาพร้อมอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งและติ่มซำกับเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เชฟทำเองกับมือเพื่อคงรสชาติและสัมผัสดั้งเดิมของเมืองจีน นอกจากนี้ ยังมีเวดดิ้งสตูดิโอโดยเฉพาะสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้มีรูปสวย ๆ เก็บเป็นความทรงจำก่อนจะแต่งงานหรือจัดงานเลี้ยงที่ห้อง Grand Ballroomที่ตั้ง: เชียงใหม่วันเปิดตัว: กลางปี 2023สำหรับ อินเตอร์คอนติตเนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเมืองเก่าของเชียงใหม่ที่นำเสนอวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่พักแห่งนี้มีเครื่องตกแต่งภายในที่เนรมิตโดยฝีมือของช่างท้องถิ่น อาหารเหนือต้นตำรับ และเจดีย์วัดช่างฆ้องอันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงแรม โดยทุกองค์ประกอบตรงตามคอนเซ็ปต์ของทางโรงแรมที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความลงตัวของการผสมผสานวัฒนธรรมโบราณและความทันสมัยที่ตั้ง: ภูเก็ตวันเปิดตัว: กลางปี 2023ที่พักใหม่ล่าสุดในภูเก็ตของ IHG คือ ดินสอ รีสอร์ท ภูเก็ต ที่กำลังจะมีการรีแบรนด์ในช่วงกลางปี 2023 เป็นโรงแรมในแบรนด์ “วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น” โดยโรงแรมแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการออกแบบที่โดดเด่นและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนเพราะเป็นโรงแรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงหลักการความยั่งยืนในทุกองค์ประกอบ ดินสอรีสอร์ท อยู่สบายใกล้ชิดธรรมชาติด้วยที่ตั้งบนเนินเขาและให้บริการห้องพักและห้องสวีท 148 ห้อง อีกทั้งยังมีพูลวิลล่าบนต้นไม้ 26 หลัง ที่มาพร้อมทิวทัศน์หาดป่าตองอันสวยงาม และด้วยทำเลที่ดีเยี่ยม คุณจึงสามารถเดินเพียงไม่กี่นาทีเพื่อไปยังหาดทรายขาว ร้านอาหาร บาร์ ตลาดกลางคืน และศูนย์การค้ามากมายได้อย่างสะดวกสบายที่ตั้ง: กรุงเทพฯวันเปิดตัว: 1 กรกฎาคม 2023สุขุมวิทเป็นหนึ่งในย่านที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในกรุงเทพฯ ที่ทั้งเหมาะสมกับการทำธุรกิจและยังเป็นแหล่งรวมความบันเทิงอีกด้วย และโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ สุขุมวิท ได้รวบรวมทุกสิ่งที่หนุ่มสาวยุคใหม่กำลังตามหาไว้ในที่ ๆ เดียวอย่างสมบูรณ์แบบ ที่ตั้งโรงแรมห่างจากสถานีทองหล่อเพียง 5 นาที คุณจึงสามารถสำรวจเมืองกรุงได้ตามใจชอบ แต่ทองหล่อเองก็มีบาร์ ร้านอาหาร และร้านค้ามากมายที่พร้อมตอบสนองทุกรสนิยม โรงแรมแห่งนี้จะแสดงให้เห็นถึงงานฝีมือไทยด้วยสไตล์การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่มาพร้อมห้องพัก 241 ห้อง รวมถึงห้องคลับอินเตอร์คอนติเนนตัลและห้องเพรสซิเดนเชียลสวีท อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อย่าง ห้องอาหาร 2 ห้อง บาร์ 3 ที่ The Spa by Harnn และสถานที่จัดการประชุมและจัดกิจกรรมตอนกลางวันอีก 2 ที่#########################################