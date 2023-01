มุ่งหน้าสู่ 600 ล้านบาททั่วไทย! กับกระแสสนุกจนต้องดูซ้ำ ภาพยนตร์แห่งยุค Avatar: The Way of Water อวตาร: วิถีแห่งสายน้ำ วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์

หลังจุดพลุฉลองต้อนรับต้นปี 2023 อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยตำแหน่งภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดแห่งปี 2022 หลังจากการเข้าฉายทั่วโลกไป 3 สัปดาห์ ภาพยนตร์ “Avatar: The Way of Water อวตาร: วิถีแห่งสายน้ำ” ผลงานล่าสุดจากผู้กำกับ “เจมส์ คาเมรอน” (James Cameron) เตรียมทะยานสู่ 600 ล้านบาททั่วประเทศไทย พร้อมกับคำชื่นชมอย่างล้นหลามที่หลาย ๆ คนเอ่ยปากชวนไปดูซ้ำในหลายระบบ รอบเดียวไม่พอแน่นอน และเป็นภาพยนตร์ที่ต้องไปสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ที่ต้องดูบนจอยักษ์เท่านั้น พร้อมกันวันนี้ในโรงภาพยนตร์“Avatar: The Way of Water อวตาร: วิถีแห่งสายน้ำ” ภาคต่อเรื่องราวกว่าทศวรรษของภาพยนตร์ภาคแรก บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวซัลลี (Sully) ซึ่งประกอบไปด้วยเจค (Jake) เนย์ทีรี (Neytiri) และลูก ๆ ของพวกเขา ที่ต้องเจอกับปัญหาที่ตามมา การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด การปกป้องกันและกันให้ปลอดภัยจากอันตราย และโศกนาฎกรรมที่พวกเขาต้องก้าวผ่านมันมาด้วยกัน“Avatar: The Way of Water อวตาร: วิถีแห่งสายน้ำ” กำกับและอำนวยการสร้างโดยเจมส์ คาเมรอน (James Cameron) และร่วมอำนวยการสร้างโดยจอน แลนเดา (Jon Landau) และร่วมแสดงโดยนักแสดงระดับตำนานอย่างคับคั่งเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็น แซม เวิร์ธธิงตัน (Sam Worthington) โซอี ซัลดานา (Zoe Saldana) ซิกอร์นีย์ วีเวอร์ (Sigourney Weaver) สตีเฟน แลง (Stephen Lang) และ เคท วิทสเล็ต (Kate Winslet) บทภาพยนตร์โดย เจมส์ คาเมรอน (James Cameron) ริค แจฟฟา (Rick Jaffa) และ อแมนด้า ซิลเวอร์ (Amanda Silve) เรื่องราวโดย เจมส์ คาเมรอน (James Cameron) ริค แจฟฟา (Rick Jaffa) อแมนด้า ซิลเวอร์ (Amanda Silve) จอร์จ ฟรีดแมน (Josh Friedman) เชน ซาเลอร์โน่ (Shane Salerno) เดวิด วัลเดส (David Valdes) และ ริชาร์ด เบนแฮม (Richard Baneham) อำนวยการสร้างของภาพยนตร์ จองตั๋วเพื่อสัมผัสประสบการณ์สุดตระการตาแห่งแพนดอร่าได้แล้ววันนี้ รับชมภาพยนตร์ที่ดีที่สุดส่งท้ายปีในโรงภาพยนตร์เท่านั้น