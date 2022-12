"Clara" ร้านอิตาเลียนย่านสาทร ติดอันดับร้านอาหารอิตาเลียนยอดเยี่ยมระดับโลก

ในทุกๆ ปีคู่มือออนไลน์ที่จะมีการจัดอันดับทั้งร้านอาหาร เชฟ และไวน์ จากวงการอาหารอิตาเลียนทั่วโลก โดยในปีล่าสุดก็ได้มีการจัดอันดับประจำปี 2023 ซึ่งได้คัดเลือกร้านอาหารอิตาเลียนมาจากทั่วโลกและเป็นที่น่ายินดี เมื่อร้านอาหารอิตาเลียนในย่านสาทร กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกให้ติดอันดับ 21 จาก 50 อันดับ และเป็นร้านอาหารอิตาเลียนในไทยเพียงร้านเดียวที่ถูกคัดเลือกร้านเปิดตัวครั้งแรกในช่วงปลายปี 2019 นำโดยเชฟที่ตัดสินใจตั้งชื่อร้านอาหารตามชื่อภรรยาของเขา ตัวร้านตั้งอยู่ในกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่นี้เดิมเคยเป็นหอศิลป์มาก่อน และปัจจุบันก็ยังคงไว้ซึ่งลวดลายและผลงานทางศิลปะที่ถูกตกแต่งไว้ ล้อมรอบด้วยสวนสวยสบายตา ให้ความรู้สึกอบอุ่นที่นี่ให้บริการอาหารอิตาเลียนจากภูมิภาคต่างๆ คัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพจากประเทศต้นตำรับ นำเสนอแต่ละเมนูอย่างทันสมัย โดยในเว็บไซต์ 50 Top Italy ยังแนะนำเมนูเด่นจากร้าน Clara เช่น สปาเก็ตตี้ผัดมะเขือเทศ ออริกาโน และน้ำมันกระเทียม ที่น่าจะเป็นเมนูแห่งปีของร้าน ด้วยการนำสัญลักษณ์ของอิตาลีสองอย่างมารวมกัน คือ พาสต้า และ บรูสเชสต้าทั้งนี้ การจัดอันดับ 50 Best Italian Restaurants in the World ประจำปี 2023 ใน 5 อันดับแรก คือ1. Da Vittorio Shanghai เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน2. Don Alfonso 1890 Toronto โตรอนโต ประเทศแคนาดา3. Gucci Osteria da Massimo Bottura โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น4. Il Carpaccio ปารีส ประเทศฝรั่งเศส5. Fiola วอร์ชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกาดูรายละเอียดร้านอาหารอิตาเลียนในอันดับอื่นๆ ได้ที่ https://www.50topitaly.it/it/i-migliori-ristoranti-italiani-nel-mondo-2023 #########################################